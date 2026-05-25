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[포토] 대구·경북 비전 선포식

입력:2026-05-25 18:51
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국민의힘 장동혁(가운데) 상임선거대책위원장과 추경호(왼쪽) 대구시장 후보, 이철우 경북지사 후보가 25일 대구시당에서 열린 대구·경북 공동 비전 선포식에서 사진 촬영을 하고 있다. 연합뉴스

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