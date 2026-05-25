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선고 한달 앞두고… 김건희, 명품 시계 잔금 2900만원 지급

입력:2026-05-25 18:59
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4년 만에 이체… “양형 꼼수” 해석도
김 측 “정신건강 문제 잊고 있던 것”


‘매관매직’ 혐의로 재판에 넘겨진 김건희(사진) 여사가 로봇개 사업가에게서 받은 명품 손목시계의 잔금 명목으로 2900만여원을 지급한 것으로 파악됐다. 다음 달 26일 선고를 앞두고 양형에서 유리한 판단을 받으려는 포석이라는 해석이 나온다.

25일 법조계에 따르면 김 여사 측은 로봇개 사업가로 알려진 서성빈 드론돔 대표에게 이달 초 약 2900만원을 이체하고 서울중앙지법 형사21부(재판장 조순표)에 내역을 제출했다. 형사21부는 김 여사의 특정범죄가중처벌법상 알선수재 혐의 사건을 심리한다.

김 여사는 2022년 9월 서씨에게서 대통령경호처 관련 사업지원 청탁과 함께 시가 3990만원 상당의 바쉐론 콘스탄틴 손목시계를 받은 혐의를 받는다. 김 여사와 서씨 측은 구매대행을 한 것이며 청탁은 없었다는 입장이다. 서씨는 이 시계를 3376만원에 구매했고, 김 여사는 앞선 김건희 특검 조사에서 서씨에게 계약금 명목으로 500만원을 지급했다고 진술했다.


김 여사 측 변호인은 약 4년 만에 잔금을 지급한 이유에 대해 “정신건강 등 여러 문제로 잊고 있었던 것”이라는 취지로 해명했다. 특검은 지난 15일 결심에서 “정부 사업마저 권력과의 친분 및 금품 제공 여부에 따라 좌우될 수 있다는 잘못된 선례를 만든 행위”라며 김 여사에게 징역 7년6개월을 구형했다.

구자창 기자 critic@kmib.co.kr

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