5파전 평택을 국민의힘·조국혁신당 ‘김용남 협공’
‘차명 대부업체 운영 의혹’ 총공세
김 측 “허위사실” 민주당은 ‘곤혹’
경기도 평택을 국회의원 재선거 5파전 속에서 국민의힘과 조국혁신당이 김용남 더불어민주당 후보의 차명 대부업체 운영 의혹에 대해 총공세를 펼치며 협공에 나선 모습이다. 조국 혁신당 후보는 진보 진영의 선거 동력을 약화시키고 있다며 여당에 결자해지를 요구했고, 유의동 국민의힘 후보는 후보 사퇴를 촉구하며 고발을 예고했다.
유 후보는 국회 기자회견에서 “김 후보가 당선되더라도 또다시 당선무효가 될 가능성이 크다”며 “후보직에서 즉각 사퇴하라”고 말했다. 그는 “국회의원이 되겠다는 사람이 서민의 고혈을 빠는 고리 대부업에 손을 댔다는 것도 놀랍지만, 그 사실을 숨기기 위해 차명으로 운영했다니 경악할 일”이라며 “이번 선거는 전임 민주당 의원의 재산 관련 문제로 치러지는 재선거인데, 또다시 돈 문제에 휩싸인 후보를 평택 시민 앞에 내세웠다. 민주당은 도대체 평택 시민을 어떻게 보고 있는 것인가”라고 목소리를 높였다.
국민의힘 지도부도 김 후보와 울산시장 선거에 출마한 김상욱 민주당 후보를 ‘대부 브라더스(형제)’로 싸잡아 비판했다. 장동혁 상임선거대책위원장은 “이재명이 고리대가 망국의 징조라면서 무관용 원칙을 주장했다”며 “무관용 대상이 이재명 옆에 있었다. ‘대부 브라더스’인 김용남과 김상욱”이라고 꼬집었다. 그는 “김용남은 서민을 상대로 돈놀이를 해서 1년에 3억~4억씩 벌었다고 한다”며 “국회가 아니라 감옥에 보내야 할 사람”이라고 비판했다. 김상욱 후보에 대해선 “국회의원이 되고도 1년4개월 동안이나 대부업체 사내이사 자리에 있었다. 10원짜리 하나 안 받았다더니 고액후원금을 받은 게 드러났다”며 “서민 피를 빨아도 민주당이니까 용서되는 것인가”라고 반문했다.
이재명 대통령이 근절을 선포한 대부업을 고리로 야권이 공세 수위를 끌어올리자 민주당은 곤혹스러운 기색이 역력하다. 여기에 혁신당까지 국민의힘의 맹비난에 가세하면서 협공을 막아내야 하는 처지에 놓였다. 조 후보는 라디오에서 “상세한 사실관계는 향후 수사를 통해 밝혀질 수밖에 없다. 법률적 문제가 돼 버렸다”며 “김 후보 관련 여러 사유는 다시 재선거를 야기할 정도의 사안”이라고 주장했다.
신장식 혁신당 선임선대위원장도 “낮에는 민주당, 밤에는 가짜 대부업자”라고 직격하며 “유권자가 (조 후보에게) 표를 단일화해 달라”고 호소했다.
김 후보 측은 “명백한 허위사실이자 정치 공세”라고 반박했다. 김 후보는 입장문에서 “동생이 운영하던 회사가 경영 위기에 처하자 사태 해결을 위해 지분을 넘겨받은 것일 뿐 해당 업체로부터 배당·급여·수익을 받은 사실이 없다”며 “모두 법과 절차에 따라 처리했다”고 주장했다. 최근 등록 면허를 갱신한 것도 적법한 자진 폐업과 정상적인 청산 절차를 위한 행정적 절차일 뿐이라는 설명이다. 민주당 지도부는 “불법성 여부를 판단할 근거가 부족하다”며 김 후보 완주를 지지하는 입장을 밝혔다.
정우진 김혜원 기자 uzi@kmib.co.kr
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