저출생·돌봄 환경 개선 돕는 페스티벌 개최
롯데
롯데가 초록우산 어린이재단, 사회복지공동모금회와 함께 19일부터 21일까지 3일간 서울시청 잔디광장에서 ‘롯데 mom(맘)편한 페스티벌’을 개최했다. 이번 행사는 롯데그룹의 사회공헌 사업인 ‘mom편한’ 10주년을 맞아 마련됐다.
롯데는 저출생 문제 해결과 돌봄 환경 개선에 대한 관심을 높이고자 시민 참여형 축제 형태로 기획했다.
개회식에는 임성복 롯데지주 커뮤니케이션실장을 비롯해 윤여준 사회복지공동모금회 회장, 황영기 초록우산 어린이재단 회장, 박진경 저출산고령사회위원회 상임위원, 박찬구 서울시 부시장 등이 주요 인사들이 참석했다.
롯데는 이 자리에서 저출생 위기 극복과 보육 현장의 실질적 여건 향상 목적으로 초록우산 어린이재단과 사회복지공동모금회에 기부금 총 5억원을 전달했다.
페스티벌 현장은 등교길, 학습, 놀이, 휴식 등 4개 구역으로 조성했다. 각 공간에서는 안전 교육과 아동권리 학습, 창의 체험 등 시민들이 돌봄의 가치를 체감할 수 있는 다양한 참여 프로그램을 운영했다.
롯데는 그룹 비전인 ‘라이프타임 밸류 크리에이터(Lifetime Value Creator), 고객의 전 생애주기에 걸쳐 최고의 가치를 선사하겠다’에 맞춰 다양한 사회공헌 활동도 펼치고 있다. 영유아부터 청소년층의 생활환경 개선 사업인 ‘mom편한’, 청년과 함께 사회 문제 해결방법을 고민하는 ‘밸유 for ESG’, 군 장병들의 문화공간을 조성하는 ‘청춘책방’, 조부모와 아동이 살고 있는 가정을 지원하는 ‘조손 가꿈’ 등 전 세대를 아우르는 사회공헌 활동을 이어오고 있다.
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