냉온수기에 ‘딱’… 위생·편의성 더한 대용량 생수
동원F&B
1인 가구 증가와 건강에 대한 관심 고조로 생수 시장이 빠르게 성장하고 있다. 소비자들은 단순히 ‘마시는 물’을 넘어 미네랄 함량과 수질의 안전성, 환경 영향까지 꼼꼼하게 따지며 제품을 선택하는 추세다. 야외활동과 캠핑 인구가 늘면서 대용량·위생 포장에 대한 수요도 함께 높아지고 있다. 이런 흐름 속에서 동원F&B가 먹는샘물 업계 최초로 13L 대용량 PET 생수 ‘동원샘물 MEGA’를 선보였다.
동원F&B는 먹는샘물 업계 최초로 냉온수기에도 사용이 가능한 13L 대용량 PET 생수 ‘동원샘물 MEGA’를 출시했다. ‘동원샘물 MEGA’는 위생성과 편의성에 초점을 맞췄다. 기존 PET 생수 제품과 달리 박스 포장을 적용해 외부 오염 걱정 없이 위생적으로 사용할 수 있으며, 비대면 택배 발송이 가능해 가정과 사무실 등 어디에서나 편리하게 받아볼 수 있다.
‘동원샘물 MEGA’는 한 병만으로도 넉넉하게 사용할 수 있어, 캠핑과 같은 야외활동에서 소형 PET 생수를 여러 병 사용하는 번거로움을 줄여준다. 또한 가정과 사무실에서 기존에 사용하던 냉온수기에 별도의 장비 교체 없이 그대로 사용할 수 있어 간편하게 ‘동원샘물 MEGA’로 전환이 가능하다.
동원샘물은 1996년 출시 이래 경기도 연천, 충북 괴산, 전북 완주 등의 청정지역 심층암반수를 취수해 천연 미네랄이 풍부한 먹는샘물이다. 취수부터 제품 생산에 이르는 전 과정에서 10단계 품질 관리 시스템을 거치며, 24시간 원수 수질 모니터링으로 안심하고 마실 수 있다. 이러한 품질은 세계적인 평가에서도 인정받았다. 동원샘물은 2025년 ITI 국제식음료품평회에서 첫인상, 외관, 향, 맛, 끝맛으로 이뤄진 5가지 항목 모두에서 높은 평가를 받으며 국제 우수 미각상 가운데 최고 등급인 ‘3스타’를 수상했다.
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