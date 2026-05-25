한동훈만 때리는 부산북갑… 보수끼리 싸우는 경기지사
하정우 “외부인이 선거 물 흐려”
박민식 “韓 지지율 엉터리 조사”
양향자 학력위조 의혹 감정싸움
6·3 경기지사 선거와 부산 북갑 국회의원 보궐선거 전장에서 보수 후보 간 분열이 심화하고 있다. 더불어민주당 후보가 경쟁력을 유지하는 상황에서 보수 진영 내 갈등 구도가 굳어지는 양상이다. 특히 부산 북갑에선 최근 지지율 상승세를 보인 한동훈 무소속 후보에 대한 여야 후보의 쌍끌이 견제가 이어졌다.
박민식 국민의힘 북갑 후보는 25일 자신의 선거사무소에서 기자간담회를 열고 “북구 여론조사는 이미 오염돼 있다. 엉터리 수치에 의존하지 않고 북구 주민의 진심에 기댈 것”이라고 말했다. 한 후보가 3자 구도에서도 오차범위 내 선두를 기록하는 등 지지율이 추세 상승 중이라는 여론조사는 바닥 민심을 제대로 담지 못했다는 것이다. 한 후보와의 단일화에 관해서도 “정정당당한 태도가 아니다. 북구 주민의 선택을 무시하는 배신행위”라고 재차 선을 그었다.
하정우 민주당 북갑 후보도 친여 방송인 김어준씨 유튜브에 출연해 “외부에서 온 사람들이 북구 선거 자체를 상당히 망치고 물을 흐리고 있는 상황”이라며 한 후보를 비판했다. 타지에서 온 한 후보 지지자들이 역내를 돌아다니며 지역 선거를 흔들고 있다는 주장이다. 그러면서 “북구 주민과 당원이 이재명 대통령을 지켜주셔야 하고, 전재수 부산시장 후보가 일을 할 수 있도록 도와주셔야 한다”며 “북구에 지인이 있다면 전화 한 통 해주시면 좋겠다”고 호소했다. 민주당도 한 후보가 자원봉사자 쉼터 형태의 유사 선거사무소를 운영해 불법 선거운동을 한다고 주장하며 지원사격에 나섰다. 박홍배 대변인은 “자원봉사자 쉼터라더니 사실상 간판 없는 그림자 선거 캠프”라며 “경찰과 선거관리위원회는 즉각 수사에 착수해야 한다”고 촉구했다.
한 후보도 곧바로 반박에 나섰다. 한 후보는 하 후보의 비판에 “자기도 외지인 아닌가”라며 “이재명, 전재수가 아니면 하정우는 없다. 본인이야말로 외지인을 데려다가 선거하려는 것”이라고 비판했다. 박 후보를 향해서도 “여론조사 부정까지 가면 승리를 포기하는 것”이라며 “막장까지 간다. 안타깝다”고 지적했다.
경기지사 선거에선 추미애 민주당 후보의 1강 체제 견제는커녕 보수 진영 후보 간 학력 위조 공방으로 갈등이 커지는 분위기다. 천하람 개혁신당 원내대표는 ‘경영학 박사’인 양향자 국민의힘 후보가 선거 공보물에 본인을 ‘AI전략경영 박사’라고 소개한 문구를 두고 “학력 세탁”이라고 비판했다. 조응천 개혁신당 후보도 “당선되더라도 당선 무효형이 선고될 수밖에 없다”고 지적했다.
이에 양 후보 측은 경영학 박사 학위 세부 과정에 AI전략경영을 공부한 것이라고 반박했다. 양 후보 측은 해당 내용이 표기된 학위수여 사실확인서를 공개하며 “도를 넘은 의혹 제기로 경기도민의 눈을 흐리는 것에 대해 깊은 유감을 표한다”고 말했다. 양 후보 측은 천 원내대표 등에 대한 법적 조치도 진행할 계획이라고 밝혔다.
박준상 오주환 기자 junwith@kmib.co.kr
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