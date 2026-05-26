“급식 후식도 중요해요”… 급식업계 번진 디저트 경쟁
1분기 매출 전년동기 8배 성장
“급식 만족도 올리는 핵심 요소”
노티드 도넛부터 전국 유명 빵집 베이커리까지. 단체급식업계가 이제는 ‘후식 경쟁’에도 공을 들이고 있다. 학생과 젊은 직장인 사이에서 유명 디저트·베이커리 선호도가 높아지면서, 이를 반영한 메뉴들이 급식판에 오르고 있다.
25일 업계에 따르면 CJ프레시웨이의 급식용 후식 상품 매출이 가파르게 오르고 있다. 올해 1분기 전체 후식 상품 매출은 전년 동기 대비 8배 이상 성장했으며, 이 중 프리미엄 디저트 카페 브랜드 ‘노티드’ 협업 상품군만 4.4배 증가했다.
CJ프레시웨이는 노티드와 2024년부터 협업을 시작해 현재 15종의 콜라보 상품을 유통 중이다. ‘노티드 우유생크림 도넛’은 지난해 4월 출시 이후 약 46만 개, ‘구슬아이스크림’은 지난해 6월 출시 이후 약 60만 개 판매됐다. 디저트 브랜드 ‘이웃집 통통이’와 협업한 두바이식 미니 쿠키 2종(피스타치오초코맛·솔티드캐러멜맛)은 누적 판매량 170만 개를 기록했다.
CJ프레시웨이 관계자는 “학령인구 감소로 양적 성장이 제한되는 만큼 상품 차별화가 중요하다”며 “학생들의 선호와 먹거리 트렌드를 반영한 급식 전용 상품을 앞으로도 지속적으로 선보이겠다”고 말했다.
삼성웰스토리는 지난 3월부터 전국 유명 빵집의 대표 메뉴를 구내식당에서 제공하는 ‘빵지순례 시리즈’를 운영하고 있다. 유명 빵집을 찾아다니는 ‘빵지순례(빵+성지순례)’ 소비문화를 단체급식에 접목했다. 군산 ‘이성당’의 단팥·야채빵, 서울 ‘태극당’의 시본 케이크·월병, 부산 ‘옵스(OPS)’의 학원전, 강릉 ‘만동제과’의 마늘 바게트 등이 급식판에 올랐다. 삼성웰스토리 관계자는 “구내식당을 요즘 유행하는 식문화를 경험할 수 있는 공간으로 만들어 나가겠다”고 말했다.
아워홈은 식사 후 가볍게 들고 나갈 수 있는 디저트 수요를 겨냥하고 있다. 전체 구내식당의 50% 이상에서 테이크아웃 코너를 운영 중이며, 자체 카페 코너 ‘카페 그랑’에서는 음료와 베이커리를 제공한다. 베이커리는 파티시에가 직접 손반죽해 굽는 방식으로 차별화를 꾀했다.
업계에서는 디저트가 급식 만족도를 끌어올리는 핵심 요소로 떠오르고 있다고 본다. 비교적 적은 비용으로 체감 만족도를 높일 수 있는 데다, SNS 화제성 확보에도 유리하기 때문이다. 한 업계 관계자는 “급식도 이제는 외식 수준의 만족도를 기대하는 분위기”라며 “유명 브랜드 협업으로 고객 취향에 맞추려는 경쟁이 갈수록 치열해지고 있다”고 말했다.
김승연 기자
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