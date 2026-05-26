국민성장펀드가 끌어올린 코스닥, 상승 이어질까… 기업 고평가·고금리는 부담
[이슈 분석]
상장사 PER 27.4배… 기초체력 부족
부실기업 정리… 신뢰 제고정책 관건
AI 수혜 핵심종목 선별 투자 조언
코스닥에 모처럼 온기가 돌고 있다. 국민 참여형 국민성장펀드가 흥행한 영향이다. 코스피에 비해 오랜 기간 소외됐던 코스닥에 드디어 봄이 오는 것 아니냐는 기대가 확산하고 있다. 금융 당국이 펀드 추가 공급을 검토하겠다고 밝히면서 이런 분위기에 힘이 실린다. 상승세 유지의 관건은 올해 하반기 공개될 코스닥 신뢰 제고 정책의 실효성에 있다는 관측이다.
한국거래소에 따르면 지난 22일 코스닥 지수는 전 거래일보다 55.16포인트(4.99%) 상승해 1161.13에 장을 마쳤다. 같은 날 코스피 상승률(0.41%)을 크게 웃돌았다. 일본 니케이225(2.68%), 대만 가권(2.17%), 중국 상해종합지수(0.87%), 미국 S&P500(0.37%), 미국 나스닥(0.19%) 등 주요 글로벌 증시 상황과 비교해도 고수익을 냈다. 장중에는 매수 사이드카가 발동됐다. 전날에 이어 이틀째다. 코스피 상승세를 주도하던 삼성전자가 22일 2.34% 하락하면서 반도체 대형주에 쏠렸던 증시 수급이 코스닥으로 번지기 시작했다는 분석이 나왔다.
배경에는 국민성장펀드가 있다. 이 중 국민 참여형은 국민 모집액 6000억원에 재정 1200억원을 더해 총 7200억원 규모로 조성된다. 올해 공급될 30조원 가운데 간접 투자분 7조원의 일부다. 참여형은 반도체와 2차 전지, 바이오, 인공지능(AI), 로봇 등 첨단전략산업에 투자해야 한다는 조건이 있다. 자금의 30% 이상은 비상장 기업과 코스닥 기술 특례 상장사에 새 돈을 공급하는 데 써야 한다. 코스피 투자는 10% 이내로 제한된다. 코스닥 기술 기업에 적지 않은 돈이 흘러 들어가는 구조다.
그러나 코스닥이 계속 상승하기는 쉽지 않다는 시각도 있다. 가장 큰 원인은 기업 가치 고평가다. 현재 코스닥 상장사의 12개월 선행 주가수익비율(PER) 평균치는 27.4배다. 코스닥 상장사의 현재 주가 수준이 향후 1년간 벌어들일 이익의 27배 이상으로 평가된다는 의미다. 코스닥 상장사의 기초 체력이 뒷받침되지 않은 상황에서 정책 기대감만으로 주가가 급등한 셈이다. 금리도 부담이다. 코스닥에는 미래 이익 기대를 현재 주가에 당겨 반영하는 성장 기업이 많다. 금리가 상승하면 코스닥 상장사의 몸값에 해당하는 ‘미래 이익의 현재 가치’가 하락한다. 금리가 뛰면 기업의 자금 조달 비용도 커지기 때문이다. 연구 개발과 설비 투자 부담이 큰 혁신 기업에는 더 민감한 변수다.
증권가에서는 코스닥 정책에 큰 기대를 걸고 있다. 부실기업이 많다는 고질병을 해소하기 위해 코스닥을 프리미엄, 스탠더드, 관리군 3개 리그로 나누는 방안이 검토되고 있다. 일종의 승강제다. 상장 유지 요건을 강화하고 주가 1000원 미만의 동전주를 퇴출하는 데도 금융 당국이 속도를 내고 있다. 정책의 변화로 코스닥에 대한 신뢰가 점차 회복될 것이라는 전망이 나온다.
코스닥 정책이 베일을 벗고 그 효과성을 입증하기 전까지는 종목별로 차별적인 장세가 펼쳐질 가능성이 크다. 전문가들은 선별적인 투자가 필요한 시점으로 분석한다. 조아인 삼성증권 연구원은 “코스피에 투자할 수 있다는 기회비용을 고려하면 코스닥 지수 자체의 투자 매력은 떨어질 수 있다”면서 “코스닥에서도 인공지능(AI) 수혜 핵심 종목을 집중 투자하는 편이 낫다”고 말했다.
김진욱 기자 reality@kmib.co.kr
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