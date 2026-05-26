인도네시아 청년창업가 키우는 SK이노 E&S… 발굴·교육·투자 연계까지
10개월간 ‘마주온 프로젝트’ 진행
에너지·환경 스타트업 발굴·육성
SK이노베이션 E&S가 인도네시아 청년 창업 지원 프로그램 ‘마주온’의 우수팀 선발 행사를 열고 에너지·환경 분야 스타트업 육성 성과를 공개했다. 대학 8곳과 협력해 약 10개월간 추진된 이번 프로젝트는 총 460여명의 청년 창업가를 발굴 및 육성했다. 중간 연령 30세 수준의 ‘젊은 국가’이자 풍부한 자원을 보유한 인도네시아에서 한국 기업이 미래 산업 리더를 양성하는 데 앞장서고 있는 것이다.
SK이노베이션 E&S는 지난 21일(현지시간) 인도네시아 자카르타 ‘가루다 스파크 이노베이션 허브’에서 ‘마주온(MAJU:ON) 파이널 데모데이’를 개최했다.
마주온 프로젝트는 SK이노베이션 E&S가 국내 ESG 솔루션 기업 유디임팩트와 함께 지난해 8월부터 인도네시아에서 추진해 온 에너지·환경 분야 청년 창업 지원 사업이다. 처음 시행되는 프로젝트였음에도 총 217개팀(780여명)이 지원했고, 이중 127개팀(460여명)이 창업 교육에 참여하며 뜨거운 관심을 받았다.
이날 행사는 결선에 오른 10개 창업팀이 자신들의 사업을 발표하고 최종 우승팀을 가리는 자리였다. 현장에는 인도네시아 에너지광물자원부(MEMR) 국장과 현지 투자기관 관계자 등 200여명이 참석했다. 창업팀들은 수질 개선 솔루션, 감자 전분 기반 천연 코팅 스프레이, 통합 웨어러블 인증 플랫폼 등 다양한 에너지·환경 기술을 선보였다. 이중 ‘지삭트(GISACT)’ 팀은 재난 대응과 농업 분야의 지리 정보를 데이터로 분석해 최적의 의사결정을 지원하는 공간정보 플랫폼으로 최종 1위를 차지했다.
지삭트의 최고경영자(CEO) 안자르 디마라 삭티는 “마주온의 단계적이고 체계적인 교육을 통해 아이디어를 실제 사업으로 구체화할 수 있었다”며 “인도네시아 청년 창업가들이 목표를 실현하고 글로벌 시장 진출 꿈을 키워갈 수 있도록 지원해 주신 데 깊이 감사드린다”고 말했다.
5개 수상팀은 상금과 함께 오는 9월 개최 예정인 한·인니 공동 콘퍼런스에서 국내 청년 창업가들과 교류할 수 있는 기회를 얻게 된다.
마주온 프로젝트는 SK이노베이션 E&S가 국내에서 추진해온 청년 창업 생태계 육성 사업의 범위를 해외로 확장한 것이다. SK이노베이션 E&S는 탕구 가스전 등 인도네시아 에너지, 자원개발 등 핵심 산업 분야에서 지속적으로 투자하며 현지 정부·산업계와 전략적 협력 관계를 강화해왔다. 특히 인도네시아는 세계 4위 인구 대국이자, 니켈·석탄·천연가스 등 풍부한 자원을 보유한 국가다. 중위연령은 30세 정도로 매우 젊고, 생산가능 인구(15~64세) 역시 약 70%에 달한다. SK이노베이션 E&S는 지원 범위를 확대해 마주온 2기 프로그램을 계획하고 있으며, 향후 일본·인도 등 다른 국가로의 확장도 검토 중이다.
유디임팩트 관계자는 “인도네시아 청년들은 ‘내 사업으로 국가에 기여하겠다’는 사업보국 정신과 열정이 강해 성장 잠재력이 크다”고 평가했다. 이어 “SK그룹처럼 지속적으로 사회적 가치 사업을 이어가는 대기업은 드물다”며 “마주온은 교육과 멘토링, 투자 연계까지 전주기 지원이라는 점에서 현지 관심이 높다”고 전했다.
손동근 SK이노베이션 E&S인도네시아 법인장은 “이번 프로그램이 인도네시아와 한국의 산업 생태계를 연결하는 가교 역할을 하기를 기대한다”고 말했다.
자카르타=박상은 기자 pse0212@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사