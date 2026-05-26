32강 1억·16강 2억… 역대급 포상금 준다
축구협회, 성과 비례형 보상 마련
대한축구협회는 6월 북중미월드컵에 나서는 한국 대표팀의 포상금 지원 기준을 25일 발표했다. 협회는 전체 포상금 규모를 대폭 올렸으며, 상위 라운드에서 승리할수록 더 많은 포상을 받는 ‘성과 비례형 보상 체계’를 마련했다.
대표팀 최종 26인 명단에 오른 선수는 1인당 5000만원의 기본 수당을 받는다. 4년 전 카타르 대회의 2000만원보다 3000만원 인상됐다. 토너먼트 진출 포상금은 32강 1억원을 시작으로 16강 2억원, 8강 3억원, 준결승 4억원, 3위 4억5000만원, 준우승 5억원, 우승 6억원으로 책정됐다. 기존엔 16강 1억원, 8강 2억원, 우승 5억원이었다.
경기별 승리 수당은 단계별 가산 방식이 적용된다. 조별리그에서 이기면 3000만원, 비기면 1000만원의 수당을 받는다. 토너먼트 승리 수당은 32강 5000만원, 16강 8000만원, 8강 1억4000만원, 준결승 2억원, 결승 3억원이다. 직전 대회까지는 라운드에 상관없이 한 경기를 이길 때마다 3000만원의 동일한 승리 수당이 지급됐다.
이밖에도 협회는 선수단 가족 초청 지원 프로그램을 운영해 월드컵 출전 선수들의 심리 안정을 돕겠다는 계획을 세웠다. 선수 전원에게 1인당 호텔 2인실 객실 2개를 제공한다. 선수 가족이 현지 경기를 관람하며 응원할 수 있도록 선수당 매 경기 4장씩 일등석 티켓을 지급하기로 했다. 대표팀이 사전 캠프지인 미국 유타주 솔트레이크시티에서 월드컵 본선 경기가 펼쳐지는 멕시코 과달라하라로 이동할 때는 전세기를 제공해 컨디션 관리를 도울 예정이다.
박구인 기자
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