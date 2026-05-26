유가·물가 숨 돌려도 고환율 지속 우려… 韓경제 뇌관은 ‘반도체’
전문가들이 본 경제 전망
외화 유출에 환율 변동성 지속
연준 금리 인상땐 AI 랠리 둔화
미국·이란 전쟁이 해결 수순을 밟으면서 한국 경제가 맞게 될 변화에도 관심이 쏠린다. 한국 경제는 이번 전쟁 이후 ‘3고’(고유가·고환율·고물가) 압박을 받아 왔고 최근에는 금리 인상 가능성도 언급된다. 이런 상황에 전쟁이 새로운 국면을 맞게 되면, 3고 위기는 가라앉을 것인가. 전문가들은 유가와 물가 부담은 다소 해소되지만 고환율 기조는 대외 상황 대응에 달렸다고 짚었다. 미국의 기준금리 인상 여부도 주요 변수다. 금리 인상이 ‘반도체 슈퍼사이클’로 위축되면 한국 경제에도 타격이 불가피하다.
전문가들은 단기적으로 국제유가가 80달러 선까지는 내려갈 것으로 전망한다. 종전 합의 가능성이 언급된 24일(현지시간) 7월물 서부텍사스산 원유(WTI) 선물 가격은 장중 한때 배럴당 91.25달러까지 떨어졌다.
양준석 가톨릭대 경제학과 교수는 25일 “전쟁 전 수준인 60달러 선 회복은 어렵다”면서도 “90~100달러 수준인 현재보다 10달러 정도 떨어질 가능성이 크다”고 전망했다. 하락폭은 제한적일 것이라는 신중론도 있다. 주원 현대경제연구원 연구본부장은 “원유 시설 정상화에도 시간이 걸리고, 전쟁으로 수송 원가가 많이 올라 유가가 큰 폭으로 떨어지기는 어려워 보인다”고 말했다.
관건은 ‘고환율’이라는 데 전문가들의 의견이 모였다. 고환율이 3고 위기 해소를 지연시킬 수 있다는 지적이다. 1520원을 바라보는 원·달러 환율이 향후 급격한 변동성을 계속 가져가는 것은 바람직하지 않다는 의견이다. 전쟁이 종식돼도 고환율이 해결되지 않을 수 있다는 이유에서다.
양 교수는 “외화가 빠져나갈 만한 사각지대를 해소하지 않는 한 전쟁이 종식돼도 환율 불안정은 계속될 것”이라며 “역외차액결제선물환(NDF) 시장에서의 투기적 거래가 원·달러 환율을 밀어 올린다는 지적이 제기되고 있다”고 우려했다. 하나증권 리서치센터도 최근 ‘2026년 글로벌 경제 전망’ 보고서에서 “원·달러 환율은 4분기 1420원 수준으로 하락할 수 있다”면서도 “중장기 구조적인 외화 수요가 증가하면 하락 폭은 제한적일 것”이라고 봤다.
고환율이 지속하면 유가 하락 효과가 상쇄된다는 게 문제다. 김정식 연세대 경제학부 명예교수는 “국제유가가 떨어지더라도 고환율이 수입물가와 원자잿값을 밀어 올리기에 연간 소비자물가가 3%에 달할 가능성도 배제할 수 없다”고 했다.
반도체 슈퍼사이클이 역설적으로 한국 경제의 부메랑이 될 수 있다는 우려도 나왔다. 미 국채 금리가 급등하면서 인플레이션 과열을 막기 위해 미 연방준비제도(Fed·연준)가 기준금리를 인상할 가능성이 제기되면서다. 기준금리를 올린다면 AI 밸류체인에 집중됐던 글로벌 투자가 얼어붙고, 이를 통해 막대한 수익을 거두고 있는 국내 반도체 시장도 위축될 수 있다. 양 교수는 “미국 금리 인상으로 자국 내 AI 데이터센터 건설이 둔화할 경우 국내 반도체 수출에도 악영향을 미칠 수밖에 없다”고 우려했다.
한국은행의 기준금리 결정이 신중해야 한다는 제언도 나왔다. 내수 침체와 자산 시장 붕괴를 초래할 수 있어서다. 주 본부장은 “일본의 닷컴버블 사태 등 해외 사례를 봐야 한다”며 “지금처럼 유동성이 풍부한 때 금리를 올리면 AI 관련 시장부터 거품이 꺼지며 경제가 얼어붙을 수 있어 신중해야 한다”고 말했다.
세종=김윤 기자 kyoon@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사