삼전·SK하닉 레버리지 출시… “목표가·보유기간·손절가 정해놓고 투자해야”
[돈을 만지는 사람들] 최창규 미래에셋자산운용 본부장
“레버리지 상품은 ‘종합 예술’입니다. 단순히 하루 변동률의 2배를 추종하는 상품으로 생각하고 접근하면 절대 안 됩니다. 명확한 방향성과 비중, 보유 기간, 목표가와 손절가 등을 정해놓고 투자해야 합니다.”
최창규(사진) 미래에셋자산운용 ETF리서치본부장은 20일 국민일보와 만나 “레버리지 상품은 ‘전술적’으로 투자해야 한다”고 여러 차례 강조했다. 그는 과거 증권사에서 17년 동안 파생상품을 분석해온 애널리스트로, 2011~2020년 베스트 애널리스트 자리를 지켜온 관련 분야 전문가다. 파생 구조가 포함된 단일종목 레버리지 상품 운용 원리를 깊이 꿰고 있다.
그가 강조하는 전술은 단일종목 레버리지 상품에 투자 전 ‘스스로 던지는 질문’으로 구체화할 수 있다. 첫 번째는 ‘목표가’다. 삼성전자와 SK하이닉스 주가가 어디까지 오를 것으로 보는지 판단해보라는 것이다. 두 번째는 ‘보유 기간’이다. 최 본부장은 “1년 보유할 건지, 엔비디아 실적 이후에 바로 뺄 것인지 등 기간을 정해놔야 한다”고 말했다. 이어 “삼성전자가 40만원까지 갈 거라고 레버리지 상품에 투자했는데, 만약 하락한다면 어느 정도에 손절을 할 것인지도 고민해야 한다”며 ‘손절 라인’을 정해놓길 권했다.
레버리지 상품이 지닌 ‘음의 복리효과’도 이해해야 한다. 기초자산이 반복적으로 오르내림을 반복하면 장기 수익률이 불리해지는 현상을 뜻한다. 현시점에서는 시나리오를 구성해 투자하는 것이 좋다는 게 그의 생각이다. 최 본부장은 “지금은 삼성전자와 SK하이닉스 주가에 인공지능(AI) 산업 성장 기대가 일정 부분 반영돼 있다”라며 “금리 인상에 관한 얘기도 나오고 있어 무작정 모으기보다는 특정 기간까지 보유하겠다는 시나리오를 세워 접근하는 것이 바람직하다”고 말했다.
8개 자산운용사 상품 중에서는 “총보수가 낮고 거래량이 풍부한 상품을 고르라”고 조언했다. 그는 “레버리지 상품은 파생 매매가 동반돼 전통적으로 보수가 비싸다”며 “하루짜리 매매용으로 활용한다면 상관없지만, 일정 기간 보유하겠다는 투자자에게는 보수가 중요하다”고 설명했다.
거래량이 풍부하고 괴리율이 낮은 것도 살펴봐야 한다고 조언했다. 유동성 공급자(LP)가 호가를 촘촘하게 대는지도 살펴봐야 한다. 최 본부장은 “호가창에서 상장지수펀드(ETF) LP 주문 물량을 따로 볼 수도 있는데 이를 보면서 선택하는 것이 좋다”고 말했다.
이미 삼성전자와 SK하이닉스 현물 주식을 보유한 투자자라면 이벤트와 비중 조절용으로 레버리지 상품을 활용하길 권했다. 엔비디아 실적발표 전 깜짝 실적이 예상된다면 SK하이닉스 레버리지 상품을 추가로 투자하는 식으로 이벤트에 대응할 수 있다. 반대로 주가가 내릴 것 같으면 현물 주식을 팔아 현금을 확보하고 대신 일정 수준의 레버리지 상품으로 반도체 비중을 유지하라는 조언이다.
단일종목 곱버스(인버스 2X) 상품에는 투자하지 않길 권했다. 그는 “AI 산업은 장기적으로 성장 가능성이 더 크다”며 “하락에 베팅하는 단일종목 곱버스보다는 현물 비중을 조절하는 방식이 더 바람직하다”고 말했다.
이광수 기자 gs@kmib.co.kr
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