엘리트도 민심도 등 돌린다… 장기전 늪에 흔들리는 푸틴
러 행복지수 최저… 엘리트층 반발
인터넷 차단 등 통제에 민심 분노
조급한 러, 극초음속 미사일 공습
우크라이나 전쟁이 4년째 교착 상태를 벗어나지 못하면서 러시아에서 전쟁 피로감과 체제 불만, 경제난 등으로 블라디미르 푸틴 대통령이 최대 위기에 직면했다는 평가가 나온다. 러시아가 우크라이나 수도 키이우를 향해 개전 이후 세 번째로 극초음속 탄도미사일을 발사하는 등 대규모 공습에 나선 배경에는 푸틴 대통령의 조급함이 깔려 있다는 해석도 제기된다.
가디언은 24일(현지시간) 푸틴 측근과 러시아 재계 인사, 서방 정보당국 관계자들의 인터뷰를 인용해 반(反)푸틴 정서가 확산하고 있다고 전했다. 한 유력 기업인은 “올해 들어 러시아 엘리트층의 분위기가 분명히 달라졌다”며 “푸틴이 무의미하고 자기파괴적인 결정을 하고 있다는 깊은 실망감이 존재한다”고 전했다.
특히 올해 초부터 러시아 정부가 주요 메신저 앱까지 차단하면서 온라인 통제에 나서자 불만은 더 고조되고 있다. 한 크렘린궁 내부 인사는 “저녁 자리만 가도 모두 인터넷 통제 이야기뿐”이라며 “과거 검열의 상징이라며 비웃던 중국식 인터넷 통제를 이제는 부러워하는 분위기다. 우리는 점점 북한에 가까워지고 있다”고 토로했다. 과거 푸틴의 정치적 후원자였던 아나톨리 소브차크의 딸이자 유명 언론인인 크세니야 소브차크는 “인터넷 차단 문제는 엄청난 분노를 불러일으켰다”고 전했다.
증세와 인플레이션도 민심을 악화시키고 있다. 러시아 국영 여론조사기관에 따르면 러시아 국민 행복 지수는 지난 4월 기준 15년 만에 최저치를 기록했다. 푸틴 정권의 거수기 노릇을 해온 야권에선 전쟁을 종식해야 한다는 목소리가 나오고 있다.
우크라이나 전선에서도 러시아가 우위를 잃고 있다는 분석이 잇따르고 있다. 지난 12일 뉴욕타임스(NYT)는 현재 속도대로라면 러시아가 돈바스 전역을 장악하는 데만 30년이 걸릴 것이라고 분석했다. 카우포 로신 에스토니아 대외정보국장도 최근 CNN과 인터뷰에서 “올해 늦여름이나 가을이 지나면 러시아는 더 이상 강자의 위치에서 협상할 수 없게 될 것”이라고 전망했다. 푸틴 대통령은 전세 반전을 노리며 2022년 2월 개전 이후 세 번째로 극초음속 미사일 ‘오레시니크’까지 꺼내 들었다. 로이터통신에 따르면 러시아는 24일 새벽 드론 600기, 미사일 90기를 동원해 키이우와 인근 지역에 대규모 공습을 가했다. 이 공격으로 키이우에서 2명, 주변 지역에서 2명이 추가로 숨지고 10명이 다쳤다.
유럽도 대(對)러시아 압박 수위를 높이고 있다. 프랑스 AFP통신에 따르면 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 이날 루카셴코 벨라루스 대통령과의 통화에서 벨라루스가 우크라이나전에 휘말릴 경우 감수해야 할 위험을 강조했다. 루카셴코 대통령은 벨라루스가 우크라이나 침공을 도왔다는 이유로 서방과 연락이 거의 끊긴 상태다. 카야 칼라스 유럽연합(EU) 외교안보 고위대표는 러시아의 대규모 공격에 대해 “정치적 위협이자 무모한 벼랑끝 전술”이라며 추가 제재 방안을 논의할 계획이라고 밝혔다.
이가현 기자 hyun@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사