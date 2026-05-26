李 “일베 잡으러 끝까지 간다”… 가짜뉴스로 시작된 ‘10년 악연’
[정치 언박싱] ‘일베 폐쇄’ 꺼내든 李대통령
성남시장 시절 법적조치 예고에
‘일베 명예훼손’으로 되레 檢소환
대선 등 정치 인생 국면마다 사투
“돈 많고 감옥 가고 싶은 일베충(蟲) 여러분, 지금처럼 계속 해요.”
이재명 대통령은 성남시장 시절인 2016년 2월 17일 ‘일베(일간베스트)와의 전쟁’을 선포하며 페이스북에 이같이 썼다. 일베에서 이 대통령을 비난하는 허위 사실이 퍼지자 성남시청 내 ‘일베소탕법무팀’까지 꾸려 적극 대응에 나선 때였다. 최근 노무현 전 대통령을 모욕해 사회 분열을 조장했다며 사이트 폐쇄를 거론한 이 대통령과 일베의 악연은 이처럼 10년 전까지 거슬러 올라간다. 이 대통령은 정치 인생의 국면마다 ‘일베발(發)’ 가짜뉴스·모욕과 사투를 벌였다.
2016년 9월 이 대통령은 공직선거법 위반 및 명예훼손 혐의로 수원지검 성남지청에 소환됐다. 이 대통령이 일베 회원 신상을 추적하고 법적 조치를 예고한 게 일베의 명예를 훼손했다는 것도 한 이유였다. 이 대통령은 당시 “선관위도 문제 삼지 않는 트위터 글을 두고 일베 명예를 훼손했다는 터무니없는 고발을 이유로 검찰이 강수를 두고 있다”며 “비정상적 국가권력을 정상화하기 위해 ‘두려움과의 전쟁’을 시작하겠다”고 밝혔다.
이 대통령은 같은 해 10월 김어준씨 방송에선 “제가 일베를 잡으려고 끝까지 갈 것이다. 왜? (지지자들에게) 믿음을 주기 위해서”라며 “걸리면 죽는다. 절대 중간에 그만두는 것 없다”고 말했다. 일베로 인한 위기에 정면으로 맞서며 내놓는 ‘사이다 발언’에 지지층이 열광했고, 결과적으로 이 대통령은 정치적 자산을 쌓았다.
일베발 위기도 있었다. 2018년 경기지사 선거 땐 이 대통령이 일베 회원이라는 주장이 확산됐다. 이 대통령 측에선 일베 공격에 대응하기 위해 가입한 것이라고 반박했지만 논란은 이어졌다. 또 2021년 9월 더불어민주당 대선 경선에선 당내 세력이 대장동 공영개발을 포기하라는 압력을 가했다며 그들을 ‘수박’이라고 페이스북에 표현했다. 그런데 이낙연 캠프에서 ‘수박’은 호남을 비하하는 일베식 혐오 표현이라고 지적하며 논란이 됐고, 이 대통령은 광주·전남 경선에서 패배했다.
질긴 악연을 이어온 일베에 대해 이 대통령은 “잘못된 정보를 갖고 자기 인생을 망치는 행위를 하는 사람들”이라고 정의한 적이 있다. 이 대통령은 2017년 전남대 강연에서 “공장 생활할 때 (5·18민주화운동에 대해) ‘폭도들이 나라를 망치려고 국군에게 총 쏘다가 잘 죽었다’고 제 입으로 얘기했었다”며 자신도 잘못된 정보로 자기 인생을 망치는 ‘일베’ 출신 같은 행동을 했다고 말했었다.
일베 폐쇄 수준의 조치가 실제 이뤄질지는 미지수다. 문재인정부도 2018년 일베 폐쇄를 검토했지만 실패했다. 전체 게시물 중 명백한 불법 정보가 70% 이상이면서 제작 의도 등이 불법적인 경우에 사이트 자체를 폐쇄할 수 있는데 기준 충족 여부가 모호했다. 따라서 추가 입법 조치가 필요하다. 민주당은 플랫폼 과징금·폐쇄 조치, 혐오표현 처벌·징벌배상 등 입법 대안을 검토하겠다고 밝혔다.
이동환 기자 huan@kmib.co.kr
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