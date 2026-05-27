시사 전체기사

[앵글속 세상] 숨가쁜 세상, 근심이 진다

입력:2026-05-27 00:13
공유하기
글자 크기 조정

신촌로 일몰


숨 가쁘게 돌아가는 서울 도심, 매일 마주하는 일몰이 특별해지는 순간이 있다. 1년에 봄·여름 딱 두 번, 서대문구 신촌로에선 길 가운데로 태양이 저무는 모습을 볼 수 있다. 신촌로 가운데로 떨어지는 태양은 북서쪽인 293도 방향, 고도 약 1.3도에 이를 때 완성된다. 지난 15일부터 18일까지 신촌로의 일몰 장면을 카메라에 담았다. 오후 7시20분께, 퇴근길 시민과 차량으로 가득했던 신촌로는 거대한 태양이 도로 중앙을 향해 내려앉는 순간 화려한 빛의 캔버스로 변신한다. 바쁜 걸음을 재촉하던 시민들도 이 순간만큼은 발걸음을 멈추고 휴대폰을 꺼내 장엄한 풍경을 카메라에 담는다. 올해는 7월 23~25일쯤 다시 한번 볼 기회가 있을 것으로 예상된다.

사진·글=최현규 기자 frosted@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
스벅, 쏟아지는 비판에 ‘백기’… 내달부터 선불카드 전액 환불
서소문 고가차도 철거 도중 붕괴…3명 사망·3명 부상
“올레!” 외치고 욱일기 흔들었다…133만 시청한 월드컵 영상 논란
신세계 “물탱크에서 영감…고의성 근거 찾지 못했다”
“절정에 이른 한국 증시 낙관론”… 삼전닉스 폭락 경고도
6억 성과급 “공정한가”… 대한민국 삼킨 박탈감
10대에 “여기 잘생긴 오빠 많아”…이번엔 국힘 김민전이 ‘망언’?
성과급 갈등, 삼성전자 계열사로 확산… “우리는 삼성후자”
국민일보 신문구독