종전 기대감 유가 5% 넘게 급락… “호르무즈 열려도 정상화 수개월”
기뢰 제거·선박 운항 재개 등 난제
미국과 이란의 종전 협상 타결 기대감으로 국제유가가 5% 넘게 급락했다. 다만 호르무즈 해협 재개방 이후에도 기뢰 제거와 선박 운항 재개, 원유 재고 복구 등의 문제가 남아 유가가 전쟁 이전 수준으로 빠르게 되돌아가기는 어려울 것이란 관측이 나온다.
블룸버그통신은 24일(현지시간) 7월물 서부텍사스산원유(WTI) 선물 가격이 장중 한때 배럴당 91.25달러까지 떨어지며 전 거래일 대비 5.35달러(5.53%) 하락했다고 보도했다.
미국과 이란이 종전 합의에 근접했다는 기대감이 유가 하락을 이끌었다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 전날 트루스소셜에 이란과의 종전을 위한 ‘평화와 관련된 양해각서(MOU)’를 이란 주변 아랍국가 지도자들과 논의했으며 “대부분 타결돼 최종 확정만을 남겨두고 있다. 호르무즈 해협은 개방될 것”이라고 밝혔다.
다만 해협이 개방돼도 원유 시장 정상화까지는 수개월 이상이 걸릴 수 있다는 전망이 나온다. 뉴욕타임스(NYT)는 이날 호르무즈 해협에 선박 1500~2000척의 발이 묶여 있어 해협이 공식 재개방되더라도 해운업체들은 안전이 충분히 확인되기 전까진 운항 재개에 신중한 태도를 보일 것이라고 전망했다. 경제 뉴스레터인 ‘하이 프리퀀시 이코노믹스’의 수석 경제학자 칼 와인버그는 NYT에 “한 가지 확실한 점은 원유 가격이 단기간에 떨어지지는 않는다는 점”이라고 말했다.
이란이 설치한 것으로 추정되는 기뢰 제거 작업 역시 변수다. 국제에너지기구(IEA)는 미국과 동맹국들이 기뢰 제거함과 장비를 동원하는 데만 수주가 걸릴 수 있다고 분석했다. 보험사들의 추가 안전 조치 요구까지 더해질 경우 물류비 상승과 운송 지연도 당분간 이어질 가능성이 크다.
로이터통신은 지난 21일 아랍에미리트(UAE) 국영 에너지기업 애드녹(ADNOC)의 술탄 알자베르 최고경영자(CEO)를 인용해 “분쟁이 당장 내일 끝나더라도 호르무즈 해협 통행량이 전쟁 이전 수준의 80%까지 회복하는 데 최소 4개월이 걸릴 것”이라며 “완전한 정상화는 내년 1~2분기 이전에는 어려울 것”이라고 경고했다.
조승현 기자 chosh@kmib.co.kr
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