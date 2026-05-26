간판 뒤덮은 ‘선거 현수막’… 상인들 피해에도 선관위는 뒷짐

별도 학원 현수막 설치 비용 전가

건물 창문 다 막아 답답함 토로도

연이은 갈등 속 무단 훼손 땐 처벌

선관위 “후보자와 개별 협의사항”

6·3 지방선거에서 서울시의원에 출마한 국민의힘 후보의 현수막이 서울 노원구 상계동의 한 학원 건물 외벽에 걸려 있다. 오른쪽 사진은 조국혁신당 서울 관악구의원 후보의 현수막이 봉천동 한 건물 외벽 대부분을 차지한 모습. 독자 제공, 이찬희 기자

서울 노원구 상계동에서 영어학원을 운영하는 A씨는 최근 학원 건물 외벽에 대형 현수막이 설치되면서 학원 간판이 가려진 걸 발견했다. 현수막은 다음 달 3일 지방선거에서 서울시의원에 도전하는 어정화 국민의힘 후보 측이 내건 것으로, 건물 3층 높이였다.



A씨가 항의하자 어 후보 측은 학원 이름이 적힌 작은 현수막을 선거 현수막 아래에 새로 달아주기로 했다. 하지만 며칠 뒤 A씨 앞으로 현수막 설치 명목으로 53만원이 적힌 거래명세서가 전달됐다. 어 후보 측은 “사무실 계약 단계부터 건물주와 부동산을 통해 외벽 현수막 설치 가능 여부를 확인했다”며 “학원 측으로부터 건물주가 (작은 현수막 설치) 비용을 부담하기로 했다는 얘기를 전달받아 업체 연결과 설치만 도와준 것”이라고 설명했다.



반면 건물주는 “현수막 설치 비용 부담까지 논의한 적은 없다”고 주장했다. A씨는 25일 “후보 측과 건물주가 사전에 아무 협의 없이 대형 현수막을 걸어 피해를 봤는데 작은 현수막 비용까지 부담하라는 건 납득하기 어렵다”고 말했다.



서울 관악구 봉천동의 한 상가 건물에도 조국혁신당 왕정순 구의원 후보 측이 설치한 2층 높이의 대형 현수막이 건물 외벽 두 면을 가득 메우고 있다. 이 건물 입주업체 관계자는 “현수막이 창문을 거의 막다시피 해 바람이 잘 안 들어온다. 답답하다”고 토로했다.



지방선거 공식 선거운동이 본격화하면서 후보자들이 설치한 현수막을 둘러싼 갈등이 속속 고개를 들고 있다. 현행 공직선거법상 후보자의 선거 현수막은 규격이나 수량 제한이 없다. 선거사무소 건물 외벽에 게시할 경우 건물이나 담장을 벗어나지 않는 범위 내에서 게시할 수 있다. 선거운동의 자유를 폭넓게 보장하겠다는 취지다.







어떤 이유에서든 공직 후보자가 설치한 현수막을 무단으로 훼손하면 처벌 대상이 된다. 선거법은 정치적 목적 등을 갖고 선거운동을 방해하는 행위를 막기 위해 관련 처벌 조항을 두고 있다. 2023년 울산시교육감 보궐선거 당시에는 자신의 가게 간판을 가린 후보 현수막의 끈을 잘라 바닥에 내려놓은 상인이 선거법 위반으로 벌금 80만원을 선고받았다.



중앙선거관리위원회는 현수막으로 인한 분쟁 사실을 알고 있으면서도 분쟁 해결에는 뒷짐을 지고 있다. 선관위 관계자는 “현수막이 가게 간판이나 창문을 가려 영업 피해를 준다는 민원이 선거 때마다 많이 접수된다”면서도 “사용 동의나 손실 보상 문제는 후보자와 건물주, 임차인 사이의 개별 협의 사항이므로 후보자들이 사용료를 지급하거나 손실을 보상하는 방식으로 해결하는 경우가 있는 것으로 안다”고 말했다.



대형 선거 현수막은 안전사고의 원인도 된다. 지난달 25일 경기도 포천에서는 횡단보도를 건너던 초등학생이 보행로에 방치된 현수막 고정 줄에 목이 걸려 의식을 잃었다. 최호택 배재대 행정학과 교수는 “디지털 선거운동이 확대됐는데도 현수막 경쟁이 계속되는 건 정치권 내부의 과열 영향이 크다”며 “과도한 현수막 게시를 줄이기 위해 지정 게시대에만 설치하도록 하는 등 옥외광고물법 개정 논의가 필요하다”고 말했다.



