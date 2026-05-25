성과급 갈등, 삼성전자 계열사로 확산… “우리는 삼성후자”
삼성전기·삼성SDI 등 내부 동요
“성과급 제도 개편” 목소리 커져
비반도체, 투표 중지 가처분 예정
삼성전자 반도체(DS) 부문에만 적용될 예정인 ‘특별경영성과급’을 두고 삼성 주요 계열사 직원들도 술렁이고 있다. 이재용 삼성전자 회장이 파업을 막기 위해 “한 몸, 한 가족으로 힘을 모아 달라”고 호소했지만, 삼성전자 노사 잠정합의 이후에는 성과급 격차가 그룹 전반의 노사 관계 리스크를 자극할 가능성이 제기된다.
25일 업계에 따르면 삼성디스플레이와 삼성SDI, 삼성전기 등 주요 삼성 계열사는 올해 임금협상이 끝난 상황이다. 하지만 삼성전자 DS부문 메모리사업부에 인당 6억원에 이르는 성과급이 예고되면서 계열사 내부에서 상대적 박탈감 호소와 함께 보상 확대를 요구하는 목소리가 분출하고 있다.
삼성 계열사들은 삼성전자 노조가 개편을 요구한 경제적부가가치(EVA) 기준의 초과이익성과급(OPI) 제도를 유지하고 있다. 이에 지난해 역대 최대 매출을 기록했지만 OPI 지급률이 연봉의 5~6%에 그친 삼성전기, 전기차 캐즘(일시적 수요 정체) 영향으로 OPI 0%를 기록한 삼성SDI 등에서 동요가 이는 모습이다.
직원들 사이에선 “삼성은 DS부문을 제외하면 다 ‘삼성후자(後者)’”라는 자조 섞인 말들도 나온다. 블라인드 등 직장인 익명 커뮤니티에선 “계열사는 ‘삼성서자’다” “대감집 잔치하는데 노비한테 고기죽을 주겠냐”는 등의 반응이 올라오고 있다.
이에 따라 계열사별 성과급 제도 개편 이슈가 ‘뜨거운 감자’로 부상하고 있다. 삼성디스플레이 노조는 올해 하반기 성과급 대체 보상제도 도입 등을 사측과 협의할 계획으로 알려졌다. 삼성전기도 OPI 산정 방식을 EVA 20% 또는 영업이익의 10%로 개편하기 위한 내부 의견 수렴에 나설 것으로 전해졌다.
한편 삼성전자 비반도체 직원 중심으로 구성된 노동조합 동행(동행노조)은 26일 수원지법에 노사 잠정합의안 찬반 투표 중지를 요구하는 가처분 신청을 낼 예정이라고 이날 밝혔다. 동행노조는 노조 측 대표인 초기업노조가 완제품(DX) 부문 직원들의 결집을 막으려 3대 노조인 자신들의 투표권을 배제했다고 주장하고 있다.
이주은 기자 juny@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사