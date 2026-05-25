퇴원 후 지역사회 연계… 돌봄 공백이 만든 사회적 입원 줄인다

[통합돌봄, 현장에 가다]

병원, 대상자 선별해 지자체 연결

방문재활 등으로 일상 회복 지원



존엄한 노후의 종착지는 존엄한 임종에 있다. 하지만 병원이나 시설 퇴소 후 홀로서기가 두려워 어쩔 수 없이 시설 보호를 희망하는 경우가 많다. 정부는 통합돌봄을 계기로 퇴원환자를 지역사회에 연계해 일상을 회복하도록 도우면 자연스럽게 존엄한 임종을 맞을 수 있을 것으로 기대하고 있다.



지난해 1월 광주 광산구 통합돌봄팀에는 침대에서 떨어져 팔목과 고관절이 골절된 A씨(92)의 사례가 접수됐다. A씨는 고관절 수술을 받으면서 입원 기간 체력이 떨어졌고, 체중도 60㎏에서 40㎏으로 줄었다. 보호자는 그가 고령인 점을 우려해 요양원 입소를 원했지만 A씨는 집에 가겠다는 의지가 강했다. 통합돌봄팀 사회복지사가 직접 병원을 찾았고 A씨는 “집에만 가면 괜찮을 테니 집으로 보내 달라”고 호소했다.





A씨의 좁은 집에는 전동침대 하나만 덩그러니 놓여있었다. 홀로 식사를 하며 건강을 돌보기 어려운 환경이었다. 구청과 함께 장기요양재가복지센터, 복지관 등 여러 기관이 A씨를 위해 머리를 맞대고 계획을 짰다. 그 결과 방문재활과 요양보호사의 정기 방문, 식사 지원, 주거환경 개선 등이 함께 이뤄지면서 A씨는 일상생활을 회복할 수 있었다. A씨는 주 6회 장기요양서비스와 가족 돌봄을 통해 돌봄 공백 없이 지낼 수 있었고 종합사회복지관의 도시락 제공으로 영양 상태도 개선됐다.



A씨처럼 노인들은 대체로 평소 지내던 공간에서 주변 사람들의 마지막 인사를 받으며 생을 마감하는 것을 꿈꾸지만 현실은 그렇지 않다. 임종 전부터 시설이나 병원을 오가며 치료를 받다가 낯선 공간에서 숨을 거두는 경우가 대부분이다.



보건복지부가 시행 중인 ‘퇴원환자 지역사회 연계사업’은 시·군·구와 협약을 맺은 병원이 퇴원 예정 환자 가운데 돌봄이 필요한 대상자를 선별한 뒤 이들을 지방자치단체에 의뢰하는 방식이다. 지자체는 통합지원회의를 통해 개인별 맞춤 지원계획을 세우고 방문 진료나 가사지원 같은 통합돌봄 서비스를 연계한다.







김유나 기자 spring@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 존엄한 노후의 종착지는 존엄한 임종에 있다. 하지만 병원이나 시설 퇴소 후 홀로서기가 두려워 어쩔 수 없이 시설 보호를 희망하는 경우가 많다. 정부는 통합돌봄을 계기로 퇴원환자를 지역사회에 연계해 일상을 회복하도록 도우면 자연스럽게 존엄한 임종을 맞을 수 있을 것으로 기대하고 있다.지난해 1월 광주 광산구 통합돌봄팀에는 침대에서 떨어져 팔목과 고관절이 골절된 A씨(92)의 사례가 접수됐다. A씨는 고관절 수술을 받으면서 입원 기간 체력이 떨어졌고, 체중도 60㎏에서 40㎏으로 줄었다. 보호자는 그가 고령인 점을 우려해 요양원 입소를 원했지만 A씨는 집에 가겠다는 의지가 강했다. 통합돌봄팀 사회복지사가 직접 병원을 찾았고 A씨는 “집에만 가면 괜찮을 테니 집으로 보내 달라”고 호소했다.A씨의 좁은 집에는 전동침대 하나만 덩그러니 놓여있었다. 홀로 식사를 하며 건강을 돌보기 어려운 환경이었다. 구청과 함께 장기요양재가복지센터, 복지관 등 여러 기관이 A씨를 위해 머리를 맞대고 계획을 짰다. 그 결과 방문재활과 요양보호사의 정기 방문, 식사 지원, 주거환경 개선 등이 함께 이뤄지면서 A씨는 일상생활을 회복할 수 있었다. A씨는 주 6회 장기요양서비스와 가족 돌봄을 통해 돌봄 공백 없이 지낼 수 있었고 종합사회복지관의 도시락 제공으로 영양 상태도 개선됐다.A씨처럼 노인들은 대체로 평소 지내던 공간에서 주변 사람들의 마지막 인사를 받으며 생을 마감하는 것을 꿈꾸지만 현실은 그렇지 않다. 임종 전부터 시설이나 병원을 오가며 치료를 받다가 낯선 공간에서 숨을 거두는 경우가 대부분이다.보건복지부가 시행 중인 ‘퇴원환자 지역사회 연계사업’은 시·군·구와 협약을 맺은 병원이 퇴원 예정 환자 가운데 돌봄이 필요한 대상자를 선별한 뒤 이들을 지방자치단체에 의뢰하는 방식이다. 지자체는 통합지원회의를 통해 개인별 맞춤 지원계획을 세우고 방문 진료나 가사지원 같은 통합돌봄 서비스를 연계한다.복지부는 25일 해당 사업에 대해 “퇴원 이후 돌봄 공백으로 발생하는 사회적 입원을 막고 가족 돌봄 부담을 줄이기 위한 지역사회 통합돌봄 사업의 핵심”이라고 설명했다. 지역사회 연계가 제대로 이뤄지면 돌봄이 어렵다는 이유로 불필요하게 입원 치료를 받는 문제가 줄어들 것이라는 설명이다. 사회적 입원이 줄어들면 건강보험 재정에도 도움이 될 것이란 기대가 나온다.김유나 기자 spring@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지