이찬희 장은현 기자 becoming@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 서울 노원구 상계동에서 영어학원을 운영하는 A씨는 최근 학원 건물 외벽에 대형 현수막이 설치되면서 학원 간판이 가려진 걸 발견했다. 현수막은 다음 달 3일 지방선거에서 서울시의원에 도전하는 어정화 국민의힘 후보 측이 내건 것으로, 건물 3층 높이였다.A씨가 항의하자 어 후보 측은 학원 이름이 적힌 작은 현수막을 선거 현수막 아래에 새로 달아주기로 했다. 하지만 며칠 뒤 A씨 앞으로 현수막 설치 명목으로 53만원이 적힌 거래명세서가 전달됐다. 어 후보 측은 “사무실 계약 단계부터 건물주와 부동산을 통해 외벽 현수막 설치 가능 여부를 확인했다”며 “학원 측으로부터 건물주가 (작은 현수막 설치) 비용을 부담하기로 했다는 얘기를 전달받아 업체 연결과 설치만 도와준 것”이라고 설명했다.반면 건물주는 “현수막 설치 비용 부담까지 논의한 적은 없다”고 주장했다. A씨는 25일 “후보 측과 건물주가 사전에 아무 협의 없이 대형 현수막을 걸어 피해를 봤는데 작은 현수막 비용까지 부담하라는 건 납득하기 어렵다”고 말했다.서울 관악구 봉천동의 한 상가 건물에도 조국혁신당 왕정순 구의원 후보 측이 설치한 2층 높이의 대형 현수막이 건물 외벽 두 면을 가득 메우고 있다. 이 건물 입주업체 관계자는 “현수막이 창문을 거의 막다시피 해 바람이 잘 안 들어온다. 답답하다”고 토로했다.지방선거 공식 선거운동이 본격화하면서 후보자들이 설치한 현수막을 둘러싼 갈등이 속속 고개를 들고 있다. 현행 공직선거법상 후보자의 선거 현수막은 규격이나 수량 제한이 없다. 선거사무소 건물 외벽에 게시할 경우 건물이나 담장을 벗어나지 않는 범위 내에서 게시할 수 있다. 선거운동의 자유를 폭넓게 보장하겠다는 취지다.하지만 이로 인한 선거 현수막 난립과 대형 현수막 설치에 따른 건물 내 다른 입주업체와의 마찰 등 부작용도 나타나고 있다.어떤 이유에서든 공직 후보자가 설치한 현수막을 무단으로 훼손하면 처벌 대상이 된다. 선거법은 정치적 목적 등을 갖고 선거운동을 방해하는 행위를 막기 위해 관련 처벌 조항을 두고 있다. 2023년 울산시교육감 보궐선거 당시에는 자신의 가게 간판을 가린 후보 현수막의 끈을 잘라 바닥에 내려놓은 상인이 선거법 위반으로 벌금 80만원을 선고받았다.중앙선거관리위원회는 현수막으로 인한 분쟁 사실을 알고 있으면서도 분쟁 해결에는 뒷짐을 지고 있다. 선관위 관계자는 “현수막이 가게 간판이나 창문을 가려 영업 피해를 준다는 민원이 선거 때마다 많이 접수된다”면서도 “사용 동의나 손실 보상 문제는 후보자와 건물주, 임차인 사이의 개별 협의 사항이므로 후보자들이 사용료를 지급하거나 손실을 보상하는 방식으로 해결하는 경우가 있는 것으로 안다”고 말했다.대형 선거 현수막은 안전사고의 원인도 된다. 지난달 25일 경기도 포천에서는 횡단보도를 건너던 초등학생이 보행로에 방치된 현수막 고정 줄에 목이 걸려 의식을 잃었다. 최호택 배재대 행정학과 교수는 “디지털 선거운동이 확대됐는데도 현수막 경쟁이 계속되는 건 정치권 내부의 과열 영향이 크다”며 “과도한 현수막 게시를 줄이기 위해 지정 게시대에만 설치하도록 하는 등 옥외광고물법 개정 논의가 필요하다”고 말했다.이찬희 장은현 기자 becoming@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지