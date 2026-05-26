둘로 쪼개진 전북 민심… 달려간 與 지도부 “부족했다” 읍소

이원택·김관영 초박빙 양상

50대 당원 “전북 대하는 태도에 실망”

“민주당 무조건 원팀 가야” 목소리도

정청래 지원유세 피켓 시위대 난입

‘정청래 사당화 반대’ 피켓을 든 시위대가 25일 전북 전주 전북대 구정문에서 열린 정청래 더불어민주당 총괄상임선거대책위원장의 지원유세 도중 기습 시위를 벌이다 경호원들에게 저지당하고 있다. 정 위원장은 국정 안정을 위해 자당 후보를 뽑아 달라고 호소했다. 뉴시스

25일 오후 2시쯤 전북대 전주캠퍼스 앞. 정청래 더불어민주당 총괄상임위원장의 이원택 더불어민주당 전북지사 후보 지원유세 발언 도중 시위대가 난입했다. ‘정청래 사당화 반대’ ‘민주당 썩었다 도려내라 정청래’ 등 피켓을 든 시위대는 “정청래는 사퇴하라”고 외치다 경호원과 지지자 손에 끌려나갔다. 유세차량 멀리 밀려난 시위대는 이따금 “정청래 사퇴”를 외쳤지만 지지자들은 그럴 때마다 더 큰 소리로 환호하며 시위대의 목소리를 덮었다.



이날 집중유세는 민주당의 오랜 텃밭 전북의 두 쪽 난 민심을 여과 없이 드러냈다. 김관영 전북지사 후보가 ‘대리비 지급’ 의혹으로 제명당하고 무소속 출마를 선언한 뒤 선거 판세는 초박빙 양상으로 흘러가고 있다. 당 지도부는 “민주당이 부족했다”고 인정하며 돌아선 민심에 지지를 호소했다. 정 위원장은 “민주당에 부족하고 서운한 점이 있더라도 지금까지 민주당을 사랑해준 만큼 민주당 소속 후보들을 아껴주고 선택해주기 바란다”고 당부했다. 이 후보도 “민주당이 부족한 점도 있었지만 역사의 변곡점마다 민주주의와 전라북도를 지켜내 왔다“며 “민주당 후보를 지원해서 더 나은 대한민국으로 만들어갈 수 있도록 꼭 지지해줄 것을 부탁드린다”고 강조했다.



당 지도부는 이재명 대통령을 전면에 내세워 결집을 호소했다. 정 위원장은 선대위회의에서 “이 대통령을 지지한다면 이원택을 전북도지사로 만들어 달라. 이재명정부, 민주당 정부와 손발을 맞춰 일할 수 있는 유일한 후보는 이원택”이라며 “전북 민심을 믿는다”고 말했다. 이어 김관영 후보가 제기한 ‘대통령 사전 교감설’에도 십자포화를 퍼부었다. 정 위원장은 김 후보가 무소속 출마 전 이 대통령과 교감했다는 취지의 내용을 담은 한 언론 기사를 언급하면서 “금도를 넘어도 한참 넘었다. 청와대에 확인해보니 펄쩍 뛰며 사실이 아니라고 한다. 심각한 허위사실 유포”라고 말했다. 그러면서 “이 대통령을 곤경에 빠뜨리는 위험한 도박으로, 이번만큼은 그냥 넘어가기 어렵다”고 비판했다.



당 지도부의 저자세에도 김 후보 지지자들은 냉랭한 태도를 보였다. 전주에 사는 50대 당원 김모씨는 “최근 당이 전북을 대하는 태도에 대한 실망이 크다. 김관영 후보에게 그랬던 것처럼 다른 생각을 가진 당원도 무작정 압박하고 있다”며 김 후보에게 한 표를 행사할 생각이라고 말했다. 지도부의 읍소에는 “이미 늦었다. 적어도 이번 선거에선 마음을 바꿀 생각이 없다”고 했다.



