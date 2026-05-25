‘서울사랑상품권’ 고령자 전용 구매제도 생긴다
실생활 직결 규제 5건 개선
수요 조사 후 일정비율 배분
주택바우처, 학생가구도 지원
서울 사는 70대 A씨는 매번 ‘서울사랑상품권’ 구매에 실패했다. 스마트폰 사용이 익숙지 않아서였다. 20대 대학생 B씨는 그간 학생이라는 이유로 ‘서울형 주택바우처 사업’에 참여할 수 없었다.
서울시는 A씨와 B씨의 경우처럼 고령자·청년·취약계층의 실생활과 직결된 생활밀착형 규제 5건을 개선한다고 25일 밝혔다.
시 관계자는 “복잡한 절차와 현실에 맞지 않는 기준 등 ‘보이지 않는 문턱’ 때문에 정작 필요한 제도를 이용하지 못하는 경우가 있었다”며 개선 취지를 설명했다.
시는 스마트폰 사용이 익숙지 않은 어르신들도 서울사랑상품권을 보다 안정적으로 구매할 수 있도록 전용 구매 제도를 도입하기로 했다. 하반기에 수요조사를 거쳐 2027년부터 상품권 전체 발행 물량 중 일정 비율을 어르신이 구매할 수 있도록 할 예정이다. 향후 장애인 등으로 대상을 확대하는 방안도 검토한다.
현재 서울사랑상품권은 서울페이플러스 앱을 통한 선착순 방식으로 판매되고 있다. 상품권 구매자 중 60대 이상 비율은 7.4%에 불과한 반면 30~50대 구매 비율은 전체의 87.6%에 달한다.
시는 또 유기동물 입양 과정에서 나이가 많다는 이유로 차별받던 불합리한 기준도 개선한다. 그동안 유기동물 입양 심사 시 노약자만 사는 가정을 제한 기준 중 하나로 적용해 왔다. 고령자의 건강 악화 등에 따른 파양 가능성을 고려한 조치였다. 그러나 양육 능력이나 돌봄 환경과 관계없이 연령 때문에 상대적으로 불리하게 작용할 수 있다는 지적이 있었다.
시는 서울시립동물복지지원센터의 매뉴얼 개정을 통해 ‘노약자만 사는 가정 등’ 문구를 삭제하고 나이가 아닌 실제 양육 여건과 돌봄 가능성을 중심으로 판단하도록 기준을 정비했다.
서울형 주택바우처 사업도 개선된다. 서울형 주택바우처 사업은 주거급여를 받지 못하는 저소득 가구의 월세 부담을 덜어주기 위해 서울시가 지원하는 주거비(임대료) 지원사업이다. 기존에는 대학(원) 재학생·휴학생 등 학생으로만 구성된 가구는 지원을 받을 수 없었다.
시는 학생 가구 제외 규정을 삭제해 올해부터 소득 및 재산 기준을 충족하는 저소득 대학(원)생 가구도 일반 가구와 동일하게 월세 지원을 받을 수 있도록 했다.
이밖에 공공일자리 사업 참여자 선발 기준도 합리화한다. 기초생활수급자 등이 난방비 지원을 계속 받기 위해 3년마다 증빙서류를 내야 했던 불편도 사라진다.
황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr
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