中 ‘선저우 23호’ 톈궁 도킹 성공… 우주정거장 ‘1년 체류 실험’ 돌입

2030년까지 유인 달착륙 목표

2년 후 내건 미국과 속도 경쟁

중국 유인 우주선 선저우 21호와 23호 우주비행사들이 25일 중국 우주정거장 톈궁에서 임무 교대를 앞두고 기념촬영을 하고 있다. 신화연합뉴스

중국의 유인우주선 선저우(神舟) 23호가 25일 톈궁 우주정거장에 도킹해 유인 달 탐사를 위한 1년간 장기체류 실험에 들어갔다. 유인 달 착륙이란 같은 목표를 두고 미국의 ‘아르테미스 계획’과 치열한 우주 패권 경쟁이 예상된다.



중국 관영 신화통신 등은 선저우 23호가 전날 오후 11시8분(현지시간) 간쑤성 주취안 위성발사센터에서 발사돼 25일 오전 5시13분부터 톈궁에 체류 중이던 선저우 21호 우주비행사 3명과 임무 교대를 시작했다고 전했다. 선저우 23호는 중국 유인 우주 프로젝트 중 40번째로 발사됐다.



이번 임무에는 지휘관 주양주와 장지위안, 리자잉 등 우주비행사 3명이 참여했다. 이중 홍콩 경찰 소속 컴퓨터 전문가 출신인 리자잉은 홍콩인 최초로 중국 유인 우주 임무에 합류했다.



장징보 중국 유인우주공정판공실 대변인은 이번 임무에서 우주비행사 가운데 1명이 통상적인 체류 기간의 2배인 약 1년간 우주정거장에 머물 예정이라고 밝혔다. 1년 체류는 중국 우주역사상 가장 긴 유인 우주 임무다.



장 대변인은 “우주 인체 연구를 통해 더 긴 기간의 비행 데이터를 확보하고 임무 수행 경험을 축적할 것”이라며 “우주인의 장기 비행 시 건강 보장 능력을 검증하고 궤도상 의료·방호 체계를 개선할 것”이라고 설명했다.



중국 유인우주선 ‘선저우 23호’가 지난 24일 밤 중국 간쑤성 주취안위성발사센터에서 발사되고 있다. AFP연합뉴스

선저우 23호 우주비행사들은 체류 기간 100여개의 과학·응용 프로젝트를 새로 수행한다. 우주 생명과학·우주 재료과학·미세중력 유체물리·우주의학·우주 신기술 등 분야의 연구와 기술 검증을 진행한다.



중국은 2030년까지 유인 달 착륙 목표를 달성하기 위해 유인 우주선 ‘멍저우’, 달 착륙선 ‘란웨’, 대형 로켓 창정 10호 등을 개발하고 있다. 2035년까지 러시아와 공동으로 달에 유인 우주기지를 건설하는 방안도 추진 중이다.



미국은 아르테미스 계획을 통해 이르면 2028년 우주비행사를 달에 착륙시킨다는 목표를 세웠다. 미국 항공우주국(NASA)은 지난 22일(현지시간) 발사한 스페이스X의 스타십을 개조해 달 착륙선으로 쓰는 방안을 검토중이다.



베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 중국의 유인우주선 선저우(神舟) 23호가 25일 톈궁 우주정거장에 도킹해 유인 달 탐사를 위한 1년간 장기체류 실험에 들어갔다. 유인 달 착륙이란 같은 목표를 두고 미국의 ‘아르테미스 계획’과 치열한 우주 패권 경쟁이 예상된다.중국 관영 신화통신 등은 선저우 23호가 전날 오후 11시8분(현지시간) 간쑤성 주취안 위성발사센터에서 발사돼 25일 오전 5시13분부터 톈궁에 체류 중이던 선저우 21호 우주비행사 3명과 임무 교대를 시작했다고 전했다. 선저우 23호는 중국 유인 우주 프로젝트 중 40번째로 발사됐다.이번 임무에는 지휘관 주양주와 장지위안, 리자잉 등 우주비행사 3명이 참여했다. 이중 홍콩 경찰 소속 컴퓨터 전문가 출신인 리자잉은 홍콩인 최초로 중국 유인 우주 임무에 합류했다.장징보 중국 유인우주공정판공실 대변인은 이번 임무에서 우주비행사 가운데 1명이 통상적인 체류 기간의 2배인 약 1년간 우주정거장에 머물 예정이라고 밝혔다. 1년 체류는 중국 우주역사상 가장 긴 유인 우주 임무다.장 대변인은 “우주 인체 연구를 통해 더 긴 기간의 비행 데이터를 확보하고 임무 수행 경험을 축적할 것”이라며 “우주인의 장기 비행 시 건강 보장 능력을 검증하고 궤도상 의료·방호 체계를 개선할 것”이라고 설명했다.선저우 23호 우주비행사들은 체류 기간 100여개의 과학·응용 프로젝트를 새로 수행한다. 우주 생명과학·우주 재료과학·미세중력 유체물리·우주의학·우주 신기술 등 분야의 연구와 기술 검증을 진행한다.중국은 2030년까지 유인 달 착륙 목표를 달성하기 위해 유인 우주선 ‘멍저우’, 달 착륙선 ‘란웨’, 대형 로켓 창정 10호 등을 개발하고 있다. 2035년까지 러시아와 공동으로 달에 유인 우주기지를 건설하는 방안도 추진 중이다.미국은 아르테미스 계획을 통해 이르면 2028년 우주비행사를 달에 착륙시킨다는 목표를 세웠다. 미국 항공우주국(NASA)은 지난 22일(현지시간) 발사한 스페이스X의 스타십을 개조해 달 착륙선으로 쓰는 방안을 검토중이다.베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지