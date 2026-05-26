트럼프 “서두르지 말라” 또 번복… 강경파 달래기? 협상 난항?
공화당조차 “왜 전쟁했는지 의문”
MOU 초안 공개되자 성토 이어져
양국 자산 동결 해제 이견 분석도
미국 공화당에서 이란과의 종전을 위한 양해각서(MOU) 초안을 놓고 도널드 트럼프 대통령이 지나치게 양보했다는 성토가 빗발치고 있다. 강경파 인사들마저 “왜 전쟁을 했는지 의문이 제기될 것”이라며 각을 세웠다. 당초 이란과의 MOU 체결에 “가까워졌다”던 트럼프 대통령이 하루 만에 “대표단에 서두르지 말라고 지시했다”며 말을 바꾸자 협상에 차질이 빚어진 게 아니냐는 관측도 나왔다.
트럼프 대통령은 24일(현지시간) 트루스소셜에 “내가 이란과 합의를 맺는다면 그것은 훌륭하고 제대로 된 합의가 될 것”이라며 “(버락) 오바마가 맺은 합의처럼 이란에 막대한 현금을 주고 핵무기 개발의 길을 열어준 것과는 다를 것”이라고 주장했다. 그러면서 “우리의 협상은 (오바마 행정부와) 정반대지만 아무도 그 내용을 알지 못한다. 협상이 완전히 마무리되지 않았기 때문”이라며 “그러니 아무것도 모르면서 비판만 늘어놓는 패배자들의 말은 듣지 말라. 이 문제를 수년 전에 해결해야 했던 전임자들과 다르게 나는 나쁜 협상을 하지 않는다”고 단언했다.
트럼프 대통령이 2015년 오바마 행정부에서 체결돼 2018년 자신의 집권 1기 때 파기한 이란과의 핵 협상인 ‘포괄적 공동행동계획(JCPOA)’을 재론한 것은 MOU 초안에 대한 공화당 내부 반발이 예상외로 커졌기 때문으로 풀이된다. 연방 상원 군사위원회 위원장인 로저 위커 상원의원은 이날 엑스에 “이란이 선의로 협상할 것이라는 믿음 아래 60일간 휴전에 들어간다면 재앙이 될 것”이라며 “‘장대한 분노’ 작전을 통해 이룬 성과가 물거품으로 돌아갈 것”이라고 비판했다. 트럼프 대통령의 최측근 린지 그레이엄 상원의원도 “지금 합의하면 미국이 이란을 ‘외교적 해결이 필요한 지배적인 세력’으로 인정한다는 인식을 부추길 것”이라며 “그렇다면 애초에 왜 전쟁을 시작했는지 의문을 불러올 것”이라고 우려했다.
MOU 초안에서 이란의 우라늄 비축분 처리 방식이나 자산 동결 해제 여부를 놓고 양국의 입장이 엇갈려 협상이 난항에 빠진 게 아니냐는 의문도 제기된다. 로이터통신은 이날 “트럼프 행정부 관계자들은 ‘이란이 미국의 제안에 원칙적으로 동의했다’고 말하지만, 이란에선 ‘원칙적 동의’에 대한 구체적인 설명이 나오지 않고 있다”고 지적했다.
이란이 자산 동결 해제를 협상 타결의 선결 조건으로 제시하고 있다는 분석도 나왔다. 익명의 이란 정부 관계자는 워싱턴포스트에 “(MOU 이행의) 첫 단계에서 미국이 이란의 120억 달러(약 18조원) 규모의 동결 자산을 해제할 것”이라고 말했다. 반체제 매체 이란인터내셔널은 “120억 달러가 카타르에 묶여 있다”며 “이란은 이 자금에 대한 접근권을 반드시 보장해야 한다고 주장하고 있다”고 전했다.
카타르 알자지라방송은 “미국과 이란 사이에서 현재 두 가지 쟁점이 부각됐다. 하나는 자산 동결 해제, 다른 하나는 레바논을 휴전 대상국에 포함할지 여부”라며 “미국은 이란에서 ‘핵먼지’(트럼프 대통령이 표현하는 이란의 고농축 우라늄)를 가져오기 전에 자산 동결 해제는 없다는 입장을 고수하고 있다”고 짚었다.
이란 타스님통신은 25일 “미국이 태도를 바꾸고 있다”고 주장하며 “군사적 목표를 달성하지 못한 미국이 승리했다고 외치는 이유는 국내 여론을 관리하는 것”이라고 비꼬았다.
김철오 기자, 워싱턴=임성수 특파원 kcopd@kmib.co.kr
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