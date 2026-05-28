‘리조이스’ 캠페인 10주년… 사회공헌 활동 확대
롯데백화점
롯데백화점의 사회공헌 캠페인 ‘리조이스(RE:JOICE)’가 올해 시행 10주년을 맞아 기념 캠페인을 선보인다. ‘리조이스’는 모든 이들의 꿈과 도전을 응원하는 롯데백화점의 대표 사회공헌 활동으로, 2017년 첫 선을 보인 이후 현재까지 다양한 프로그램을 통해 의미 있는 변화를 만들어왔다.
처음에는 서비스 현장 이면에 존재하는 감정노동의 무게와 임직원및 고객의 다수가 여성이라는 점에 주목해, 여성의 정신건강과 우울증 인식 개선을 위한 사회적 공감대 형성을 위해 출발했다. 이후 2022년부터는 그 대상을 확장해 ‘마음돌봄’이 필요한 모든 사회 구성원들의 꿈과 도전, 자존감을 응원하는 캠페인으로 자리매김했다.
정신건강에 대한 사회적 관심이 높아지는 가운데, 롯데백화점은 이번 기념 캠페인을 통해 ‘마음돌봄’의 가치를 다시 한번 조명하고, 더 넓은 공감과 참여를 이끌어낼 계획이다.
실제로 롯데백화점은 ‘리조이스’ 캠페인의 일환으로 10년간 약 100억원 규모의 기부를 이어오며 의미 있는 사회적 가치를 창출해왔다. 현재 타임빌라스 수원 등 총 4개거점에서 ‘리조이스 심리 상담소’를 운영하며, 일반 상담소 대비 절반 수준의 비용으로 전문 상담 서비스를 제공하고 있다. 또한 전국 70개 사회복지기관과 협력해 취약계층 대상 무료 심리 상담 지원을 지속적으로 확대하고 있으며, 상담소 운영 수익금전액을 각 점포가 위치한 지역사회에 환원하는 선순환 구조를 구축하고 있다.
이 밖에도, 롯데백화점은 가족돌봄 청소년을 위한 ‘리조이스 드리머즈’ 프로그램을 운영해 현재까지 약 20여명에게 총 2억7000만원 규모의 장학금을 지원했다. 특히 해당 프로그램은 대상자가 성인이 되어 자립할 때까지 장기적으로 지원을 이어간다는 점에서 차별화된 사회공헌 모델로 평가받고 있다.
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