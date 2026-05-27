[앵글속 세상] 숨가쁜 세상, 근심이 진다
신촌로 일몰
숨 가쁘게 돌아가는 서울 도심, 매일 마주하는 일몰이 특별해지는 순간이 있다. 1년에 봄·여름 딱 두 번, 서대문구 신촌로에선 길 가운데로 태양이 저무는 모습을 볼 수 있다. 신촌로 가운데로 떨어지는 태양은 북서쪽인 293도 방향, 고도 약 1.3도에 이를 때 완성된다. 지난 15일부터 18일까지 신촌로의 일몰 장면을 카메라에 담았다. 오후 7시20분께, 퇴근길 시민과 차량으로 가득했던 신촌로는 거대한 태양이 도로 중앙을 향해 내려앉는 순간 화려한 빛의 캔버스로 변신한다. 바쁜 걸음을 재촉하던 시민들도 이 순간만큼은 발걸음을 멈추고 휴대폰을 꺼내 장엄한 풍경을 카메라에 담는다. 올해는 7월 23~25일쯤 다시 한번 볼 기회가 있을 것으로 예상된다.
사진·글=최현규 기자 frosted@kmib.co.kr
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