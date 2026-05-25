박근혜 면담 불발된 김부겸, 국회의장 내정 조정식과 회동
趙 “TK신공항신속 처리” 지원 사격
보수 결집 시동 추경호 현장 행보
박근혜 전 대통령 예방이 사실상 무산된 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보가 차기 국회의장 후보인 조정식 의원의 지원 사격을 받았다. 대표적인 친명(친이재명)이자 대구·경북(TK) 행정통합 등 지역 발전 입법 절차를 관장하는 조 의원과의 회동으로 ‘유능한 후보’ 이미지를 부각하겠다는 전략으로 해석된다. 경쟁자인 추경호 국민의힘 후보는 박 전 대통령의 공개 지원을 기점으로 보수 결집에 시동을 걸고 민생 현장 광폭 행보에 나섰다.
조 의원은 25일 대구 달서구 김 후보 선거사무소를 찾아 선거사무원과 자원봉사자를 격려했다. 조 의원은 기자들과 만난 자리에서 지역 최대 현안인 TK 통합신공항 문제를 언급하며 “최근 주호영 국회부의장이 대표 발의하고 민주당과 국민의힘 의원이 공동발의에 참여한 신공항특별법 개정안은 여야 간 이견이 없어 보인다”며 “신속히 처리되도록 신경 쓰겠다”고 밝혔다. TK 숙원 과제인 신공항 사업 해결 의지를 드러내며 여당 후보인 김 후보의 효용성을 강조한 것이다.
조 의원은 ‘빈민운동의 대부’로 불린 고(故) 제정구 의원 보좌진으로 정계에 입문, 30년 넘게 이어온 김 후보와의 인연도 소개했다. 그는 “김 후보는 자신의 정치적 이익보다 무엇이 국민께 최선인지를 우선에 두고 험난한 길도 마다하지 않았다”며 “대구 발전을 위해서는 힘 있는 여당 후보가 필요하다”고 강조했다.
추 후보는 지역 파크골프대회와 체육대회, 동구 불로시장 등을 잇달아 방문해 유권자 접촉면을 늘렸다. 추 후보는 불로시장 상인들과 만난 자리에서 “약장수도 아니고 말로만 경제 살릴 거면 다 살았겠다. 경제는 유능함으로 풀어가는 것”이라며 “대구 경제를 살리기 위해 추경호를 찍어 달라. 이재명정부의 오만함을 견제하고 대구 보수의 심장을 지켜 달라”고 호소했다. 추 후보는 지난 23일 박 전 대통령과 북구 칠성시장 공동 유세에 나선 이후 현장 방문을 지속 확대하고 있다.
대구시당에서 열린 ‘대구·경북 공동 비전 선포식’에는 공천 갈등을 빚은 장동혁 상임선대위원장과 주호영 시당 총괄선대위원장이 함께 자리해 후보 지원에 나섰다. 장 선대위원장과 주 위원장은 오찬도 함께하며 지지층 결속을 강조했다. 추 후보는 “부부싸움할 땐 보기 싫어도 남편이 기특하고 믿을 구석이 많은데, 우리 시민도 (국민의힘에) 그런 마음을 갖고 있지 않나 싶다”며 “우리가 정신 똑바로 차리고 제대로 성찰해서 시민의 기대에 부응하겠다”고 강조했다.
김혜원 최수진 기자 kime@kmib.co.kr
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