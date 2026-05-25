“키우느니 사는 게 빨라”… 中, 푸마·블루보틀 줄줄이 인수
치열한 내수·디플레 탈출 모색
작년 해외 소비재 투자 최고치
중국 기업들이 글로벌 소비재 브랜드를 잇달아 인수해 중국 경제의 자신감과 브랜드 세계화 의지를 보여주고 있다고 중국 관영언론이 보도했다.
관영 글로벌타임스는 24일 중국기업의 해외 소비재 브랜드 인수가 중국이 제조업 강국에서 소비 주도형 강국으로 발전하는 데 기반을 두고 있다며 이같이 전했다.
영국 파이낸셜타임스(FT)의 23일(현지시간) 보도에 따르면 중국 기업들은 치열한 내수 경쟁과 디플레이션 압박을 피해 해외 소비재 브랜드 인수에 적극 나서고 있다.
중국 스포츠의류기업 안타스포츠는 지난 1월 독일 브랜드 푸마 지분 29%를 15억 유로(약 2조6360억원)에 인수했다. 2019년에는 호카·살로몬·아크테릭스를 보유한 아메르스포츠를 인수했고 지난해 4월에는 독일 아웃도어 브랜드 잭울프스킨도 사들였다.
저가형 패스트패션 업체 쉬인은 이달 미국의 친환경 의류 브랜드 에버레인을 1억 달러(약 1519억원)에 인수하는 계약을 체결했다. 중국 1위 커피 프랜차이즈 기업인 루이싱커피는 지난 3월 네슬레로부터 미국의 고급 커피 체인 블루보틀을 약 4억 달러에 인수했다.
컨설팅 회사 로디움그룹에 따르면 지난해 중국 기업의 해외 소비재 브랜드 총 투자액은 68억 달러로 2018년 이후 최고를 기록했다. 로디움그룹의 아르망 메이어 애널리스트는 “중국 기업들이 둔화하는 내수 시장 대신 해외 시장 확대를 추진 중”이라며 “검증된 해외 브랜드를 인수하는 게 글로벌 브랜드를 만드는 것보다 빠르고 효율적”이라고 FT에 말했다.
브랜드 육성 플랫폼인 어센틱브랜즈그룹의 조시 펄먼 중국 사업 책임자는 “중국의 공급망과 산업 기반이 괴물 같은 기업들을 만들어내고 있다”며 “의류뿐 아니라 자동차·밀크티 등 다양한 분야에서 글로벌 브랜드가 계속 등장할 것”이라고 전망했다.
글로벌타임스는 “중국 기업이 ‘제품 수출’에서 ‘브랜드 세계화’로 전환하고 있음을 보여준다”며 “해외 브랜드 인수를 확대해 전략적 기회를 포착하고 세계 소비재 시장의 재편에 적극적으로 참여하는 것”이라고 평가했다.
베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사