“칼잡이 아닌 공익수호자”… 형소법 개정 앞 법무·검찰 ‘로키’
범죄인 송환·ISDS 승소 성과 부각
檢 수뇌부 향한 반발 기류 잠복중
법무부와 검찰이 연일 검사의 ‘공익 수호자’ 역할을 강조하고 있다. ‘칼잡이’로 불리며 수사와 기소에 집중하던 과거 관행에서 벗어나 국민 권익을 구제하는 ‘공익의 대표자’로 정체성을 탈바꿈하겠다는 것이다. 6·3 지방선거 이후 ‘보완수사권 존치 여부’를 핵심으로 한 형사소송법 개정 논의를 앞두고 법무부와 검찰이 한껏 자세를 낮추며 전략적 행보에 나섰다는 분석이 나온다.
법무부는 25일 “과거 칼잡이였던 검사들이 이제는 국부를 지키고 국민 권익을 구제하는 공익의 대표자 위상을 강화하고 있다”며 검찰의 정체성 변화를 강조했다. 대표적으로 내세운 것이 해외 도피 범죄인의 송환이다. 법무부는 2022년 70명이었던 해외 범죄인 송환 인원이 2025년 274명으로 4배 가까이 증가했다고 밝혔다.
검찰은 국민 재산 보호와 직결된 범죄수익환수 업무에서도 최근 4년여간 연평균 1000억원을 집행하는 등 성과를 내고 있다는 입장이다. 또 론스타, 엘리엇, 쉰들러, 중국투자자 사건 등 주요 국제투자분쟁(ISDS) 사건에서 전부 승소하며 ‘국민의 변호사’ 노릇을 톡톡히 하고 있다고 홍보했다.
공익 수호자로서의 역할도 강조한다. 서울중앙지검은 지난 11일 실종선고취소, 청산인 해임, 친권상실 청구 등 공익대표 업무를 체계적으로 수행한 주요 사례를 발표했다. 지난달 27일에는 과거 인권침해 사건 재심에 대한 접근방식 개선 방안을 내놓았다. 한 검찰 관계자는 “과거 수사·기소를 주로 홍보한 것과 달리 보도자료에 ‘공익 대표성’을 부각하는 경향이 짙어졌다”고 말했다.
정성호 법무부 장관이 구자현 검찰총장 대행, 박철우 서울중앙지검장 등과 함께 지난 15일 광주 국립5·18민주묘지를 참배한 것도 궤를 같이한다는 평가다. 법무부 장관이 검찰 간부들과 5·18민주묘지를 찾은 건 처음이다. 한 법무부 간부는 “여권과 긴장감이 커지는 상황에서 정 장관이 깊이 고민했던 것으로 안다”고 전했다.
법조계에서는 지방선거 이후 본격화될 형사소송법 개정을 염두에 둔 포석으로 평가하는 시각이 우세하다. 한 검찰 고위 간부는 “검찰이 지난 과오로 어려움을 겪고 있는데, 검사의 객관 의무와 공익의 대표자로서의 성격을 강화하는 것만이 살 길이라고 생각한다”고 말했다. ‘대장동 항소 포기’ 사태를 시작으로 최근 ‘조작기소 특검법’을 둘러싼 공소취소 논란에 이르기까지 과열된 검찰 내부를 진정시키려는 의도가 담겼다는 해석도 있다.
다만 법무부와 검찰 내부에 미묘한 온도차가 있다는 지적도 나온다. 법무부는 검사의 공익 수호자 측면을 주로 강조하는 반면 검찰은 여전히 수사권을 전제한 검사의 객관 의무를 염두에 두고 있다는 것이다. 수도권의 한 부장검사는 “법무부와 대검 수뇌부를 향한 반발 기류는 여전히 수면 아래 잠복하고 있다”며 “공소 취소나 박상용 검사 징계 등 폭발력 있는 이슈를 어떻게 풀어갈지가 결국 변수가 될 것”이라고 말했다.
박재현 구자창 기자 jhyun@kmib.co.kr
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