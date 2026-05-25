증시 불장에 농촌도 학교도 ‘뜻밖의 대박’… 농특세·교육세 역설

학생수 줄면서 교육현장 예산 남아

농식품 경쟁력 높아져 피해도 줄어

30년 전 제정 “목적 이뤘다” 지적도



증권시장 활황으로 농촌과 교육청이 뜻밖의 이득을 보고 있다. 주식 매도 금액의 0.15%가 농어촌특별세(농특세)로 분류되면서다. 1000만원을 매도하면 1만5000원이 농특세로 쌓이는 식이다. 증권사가 사상 최대 실적이 예상되면서 교육세수도 예상을 뛰어넘게 걷힐 전망이다. 증시 활황과 무관하게 특정 영역에서 이득을 가져가게 되면서 논란이 일고 있다. 과도하게 많아진 예산이 적정하게 쓰일 것인지도 논란이다.



25일 재정경제부와 기획예산처에 따르면 3대 목적세 중 교육세와 농특세의 올해 세수는 각각 5조6000억원과 13조6000억원으로 전망됐다. 실제로는 더 많은 세금이 걷힐 것이라는 시각이 우세하다. 교육세와 농특세 구조 때문이다.





교육세는 금융·보험업계 실적에 붙는 1.0%의 교육세율로 초과 세수가 전망된다. 증시 활황에 따른 증권사들의 실적이 증가한 데다 지난해보다 세율이 0.5% 포인트 올랐다. 농특세는 역대급 세수가 예상된다. 삼성전자·SK하이닉스 등 반도체주를 필두로 코스피 거래액이 계속 늘어나는 상황은 정부 예상치 초과 전망에 힘을 싣는다.



문제는 이렇게 걷은 세금을 어떻게 쓰느냐다. 교육세수는 유아교육·고등평생교육 관련 특별회계와 지방교육재정교부금으로 나뉘어 배분된다. 올해 전망치를 토대로 한 지방교육재정교부금 배분 규모는 1조7587억원 규모다. 추가경정예산 편성을 포함한 올해분 지방교육재정교부금(76조원)에 교육세가 더해지는 구조다.



지방재정교육교부금은 풍부한 재정으로 낭비 논란이 끊이지 않는 재원이다. 다음 달 교육감 선거에 출사표를 던진 이들의 공약이 대표적인 사례다. 재선에 도전하는 정근식 서울시교육감은 학생 교통비 전액 지원을 공약으로 내걸었다. 경기도교육감에 도전하는 안민석 후보는 중1 학생 전원에게 100만원어치의 펀드를 지원하겠다고 공약했다. 충북도교육감 선거에 뛰어든 신문규 전 대통령실 교육비서관은 중·고교 입학생 모두 100만원어치 펀드를 약속했다. 교육세수를 지방교육재정교부금에 중복 편성하는 게 맞느냐는 지적이 나온다.







교통·에너지·환경세도 목적이 모호해졌다. 휘발유와 경유에 ℓ당 각각 475원, 340원을 부과해 채운 세수는 교통시설특별회계에 68%를 배정하고 환경개선특별회계에 23%, 균형발전특별회계에 2%, 기후대응기금에 7%를 배분하고 있다.



세금의 이름에도 붙은 에너지에 배분하는 세수는 2014년 이후 없는 상태다.



이 같은 괴리가 발생한 데는 목적세가 너무 오래 묵은 과세구조라는 데서 찾을 수 있다. 1982년에 재도입한 교육세는 당시만 해도 내국세의 11.8%만 편성했던 교육 예산을 보조한다는 목적을 지녔다. 지금과는 상황이 달랐다. 유류세와 농특세는 1994년에 만들어졌다. 대중교통 육성과 농축수산물 시장 개방 대응을 위해 예산이 필요하다는 점이 제정 이유지만 현재는 목적을 달성했다는 평가가 높다.



전문가들은 목적세를 일반 내국세로 전환할 필요성이 있다고 평가한다. 안창남 강남대 세무학과 교수는 "목적세는 정말 필요한 예산을 확보하기 위한 목적으로만 운영해야 한다"며 "이젠 일반세로 전환할 때가 됐다. 특히 교육세가 지금 왜 필요한지 모르겠다"고 말했다.



정부는 신중한 입장이다. 목적세가 특별회계 존속의 근거라는 점 때문이다. 기획예산처에 따르면 3개 목적세를 토대로 교통시설특별회계, 고등·평생교육지원특별회계, 농어촌구조개선특별회계, 환경개선특별회계, 유아교육지원특별회계 등이 유지되고 있다. 정부 고위 관계자는 "목적세를 내국세로 전환하면 특별회계도 없애야 하는데, 예산 편성 때 우선순위에서 밀려 특별회계로 필요한 사업을 못할 수도 있다"고 우려했다.



