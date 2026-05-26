현대차, 소프트웨어 중심 공장 ‘시동’… 피지컬 AI 전략 ‘속도’

‘SDF 추진 담당’에 파텔 상무 선임

SDF 기술 검증 넘어 공장 적용 신호

로봇 아틀라스 투입 밑작업 분석도

1월엔 로보틱스 부품 구매실 신설

CES 이틀째인 1월 7일(현지시간) 미국 네바다주 라스베이거스 컨벤션센터(LVCC) 현대자동차 부스에서 로봇 아틀라스가 이동하고 있다. 연합뉴스

현대자동차그룹이 소프트웨어 중심 공장(SDF)과 로봇 부품을 전담하는 조직 구성에 속도를 내고 있다. 정의선 회장이 미래 핵심 성장축으로 규정한 로보틱스·피지컬 인공지능(AI) 전략의 일환으로 풀이된다.



25일 업계와 현대차 사업보고서 등에 따르면 현대차그룹은 ‘SDF 추진 담당’ 보직에 알페시 파텔 상무를 선임했다. 그는 2023년 현대차그룹에 합류해 그룹 내 SDF 테스트베드 격인 싱가포르 글로벌 혁신센터(HMGICS)의 최고혁신책임자(CIO)를 맡아왔다. 파텔 상무는 CIO 직책과 함께 해당 보직을 겸임하고 있다는 게 현대차그룹의 설명이다.



파텔 상무 선임은 그룹 SDF 전략이 검증 단계를 뛰어 넘어 글로벌 생산공장으로 본격 확대되는 신호로 평가된다. 인도 푸네 공장 등 신규 생산거점을 중심으로 SDF 기술이 확대 적용될 가능성이 거론된다. SDF는 인공지능이 생산·품질·물류·설비·로봇 운영 등을 하나의 소프트웨어 체계로 연결해 공장 전체를 실시간 통합 관리하는 개념이다. 현대차는 SDF를 통해 차량의 생산 준비 기간을 단축하고, 생산 속도 향상, 신차 투입 시 투자 비용 절감, 품질 향상 등의 시너지 효과를 기대한다.



업계에선 이런 조직 구성을 놓고 휴머노이드 ‘아틀라스’의 양산과 관련된 게 아니냐는 분석도 나온다. 생산라인 전체를 데이터 기반 운영 체계로 연결해 향후 아틀라스가 생산공정에 투입될 때를 미리 대비하기 위한 밑 작업이라는 것이다. 다만 현대차그룹 관계자는 이에 대해 “SDF 추진 담당 조직은 스마트 팩토리와 관련된 조직으로 아틀라스의 공장 투입과는 무관하다”고 선을 그었다.



앞서 현대차그룹은 아틀라스를 미국 조지아주 메타플랜트아메리카(HMGMA) 공장에 단계적으로 투입한다고 밝혔다. 2028년 연 3만대 이상의 아틀라스 생산체계를 갖추고, 현대차와 기아 생산 현장에 우선 2만5000대 이상을 도입한다는 구상이다. 도입 초기에는 부품 분류 작업 등에 아틀라스를 우선 활용하고, 2030년부터는 조립 공정까지 적용 범위를 확대할 계획이다. 아틀라스는 현대차그룹 로봇 자회사 보스턴다이내믹스가 만든 이족보행 휴머노이드다.







박장군 기자 general@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 현대자동차그룹이 소프트웨어 중심 공장(SDF)과 로봇 부품을 전담하는 조직 구성에 속도를 내고 있다. 정의선 회장이 미래 핵심 성장축으로 규정한 로보틱스·피지컬 인공지능(AI) 전략의 일환으로 풀이된다.25일 업계와 현대차 사업보고서 등에 따르면 현대차그룹은 ‘SDF 추진 담당’ 보직에 알페시 파텔 상무를 선임했다. 그는 2023년 현대차그룹에 합류해 그룹 내 SDF 테스트베드 격인 싱가포르 글로벌 혁신센터(HMGICS)의 최고혁신책임자(CIO)를 맡아왔다. 파텔 상무는 CIO 직책과 함께 해당 보직을 겸임하고 있다는 게 현대차그룹의 설명이다.파텔 상무 선임은 그룹 SDF 전략이 검증 단계를 뛰어 넘어 글로벌 생산공장으로 본격 확대되는 신호로 평가된다. 인도 푸네 공장 등 신규 생산거점을 중심으로 SDF 기술이 확대 적용될 가능성이 거론된다. SDF는 인공지능이 생산·품질·물류·설비·로봇 운영 등을 하나의 소프트웨어 체계로 연결해 공장 전체를 실시간 통합 관리하는 개념이다. 현대차는 SDF를 통해 차량의 생산 준비 기간을 단축하고, 생산 속도 향상, 신차 투입 시 투자 비용 절감, 품질 향상 등의 시너지 효과를 기대한다.업계에선 이런 조직 구성을 놓고 휴머노이드 ‘아틀라스’의 양산과 관련된 게 아니냐는 분석도 나온다. 생산라인 전체를 데이터 기반 운영 체계로 연결해 향후 아틀라스가 생산공정에 투입될 때를 미리 대비하기 위한 밑 작업이라는 것이다. 다만 현대차그룹 관계자는 이에 대해 “SDF 추진 담당 조직은 스마트 팩토리와 관련된 조직으로 아틀라스의 공장 투입과는 무관하다”고 선을 그었다.앞서 현대차그룹은 아틀라스를 미국 조지아주 메타플랜트아메리카(HMGMA) 공장에 단계적으로 투입한다고 밝혔다. 2028년 연 3만대 이상의 아틀라스 생산체계를 갖추고, 현대차와 기아 생산 현장에 우선 2만5000대 이상을 도입한다는 구상이다. 도입 초기에는 부품 분류 작업 등에 아틀라스를 우선 활용하고, 2030년부터는 조립 공정까지 적용 범위를 확대할 계획이다. 아틀라스는 현대차그룹 로봇 자회사 보스턴다이내믹스가 만든 이족보행 휴머노이드다.현대차는 올해 1월 로보틱스 부품 구매실도 새로 만들어, 실장에 소현성 전 베이징현대 발전기획본부장(상무)을 앉혔다. 소 상무의 업무는 현대차 로보틱스랩 구매 담당이지만, 향후 아틀라스의 핵심부품 공급망과 원가 경쟁력을 그룹 차원에서 관리하려는 의도라는 해석도 있다. 소 상무가 로봇 관련 부품을 외부에서 조달하는 동시에 그룹 계열사 간 부품 거래를 지원하는 역할을 맡을 것이라는 관측도 나온다. 앞서 보스턴다이내믹스는 아틀라스에 탑재되는 액추에이터(구동장치)와 그리퍼(로봇 손)·퍼셉션(지각) 모듈·헤드 모듈·제어기·배터리팩 등 핵심부품 양산을 그룹 계열사 현대모비스에 요청한 것으로 알려졌다.박장군 기자 general@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지