李 “일베 잡으러 끝까지 간다”… 가짜뉴스로 시작된 ‘10년 악연’

[정치 언박싱] ‘일베 폐쇄’ 꺼내든 李대통령



성남시장 시절 법적조치 예고에

‘일베 명예훼손’으로 되레 檢소환

대선 등 정치 인생 국면마다 사투

이재명 대통령이 20일 청와대에서 열린 제22회 국무회의 겸 제9차 비상경제점검회의에서 자료를 살펴보고 있다. 김지훈 기자

“돈 많고 감옥 가고 싶은 일베충(蟲) 여러분, 지금처럼 계속 해요.”



이재명 대통령은 성남시장 시절인 2016년 2월 17일 ‘일베(일간베스트)와의 전쟁’을 선포하며 페이스북에 이같이 썼다. 일베에서 이 대통령을 비난하는 허위 사실이 퍼지자 성남시청 내 ‘일베소탕법무팀’까지 꾸려 적극 대응에 나선 때였다. 최근 노무현 전 대통령을 모욕해 사회 분열을 조장했다며 사이트 폐쇄를 거론한 이 대통령과 일베의 악연은 이처럼 10년 전까지 거슬러 올라간다. 이 대통령은 정치 인생의 국면마다 ‘일베발(發)’ 가짜뉴스·모욕과 사투를 벌였다.



2016년 9월 이 대통령은 공직선거법 위반 및 명예훼손 혐의로 수원지검 성남지청에 소환됐다. 이 대통령이 일베 회원 신상을 추적하고 법적 조치를 예고한 게 일베의 명예를 훼손했다는 것도 한 이유였다. 이 대통령은 당시 “선관위도 문제 삼지 않는 트위터 글을 두고 일베 명예를 훼손했다는 터무니없는 고발을 이유로 검찰이 강수를 두고 있다”며 “비정상적 국가권력을 정상화하기 위해 ‘두려움과의 전쟁’을 시작하겠다”고 밝혔다.



이 대통령은 같은 해 10월 김어준씨 방송에선 “제가 일베를 잡으려고 끝까지 갈 것이다. 왜? (지지자들에게) 믿음을 주기 위해서”라며 “걸리면 죽는다. 절대 중간에 그만두는 것 없다”고 말했다. 일베로 인한 위기에 정면으로 맞서며 내놓는 ‘사이다 발언’에 지지층이 열광했고, 결과적으로 이 대통령은 정치적 자산을 쌓았다.



일베발 위기도 있었다. 2018년 경기지사 선거 땐 이 대통령이 일베 회원이라는 주장이 확산됐다. 이 대통령 측에선 일베 공격에 대응하기 위해 가입한 것이라고 반박했지만 논란은 이어졌다. 또 2021년 9월 더불어민주당 대선 경선에선 당내 세력이 대장동 공영개발을 포기하라는 압력을 가했다며 그들을 ‘수박’이라고 페이스북에 표현했다. 그런데 이낙연 캠프에서 ‘수박’은 호남을 비하하는 일베식 혐오 표현이라고 지적하며 논란이 됐고, 이 대통령은 광주·전남 경선에서 패배했다.







일베 폐쇄 수준의 조치가 실제 이뤄질지는 미지수다. 문재인정부도 2018년 일베 폐쇄를 검토했지만 실패했다. 전체 게시물 중 명백한 불법 정보가 70% 이상이면서 제작 의도 등이 불법적인 경우에 사이트 자체를 폐쇄할 수 있는데 기준 충족 여부가 모호했다. 따라서 추가 입법 조치가 필요하다. 민주당은 플랫폼 과징금·폐쇄 조치, 혐오표현 처벌·징벌배상 등 입법 대안을 검토하겠다고 밝혔다.



이동환 기자 huan@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ “돈 많고 감옥 가고 싶은 일베충(蟲) 여러분, 지금처럼 계속 해요.”이재명 대통령은 성남시장 시절인 2016년 2월 17일 ‘일베(일간베스트)와의 전쟁’을 선포하며 페이스북에 이같이 썼다. 일베에서 이 대통령을 비난하는 허위 사실이 퍼지자 성남시청 내 ‘일베소탕법무팀’까지 꾸려 적극 대응에 나선 때였다. 최근 노무현 전 대통령을 모욕해 사회 분열을 조장했다며 사이트 폐쇄를 거론한 이 대통령과 일베의 악연은 이처럼 10년 전까지 거슬러 올라간다. 이 대통령은 정치 인생의 국면마다 ‘일베발(發)’ 가짜뉴스·모욕과 사투를 벌였다.2016년 9월 이 대통령은 공직선거법 위반 및 명예훼손 혐의로 수원지검 성남지청에 소환됐다. 이 대통령이 일베 회원 신상을 추적하고 법적 조치를 예고한 게 일베의 명예를 훼손했다는 것도 한 이유였다. 이 대통령은 당시 “선관위도 문제 삼지 않는 트위터 글을 두고 일베 명예를 훼손했다는 터무니없는 고발을 이유로 검찰이 강수를 두고 있다”며 “비정상적 국가권력을 정상화하기 위해 ‘두려움과의 전쟁’을 시작하겠다”고 밝혔다.이 대통령은 같은 해 10월 김어준씨 방송에선 “제가 일베를 잡으려고 끝까지 갈 것이다. 왜? (지지자들에게) 믿음을 주기 위해서”라며 “걸리면 죽는다. 절대 중간에 그만두는 것 없다”고 말했다. 일베로 인한 위기에 정면으로 맞서며 내놓는 ‘사이다 발언’에 지지층이 열광했고, 결과적으로 이 대통령은 정치적 자산을 쌓았다.일베발 위기도 있었다. 2018년 경기지사 선거 땐 이 대통령이 일베 회원이라는 주장이 확산됐다. 이 대통령 측에선 일베 공격에 대응하기 위해 가입한 것이라고 반박했지만 논란은 이어졌다. 또 2021년 9월 더불어민주당 대선 경선에선 당내 세력이 대장동 공영개발을 포기하라는 압력을 가했다며 그들을 ‘수박’이라고 페이스북에 표현했다. 그런데 이낙연 캠프에서 ‘수박’은 호남을 비하하는 일베식 혐오 표현이라고 지적하며 논란이 됐고, 이 대통령은 광주·전남 경선에서 패배했다.질긴 악연을 이어온 일베에 대해 이 대통령은 “잘못된 정보를 갖고 자기 인생을 망치는 행위를 하는 사람들”이라고 정의한 적이 있다. 이 대통령은 2017년 전남대 강연에서 “공장 생활할 때 (5·18민주화운동에 대해) ‘폭도들이 나라를 망치려고 국군에게 총 쏘다가 잘 죽었다’고 제 입으로 얘기했었다”며 자신도 잘못된 정보로 자기 인생을 망치는 ‘일베’ 출신 같은 행동을 했다고 말했었다.일베 폐쇄 수준의 조치가 실제 이뤄질지는 미지수다. 문재인정부도 2018년 일베 폐쇄를 검토했지만 실패했다. 전체 게시물 중 명백한 불법 정보가 70% 이상이면서 제작 의도 등이 불법적인 경우에 사이트 자체를 폐쇄할 수 있는데 기준 충족 여부가 모호했다. 따라서 추가 입법 조치가 필요하다. 민주당은 플랫폼 과징금·폐쇄 조치, 혐오표현 처벌·징벌배상 등 입법 대안을 검토하겠다고 밝혔다.이동환 기자 huan@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지