세종=신준섭 기자 sman321@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 증권시장 활황으로 농촌과 교육청이 뜻밖의 이득을 보고 있다. 주식 매도 금액의 0.15%가 농어촌특별세(농특세)로 분류되면서다. 1000만원을 매도하면 1만5000원이 농특세로 쌓이는 식이다. 증권사가 사상 최대 실적이 예상되면서 교육세수도 예상을 뛰어넘게 걷힐 전망이다. 증시 활황과 무관하게 특정 영역에서 이득을 가져가게 되면서 논란이 일고 있다. 과도하게 많아진 예산이 적정하게 쓰일 것인지도 논란이다.25일 재정경제부와 기획예산처에 따르면 3대 목적세 중 교육세와 농특세의 올해 세수는 각각 5조6000억원과 13조6000억원으로 전망됐다. 실제로는 더 많은 세금이 걷힐 것이라는 시각이 우세하다. 교육세와 농특세 구조 때문이다.교육세는 금융·보험업계 실적에 붙는 1.0%의 교육세율로 초과 세수가 전망된다. 증시 활황에 따른 증권사들의 실적이 증가한 데다 지난해보다 세율이 0.5% 포인트 올랐다. 농특세는 역대급 세수가 예상된다. 삼성전자·SK하이닉스 등 반도체주를 필두로 코스피 거래액이 계속 늘어나는 상황은 정부 예상치 초과 전망에 힘을 싣는다.문제는 이렇게 걷은 세금을 어떻게 쓰느냐다. 교육세수는 유아교육·고등평생교육 관련 특별회계와 지방교육재정교부금으로 나뉘어 배분된다. 올해 전망치를 토대로 한 지방교육재정교부금 배분 규모는 1조7587억원 규모다. 추가경정예산 편성을 포함한 올해분 지방교육재정교부금(76조원)에 교육세가 더해지는 구조다.지방재정교육교부금은 풍부한 재정으로 낭비 논란이 끊이지 않는 재원이다. 다음 달 교육감 선거에 출사표를 던진 이들의 공약이 대표적인 사례다. 재선에 도전하는 정근식 서울시교육감은 학생 교통비 전액 지원을 공약으로 내걸었다. 경기도교육감에 도전하는 안민석 후보는 중1 학생 전원에게 100만원어치의 펀드를 지원하겠다고 공약했다. 충북도교육감 선거에 뛰어든 신문규 전 대통령실 교육비서관은 중·고교 입학생 모두 100만원어치 펀드를 약속했다. 교육세수를 지방교육재정교부금에 중복 편성하는 게 맞느냐는 지적이 나온다.농특세도 농산업을 키워야 한다는 명분이 약해지는 추세다. 한국산 농식품 수출액은 2015년 이후 지난해까지 10년 연속 증가세다. 라면·김밥 등 가공식품과 배·딸기 등 신선 농산물까지 수출 증대 분야도 다양하다. K푸드 경쟁력이 커지는 상황이다. 농특세를 만든 배경인 농어업인 피해도 예전과는 다른 상황이다. 농림축산식품부가 지난해 자유무역으로 피해를 봤다고 판단해 피해보전직불금을 지급하기로 한 품목은 ‘녹두’ 한 품목뿐이다.교통·에너지·환경세도 목적이 모호해졌다. 휘발유와 경유에 ℓ당 각각 475원, 340원을 부과해 채운 세수는 교통시설특별회계에 68%를 배정하고 환경개선특별회계에 23%, 균형발전특별회계에 2%, 기후대응기금에 7%를 배분하고 있다.세금의 이름에도 붙은 에너지에 배분하는 세수는 2014년 이후 없는 상태다.이 같은 괴리가 발생한 데는 목적세가 너무 오래 묵은 과세구조라는 데서 찾을 수 있다. 1982년에 재도입한 교육세는 당시만 해도 내국세의 11.8%만 편성했던 교육 예산을 보조한다는 목적을 지녔다. 지금과는 상황이 달랐다. 유류세와 농특세는 1994년에 만들어졌다. 대중교통 육성과 농축수산물 시장 개방 대응을 위해 예산이 필요하다는 점이 제정 이유지만 현재는 목적을 달성했다는 평가가 높다.전문가들은 목적세를 일반 내국세로 전환할 필요성이 있다고 평가한다. 안창남 강남대 세무학과 교수는 "목적세는 정말 필요한 예산을 확보하기 위한 목적으로만 운영해야 한다"며 "이젠 일반세로 전환할 때가 됐다. 특히 교육세가 지금 왜 필요한지 모르겠다"고 말했다.정부는 신중한 입장이다. 목적세가 특별회계 존속의 근거라는 점 때문이다. 기획예산처에 따르면 3개 목적세를 토대로 교통시설특별회계, 고등·평생교육지원특별회계, 농어촌구조개선특별회계, 환경개선특별회계, 유아교육지원특별회계 등이 유지되고 있다. 정부 고위 관계자는 "목적세를 내국세로 전환하면 특별회계도 없애야 하는데, 예산 편성 때 우선순위에서 밀려 특별회계로 필요한 사업을 못할 수도 있다"고 우려했다.세종=신준섭 기자 sman321@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지