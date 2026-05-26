조리대엔 브랜드 대신 원재료… “건강한 한 끼 배운다”
조리학교 ‘테이스티풀무원’ 현장
제품 홍보 뺀 쿠킹클래스 ‘이색’
헬시플레저 흐름 전반 확산 일조
식품회사에서 연 쿠킹클래스에 정작 회사 제품은 없었다. 조리대 위에는 메밀면이 포장도 없이, 그 옆에는 미나리·퀴노아·냉이 같은 원재료들이 놓여 있었다. 지난 21일 찾은 지속가능식생활 조리학교 ‘테이스티풀무원’ 조리실 풍경이었다. 참가자들은 이곳에서 채소를 다지고 곡물을 섞으며 원재료부터 건강한 식사법을 배웠다.
최근 맛있고 즐겁게 건강함을 추구하는 ‘헬시플레저’ 흐름이 식품업계 전반으로 확산하면서, 비건 간편식이나 식물성 재료를 활용한 음식에 대한 수요도 늘고 있다. 특히 2030세대를 중심으로 풀무원의 관련 제품이 X(옛 트위터) 등에서 화제가 되기도 했다. 풀무원은 이런 흐름 속에서 지속가능 식생활을 회사의 미래 성장축으로 삼았다. 기존 ‘바른먹거리’ 개념을 건강과 환경까지 고려하는 식생활로 확장한다는 것이다.
지난 4월 22일 문을 연 ‘테이스티풀무원’은 풀무원이 서울 강남구 수서 본사 안에 조성한 공간으로, 약 270㎡(82평) 규모에서 일반인을 대상으로 이론과 실습 교육을 진행한다. 교육 과정은 채소 중심 식사, 통곡물 활용, 저포화지방 단백질 요리, 유연한 채식 실천 등 4개 커리큘럼으로 구성됐다. 2일간 총 4시간 과정으로 운영되며 월 2회, 회당 8명 규모로 진행된다. 참가 신청은 선착순이고 비용은 무료다.
윤명랑 글로벌마케팅 총괄본부장은 이날 수업에 앞서 “많은 식품회사가 쿠킹클래스를 브랜드 홍보 수단으로 활용하지만, 테이스티풀무원은 다르다”며 “원재료부터 건강하게 먹는 방법을 알려주는 것이 식품회사가 사회에 기여하는 방식이라고 생각했다”고 설명했다.
본격적인 수업은 이론부터였다. 최은하 영양사는 지속가능식생활을 “자연의 맛을 즐기며 영양균형을 실천하는 의식 있는 식습관”이라고 정의했다. 이어 실천방법으로 “채소·저포화지방 단백질·통곡물을 중심으로 한 식사를 해야 한다”며 세 가지 요소를 2대1대1 비율로 구성한 ‘211식사법’을 제안했다. 육류와 정제 탄수화물을 줄이고 식물성 단백질과 통곡물 섭취를 늘려 건강과 환경 부담을 함께 고려하자는 취지다.
이어진 실습시간은 여느 식품회사 쿠킹클래스와는 달랐다. 자사 제품으로 뚝딱 만드는 수준이 아닌 원재료부터 직접 손질하는 본격적인 요리였다. 이날 메뉴는 ‘두유면 미나리롤’과 ‘닭고기 냉이 퀴노아볼’. 테이스티풀무원 소속 셰프들이 개발한 220여 종의 레시피 중 일부다.
조리 과정은 최대한 줄이고 결과물은 한 접시에 담기게 최적화해둔 덕분에 두 가지 메뉴를 전부 완성하는 데 30분이 채 걸리지 않았다. 완성된 음식은 손님상에 올려도 어색하지 않을 만큼 색감과 맛이 훌륭했다.
풀무원은 장기적으로 이 프로그램을 일반 소비자 교육을 넘어 전문가 과정으로 확대할 계획이다. 김종남 커뮤니케이션팀 팀장은 “전문가들도 메뉴 개발 단계부터 지속가능식생활을 고민하도록 저변을 넓혀가겠다”며 “궁극적으로는 해외 조리교육기관 프로그램에 등재하는 것이 목표”라고 밝혔다.
글·사진=김승연 기자 kite@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사