27일까지 전국에 강풍 동반 많은 비
오는 27일까지 수도권에 20~80㎜ 등 전국 대부분 지역에 강풍을 동반한 많은 비가 내리겠다. 특히 영·호남과 제주도는 최대 강수량이 100㎜로 예상된다.
25일 기상청에 따르면 이날 제주도와 남해안을 중심으로 시작된 비는 26일 전국으로 확대된 뒤 27일까지 이어질 전망이다. 남서쪽에서 다가오는 저기압과 한반도 남동쪽에 자리한 고기압 사이 바람길이 좁아지면서 수증기를 많이 머금은 남풍이 매우 강하게 불 것으로 관측됐다. 이에 남풍을 바로 맞는 제주도와 남해안에 많은 비가 쏟아질 것으로 보인다.
26~27일 예상 강수량은 서울·인천·경기와 강원도·충청권, 대구·경북 20∼80㎜, 부산·울산·경남·광주·전남·제주도 50~100㎜다. 제주도 산지와 전남 남해안, 지리산 부근은 26일 시간당 50㎜ 안팎의 강한 비가 예상된다. 기상청은 “돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠고, 매우 강하고 많은 비로 인해 피해가 우려되니 시설물 관리와 안전사고에 유의해야 한다”고 당부했다.
26일 전국의 아침 최저기온은 16~22도, 낮 최고기온은 22~28도로 예상된다. 비의 영향으로 당분간 아침 기온은 평년과 비슷하거나 조금 높겠고, 낮 기온은 평년과 비슷하거나 조금 낮을 전망이다.
장은현 기자 eh@kmib.co.kr
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