유세장에서 만난 당원 반응은 달랐다. 전주시 송천동에 거주한다고 밝힌 정준영(51)씨는 “정 위원장이 김 지사 문제를 확실하게 매듭짓고 가지 않으면 당 전체에 피해가 갈 거라고 판단했다고 생각한다”며 “민주당도, 당정청도 무조건 원팀으로 가야 한다. 전주에서 나고 자란 이 후보가 전북에 쌓인 현안을 해결해 줄 적임자라고 생각한다”고 강조했다.







GoodNews paper ⓒ 25일 오후 2시쯤 전북대 전주캠퍼스 앞. 정청래 더불어민주당 총괄상임위원장의 이원택 더불어민주당 전북지사 후보 지원유세 발언 도중 시위대가 난입했다. ‘정청래 사당화 반대’ ‘민주당 썩었다 도려내라 정청래’ 등 피켓을 든 시위대는 “정청래는 사퇴하라”고 외치다 경호원과 지지자 손에 끌려나갔다. 유세차량 멀리 밀려난 시위대는 이따금 “정청래 사퇴”를 외쳤지만 지지자들은 그럴 때마다 더 큰 소리로 환호하며 시위대의 목소리를 덮었다.이날 집중유세는 민주당의 오랜 텃밭 전북의 두 쪽 난 민심을 여과 없이 드러냈다. 김관영 전북지사 후보가 ‘대리비 지급’ 의혹으로 제명당하고 무소속 출마를 선언한 뒤 선거 판세는 초박빙 양상으로 흘러가고 있다. 당 지도부는 “민주당이 부족했다”고 인정하며 돌아선 민심에 지지를 호소했다. 정 위원장은 “민주당에 부족하고 서운한 점이 있더라도 지금까지 민주당을 사랑해준 만큼 민주당 소속 후보들을 아껴주고 선택해주기 바란다”고 당부했다. 이 후보도 “민주당이 부족한 점도 있었지만 역사의 변곡점마다 민주주의와 전라북도를 지켜내 왔다“며 “민주당 후보를 지원해서 더 나은 대한민국으로 만들어갈 수 있도록 꼭 지지해줄 것을 부탁드린다”고 강조했다.당 지도부는 이재명 대통령을 전면에 내세워 결집을 호소했다. 정 위원장은 선대위회의에서 “이 대통령을 지지한다면 이원택을 전북도지사로 만들어 달라. 이재명정부, 민주당 정부와 손발을 맞춰 일할 수 있는 유일한 후보는 이원택”이라며 “전북 민심을 믿는다”고 말했다. 이어 김관영 후보가 제기한 ‘대통령 사전 교감설’에도 십자포화를 퍼부었다. 정 위원장은 김 후보가 무소속 출마 전 이 대통령과 교감했다는 취지의 내용을 담은 한 언론 기사를 언급하면서 “금도를 넘어도 한참 넘었다. 청와대에 확인해보니 펄쩍 뛰며 사실이 아니라고 한다. 심각한 허위사실 유포”라고 말했다. 그러면서 “이 대통령을 곤경에 빠뜨리는 위험한 도박으로, 이번만큼은 그냥 넘어가기 어렵다”고 비판했다.당 지도부의 저자세에도 김 후보 지지자들은 냉랭한 태도를 보였다. 전주에 사는 50대 당원 김모씨는 “최근 당이 전북을 대하는 태도에 대한 실망이 크다. 김관영 후보에게 그랬던 것처럼 다른 생각을 가진 당원도 무작정 압박하고 있다”며 김 후보에게 한 표를 행사할 생각이라고 말했다. 지도부의 읍소에는 “이미 늦었다. 적어도 이번 선거에선 마음을 바꿀 생각이 없다”고 했다.유세장에서 만난 당원 반응은 달랐다. 전주시 송천동에 거주한다고 밝힌 정준영(51)씨는 “정 위원장이 김 지사 문제를 확실하게 매듭짓고 가지 않으면 당 전체에 피해가 갈 거라고 판단했다고 생각한다”며 “민주당도, 당정청도 무조건 원팀으로 가야 한다. 전주에서 나고 자란 이 후보가 전북에 쌓인 현안을 해결해 줄 적임자라고 생각한다”고 강조했다.정읍·전주=천양우 기자 yahoo@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지