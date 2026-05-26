하나은행 1조 투자에… ‘업비트-케이뱅크 동맹’ 균열 조짐
업비트 실명계좌 독점한 케이뱅크
10월 재계약 이어갈 것인지 주목
금융위 “금가분리 재검토” 시사
하나금융그룹이 업비트 운영사 두나무 지분을 1조원에 사들인 이후 업계에 파장이 일고 있다. 업비트 실명 계좌를 터놓은 케이뱅크의 독점적 지위가 흔들리는 분위기다. 또 수년간 유지돼온 금융·가상자산 분리(금가분리) 원칙도 완화하는 방향으로 변화가 생길 것으로 예상된다.
25일 금융권에 따르면 하나은행은 다음 달 15일 두나무 5대 주주에 오른다. 최근 두나무 지분 6.55%(228만4000주)를 약 1조33억원에 인수하면서다. 하나은행은 거래가 마무리되면 가상자산거래소 운영사의 핵심 주주로 참여하는 첫 시중은행이 된다.
하나은행의 투자를 가장 불편하게 느끼는 곳은 케이뱅크다. 케이뱅크는 2020년부터 업비트와 협력 관계를 맺고, 단독으로 실명계좌를 제공해왔다. 케이뱅크는 이 제휴 덕에 성장의 기반을 마련했다. 업비트 이용자들이 대거 케이뱅크 계좌를 개설하면서 고객 수가 수년 만에 크게 뛰었고, 수신 기반도 구축할 수 있었다. 케이뱅크 수신 잔액 중 가상자산 예치금 비중은 올해 1분기 말 기준 18.4%로 집계됐다.
국내 가상자산거래소는 통상 한 곳의 은행과 계약을 맺고 계좌를 튼다. 법적으로 강제하는 것은 아니지만 자금세탁방지, 고객 확인, 이상거래 모니터링 효율성 등을 이유로 한 군데 은행과 거래해 왔다. 하나은행이 거액의 투자로 가상자산 시장에 치고 들어오면서 케이뱅크의 제휴가 이대로 끝날 가능성도 제기되고 있다. 케이뱅크의 업비트 실명계좌제휴는 오는 10월 만료된다.
케이뱅크 입장에서는 업비트 의존도를 낮추고 독자적인 수신 기반을 확보해야 한다는 과제가 생겼다. 케이뱅크는 포트폴리오 다각화를 위한 노력을 이어오고 있다. 그간 개인신용대출 위주로 성장해온 케이뱅크는 기업·개인사업자 대출 확대에 속도를 내는 등 대출 영역을 넓히는 데 주력하고 있다.
이번 투자로 금융당국의 금가분리 원칙도 흔들리는 모습이다. 이억원 금융위원장은 최근 정부서울청사에서 기자간담회를 열고 “금가분리는 2017년 말 가상자산 투기 대응 조치의 일환으로 금융사의 가상자산 참여를 제한한 것”이라며 “현재는 글로벌 시장에서 제도화와 입법이 추진되는 만큼 바뀐 상황을 종합적으로 살펴봐야 한다. 스테이블코인 도입과 가상자산거래소 규율 체계 정비, 가상자산 2단계 입법을 함께 보면서 검토하겠다”고 말했다. 사실상 제도 완화를 시사한 것으로 풀이된다.
금가분리는 행정지도 수준의 규제다. 법령이 아닌 당국 지침으로 운용돼왔다. 가상자산 투기 과열을 막기 위한 목적으로 금융사의 가상자산 보유·매입·담보 취득·지분투자를 금지한다는 내용이다. 사실상 불문율처럼 작동해왔지만, 입법 수준의 규제나 명확한 처벌 규정이 있는 법률이 아니어서 시장에서는 불만이 컸던 상황이다. 금융정보분석원(FIU)은 하나은행의 두나무 지분 인수와 관련해 금융위에 유권해석을 요청해둔 것으로 전해졌다.
박성영 기자 psy@kmib.co.kr
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