충남 특사경, 축산물 위생 위반업소 19곳 적발
376곳 단속… 이력불일치 9건 등
영업정지·과태료 등 행정처분
충남 지역 축산물 취급업소 19곳이 개체 이력번호 불일치 등으로 행정 당국에 적발됐다.
충남도 민생사법경찰팀은 4월 6일∼5월 8일 지역 축산물 판매업, 식육 즉석판매 가공업소 등 축산물 취급업소 376곳을 단속해 19곳을 적발했다고 25일 밝혔다.
위반 사례는 개체 이력번호 불일치 9건, 축산물 표시기준 위반 4건, 건강진단 미실시 2건, 원산지 거짓 표시 1건, 시설기준 위반 1건이다.
특사경은 동물위생시험소, 축산물품질평가원과 함께 소고기 취급업소 제품 200점을 수거해 유전자 검사를 함께 했다. 수입산 등을 한우로 속여 판 사례는 없었지만 사육부터 소비까지의 이력 정보가 일치하지 않는 ‘개체 이력번호 불일치’가 9건 적발됐다. 업태별로는 식육즉석판매가공업 5곳, 축산물판매업 3곳, 식육포장처리업 1곳이다.
개체 이력번호 동일성 검사는 원산지 허위표시나 둔갑판매를 방지하고 소비자가 판매되는 축산물의 정보를 올바르게 알 수 있도록 2009년부터 시행됐다. 동일 이력번호를 중복 사용하거나 등급을 속이기 위해 이력번호를 위·변조 하는 사례를 막기 위해 지속적으로 점검하고 있다.
적발된 업체는 축산물위생관리법, 가축·축산물 이력 관리에 관한 법률 등 관련 규정에 따라 영업정지와 과태료 등 행정처분을 받는다.
오세준 충남도 사회재난과장은 “도민들이 안심하고 축산물을 소비할 수 있도록 올바른 원산지와 이력번호 표시에 대한 홍보, 위생 점검을 지속해 나갈 것”이라며 “앞으로도 먹거리 안전을 위협하는 요소를 차단해 투명하고 안전한 축산물 유통 환경을 만들겠다”고 말했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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