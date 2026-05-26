현대건설, ‘최대어’ 압구정3구역 재건축 수주
조합, 수의계약 체결 안건 가결
공사비 5조5610억원 달하는 규모
현대건설이 서울 정비사업 ‘최대어’로 꼽히는 강남구 압구정3구역 재건축 시공사로 선정됐다.
압구정3구역 재건축정비조합은 25일 압구정고등학교 대강당에서 총회를 열고 우선협상대상자인 현대건설과 수의계약 체결 안건을 가결했다.
앞서 1·2차 입찰은 현대건설만 응찰하면서 유찰됐다. 시공사 선정에서 단독 응찰로 2회 이상 유찰되면 수의계약으로 전환이 가능해 현대건설이 우선협상대상자로 선정됐다.
현대건설은 이로써 작년 9월 압구정2구역(신현대 9·11·12차) 재건축 시공사 선정에 이어 압구정 재건축 구역 중 최대 규모인 3구역 시공권까지 확보하게 됐다.
압구정3구역 재건축은 강남구 압구정동 현대 1~7차, 10·13·14차, 대림빌라트 등 3934가구를 최고 65층에 5175가구 규모로 다시 짓는 대형 정비사업이다. 조합이 제시한 공사비도 5조5610억원에 달하는 규모다.
현대건설은 압구정 재건축 구역에서 강남 부촌의 상징인 압구정 현대아파트의 유산을 계승해 최고급 주거단지를 조성한다는 전략을 내세웠다. 단지 설계에는 글로벌 건축설계사 람사(RAMSA)와 모르포시스가 참여해 전 세대 돌출 테라스, 3면 개방형 코너 창호 등으로 개방감을 높이고 한강·도심 파노라마 조망을 구현하기로 했다.
현대건설은 압구정 재건축 구역 중 유일한 경쟁 구도인 5구역(한양 1·2차 재건축)에선 DL이앤씨와 경쟁 중이다. 이달 30일 조합 총회에서 시공사가 결정된다. 앞서 지난 23일 압구정4구역 시공사는 삼성물산이 선정됐다.
조효석 기자 promene@kmib.co.kr
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