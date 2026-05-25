트럼프 면전서 日재무장에 격분… 다카이치 비판한 시진핑
FT “정상회담 돌발 의제, 美관리 놀라”
트럼프 “비판 받을 지도자 아냐” 감싸
시진핑 중국 국가주석이 도널드 트럼프 미국 대통령과의 정상회담에서 일본의 ‘재무장화’를 거론하며 다카이치 사나에 총리를 강하게 비난했다는 보도가 나왔다.
파이낸셜타임스(FT)는 25일(현지시간) 미·중 정상회담에 정통한 소식통 7명을 인용해 일본 방위비 문제가 회담 중 거론됐으며 이 과정에서 시 주석이 목소리를 높이며 격앙된 반응을 보였다고 보도했다. 사전 실무 협의 과정에서 다뤄지지 않았던 의제가 돌발적으로 제기되면서 회담이 순간 격렬해졌고, 미국 관리들도 놀랐다고 전했다.
매체는 또 “트럼프 대통령은 북한의 위협이 커져 일본이 안보에 더 적극적인 태도를 취해야 한다고 답했다”면서도 “그가 일본의 최대 안보 위협국인 중국을 같은 맥락에서 언급했는지는 불분명하다”고 지적했다.
일본은 매년 발간하는 방위백서에서 최근 중국을 북한보다 더 큰 위협으로 규정해 왔다. 올해 발간될 2026년판 초안에도 중국의 군사적 공세 강화 사례와 중·러 군사 협력 심화에 “심각한 우려”를 표명한 것으로 알려졌다.
다카이치 총리는 지난해 11월 ‘대만 유사시 개입’ 발언으로 중국의 반발을 샀다. 이후 중국이 희토류 이중용도 품목 수출 제한과 관광 금지 등 실질적인 보복 조치에 나서면서 양국 관계가 급격히 얼어붙었다. 중국 외교부는 지난 22일 “일본의 지난해 군사비가 9.7% 증가했다”며 “14년간 지속된 방위비 증가로 일본의 ‘평화국가’ 가면이 벗겨지고 있다”고 비난했다.
전날 요미우리신문도 지난 14일 시 주석이 다카이치 총리와 라이칭더 대만 총통을 거론하며 트럼프 대통령에게 “이들을 지원해선 안 된다”고 압박했다고 전했다. 그러나 트럼프 대통령은 “비판받을 만한 지도자가 아니다”라며 옹호한 뒤 귀국길에 다카이치 총리에게 전화해 관련 내용을 공유했다고 신문은 전했다.
한편 FT는 피트 헤그세스 미국 국방장관이 이달 초 고이즈미 신지로 일본 방위상과의 통화에서 일본이 주문한 토마호크 미사일 400기 인도가 무기한 중단된 사실을 전했다고 보도했다.
천금주 기자 juju79@kmib.co.kr
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