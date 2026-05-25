미, 종전 최종 합의에 “며칠 더 걸릴 것”

이란 외무부 “서명 임박 단언 못해”

‘핵물질 처리’도 미국과 입장 차이

지난달 말 호르무즈 해협을 통과한 일본 초대형원유운반선(VLCC) '이데미쓰마루'호가 25일 아이치현 앞바다의 한 정유소에 정박하고 있다. 일본 2위 정유업체 이데미쓰고산의 자회사 소유인 이 선박은 사우디아라비아산 원유 200만 배럴을 싣고 페르시아만을 빠져나온 지 한 달여 만에 일본에 도착했다. 닛케이아시아에 따르면 호르무즈 해협 봉쇄로 발이 묶인 유조선은 지난 21일 기준 160척 이상이다. 로이터연합뉴스

미국과 이란이 종전 양해각서(MOU)의 큰 틀에는 동의했지만 최종 합의에는 시간이 더 걸릴 전망이다. 미국은 이란이 호르무즈 해협 개방, 고농축 우라늄 폐기에 원칙적으로 합의했다고 밝혔지만 각론에서 이란의 입장은 다르다.



온라인 매체 악시오스와 뉴욕타임스 등 미국 언론은 24일(현지시간) 당국자를 인용해 백악관은 이날 합의가 타결될 것으로 예상하지 않으며 최고지도자 등 이란 지도부가 이 합의를 승인하는 데 며칠이 걸릴 수 있다고 보도했다. 한 미국 고위 관리는 악시오스에 “상황은 매우 긍정적이지만 합의가 무산될 여지는 존재한다”고 말했다.



인도를 방문 중인 마코 루비오 미 국무장관은 이날 “72시간 만에 냅킨 뒷면에 끄적이는 식으로 핵 문제를 해결할 수는 없다”며 “호르무즈 해협은 즉시 재개방돼야 한다. 그러고 나서 우리는 농축에 대해, 고농축 우라늄에 대해, 핵무기를 보유하지 않겠다는 그들의 약속에 대해 아주 진지한 협상에 들어갈 것”이라고 말했다. 도널드 트럼프 대통령도 이날 오전 소셜미디어 트루스소셜을 통해 시간은 미국 편이라며 미국 대표단에 합의를 서두르지 말라고 지시했다고 밝혔다.



반면 이란은 덜 낙관적이다. 이란 타스님통신은 이날 이란이 원하는 제재 해제가 되지 않을 경우 합의가 무산될 수 있다고 보도했다. 핵 개발 의제도 미국만큼 적극적이지 않다. 월스트리트저널(WSJ)은 이날 “이란 측 협상단은 미국이 요구한 20년보다는 짧은 기간 동안 우라늄 농축을 중단하는 방안을 논의할 수 있으며 20% 이상 농축된 우라늄 비축량은 감독하에 이란 내부에서 희석할 수 있다는 의사를 내비쳤다”고 전했다. 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 25일 정례 브리핑에서 미국과 상당 부분 합의에 도달했지만 서명이 임박했다고 단언할 수 없다고 밝혔다.



친미 걸프국들의 불안도 감지된다. 이란이 이들을 공격하지 않겠다는 내용이 빠졌기 때문이다. 영국 싱크탱크 왕립합동군사연구소(RUSI)의 H A 헬리어 선임연구원은 WSJ에 “이란은 이전에는 없던 지렛대를 쥐고 전후 체제에 들어서게 됐다”며 “호르무즈 해협이 공식적인 협상 카드로 인정받았기 때문”이라고 말했다.







GoodNews paper ⓒ 미국과 이란이 종전 양해각서(MOU)의 큰 틀에는 동의했지만 최종 합의에는 시간이 더 걸릴 전망이다. 미국은 이란이 호르무즈 해협 개방, 고농축 우라늄 폐기에 원칙적으로 합의했다고 밝혔지만 각론에서 이란의 입장은 다르다.온라인 매체 악시오스와 뉴욕타임스 등 미국 언론은 24일(현지시간) 당국자를 인용해 백악관은 이날 합의가 타결될 것으로 예상하지 않으며 최고지도자 등 이란 지도부가 이 합의를 승인하는 데 며칠이 걸릴 수 있다고 보도했다. 한 미국 고위 관리는 악시오스에 “상황은 매우 긍정적이지만 합의가 무산될 여지는 존재한다”고 말했다.인도를 방문 중인 마코 루비오 미 국무장관은 이날 “72시간 만에 냅킨 뒷면에 끄적이는 식으로 핵 문제를 해결할 수는 없다”며 “호르무즈 해협은 즉시 재개방돼야 한다. 그러고 나서 우리는 농축에 대해, 고농축 우라늄에 대해, 핵무기를 보유하지 않겠다는 그들의 약속에 대해 아주 진지한 협상에 들어갈 것”이라고 말했다. 도널드 트럼프 대통령도 이날 오전 소셜미디어 트루스소셜을 통해 시간은 미국 편이라며 미국 대표단에 합의를 서두르지 말라고 지시했다고 밝혔다.반면 이란은 덜 낙관적이다. 이란 타스님통신은 이날 이란이 원하는 제재 해제가 되지 않을 경우 합의가 무산될 수 있다고 보도했다. 핵 개발 의제도 미국만큼 적극적이지 않다. 월스트리트저널(WSJ)은 이날 “이란 측 협상단은 미국이 요구한 20년보다는 짧은 기간 동안 우라늄 농축을 중단하는 방안을 논의할 수 있으며 20% 이상 농축된 우라늄 비축량은 감독하에 이란 내부에서 희석할 수 있다는 의사를 내비쳤다”고 전했다. 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 25일 정례 브리핑에서 미국과 상당 부분 합의에 도달했지만 서명이 임박했다고 단언할 수 없다고 밝혔다.친미 걸프국들의 불안도 감지된다. 이란이 이들을 공격하지 않겠다는 내용이 빠졌기 때문이다. 영국 싱크탱크 왕립합동군사연구소(RUSI)의 H A 헬리어 선임연구원은 WSJ에 “이란은 이전에는 없던 지렛대를 쥐고 전후 체제에 들어서게 됐다”며 “호르무즈 해협이 공식적인 협상 카드로 인정받았기 때문”이라고 말했다.워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지