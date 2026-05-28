미래세대 문화예술 후원으로 따뜻한 사회공헌
동서식품
동서식품은 ‘생활 속에 향기를 더하는 동서식품’이라는 기업 슬로건 아래 다양한 사회공헌 활동을 펼치고 있다. 특히 음악, 바둑 등 국내 문화예술 분야 지원을 통해 삶의 향기를 나누고 있다.
동서식품은 매년 미래의 주역인 어린이들이 독서를 통해 꿈을 키울 수 있도록 돕는 사회공헌 프로그램인 ‘동서식품 꿈의 도서관’을 진행하고 있다. 지난 2017년 충북 진천 상산초등학교를 시작으로 지역 초등학교를 선정해 도서를 기증하고 독서 환경을 개선하는 활동이다.
올해 4월에 진행한 ‘제10회 꿈의 도서관’은 광주광역시 교육청의 추천을 통해 광주봉주초등학교를 지원학교로 선정했다. 광주봉주초는 학생들의 도서관 이용이 활발한 반면, 일부 노후화된 도서와 독서 공간에 대한 개선이 필요한 상황이었다.
이에 동서식품은 이번 활동을 통해 어린이들의 문화적 소양을 채워줄 신규 도서 3000여권과 노후된 서가를 교체하고 학생들이 보다 편안하게 독서에 집중할 수 있도록 지원했다.
동서식품은 지난 27년간 ‘맥심커피배 입신최강전’을 후원하며 국내 바둑문화 발전과 저변 확대에 힘쓰고 있다. 맥심커피배 입신최강전은 바둑 프로기사 9단에게만 참가 기회가 주어지는 권위 있는 기전이다. 지난 2008년 창립 40주년을 맞아 개최한 ‘동서커피클래식’은 동서식품의 대표 문화 나눔 사업이다. 제1회 서울 공연을 시작으로 매년 부산, 대전, 인천, 대구, 광주, 춘천 등 주요 도시에서 시민들을 위한 무료 클래식 공연을 개최하고 있다. 지난해 11월에는 대구에서 ‘제15회 동서커피클래식’을 개최했다.
이외에도 2008년부터 유소년 오케스트라를 대상으로 문화자산을 후원하는 ‘맥심 사랑의 향기’도 꾸준히 이어오고 있다. 전국 각지의 초등학교 오케스트라에 새 악기와 물품을 지원하고 연주 환경을 개선하는 활동이다.
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