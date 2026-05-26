[관가뒷담] ‘정책감사 폐지’ 했다는데… 여전히 숨죽인 공직사회
공익감사로 이름 바꿔… 실무자 부담
이재명정부가 ‘정책감사 폐지’를 선언한 지 약 1년이 지났지만 공직사회에선 체감 변화가 크지 않다는 목소리가 나온다. 정책의 옳고 그름은 따지지 않겠다면서도 ‘공익감사’ 등의 이름으로 주요 정책을 들여다보는 사례가 이어지고 있어서다. 일을 많이 하면 감사 받는 것 아니냐는 불만도 감지된다.
감사원은 이재명정부의 정책감사 폐지 기조에 따라 지난해 관련 규칙을 개정했다. 국가법령정보센터에 따르면, 감사원 감사사무 처리규칙 5조2항3호는 직무감찰 제외 대상을 ‘정부의 중요 정책결정의 당부(當否)’로 규정했다.
예외는 있다. 정책결정과 관련한 불법·부패 행위에 대해서는 직무감찰을 할 수 있다. 하지만 공무원들 사이에선 개정 이후에 혼란이 커졌다는 분위기다. 한 정부 관계자는 “정책 결정 과정 자체를 보지 않겠다는 것인지, 집행 과정은 어디까지 감사 대상인지 모호하다”고 말했다. 다른 관계자도 “현장에서 제도 변화를 체감하려면 사무규칙 개정 정도로는 부족하다”고 지적했다.
공익감사 형태로 들여다보는 사례도 있었다. 산업통상부가 지난해 10월 청구한 ‘대왕고래 프로젝트’ 공익감사가 대표적이다. 정책감사가 아니라고 했지만, 정책 추진 전반을 다시 들여다본다는 점에서 다를 바 없다는 평가가 나온다. 감사원은 이에 대해 25일 “정책감사 폐지에 대한 확고한 입장을 보여주기 위해 다음 달 중 감사원법 개정안을 제출할 예정”이라고 밝혔다.
실무자들의 부담도 여전하다. 감사를 받는 사실 자체가 인사상 불이익으로 이어질 수 있다는 우려 때문이다. 윤석열정부 시절 핵심 국책사업을 맡았던 한 정부 관계자는 “앞길이 막힌 것 같다”고 토로했다. 또 다른 정부 관계자는 “감사 결과가 징계와 인사로 이어질 수 있으니 긴장되는 것”이라며 “일을 많이 한 사람이 감사받을 확률도 높다는 자조 섞인 말이 돈다”고 전했다.
세종=이누리 김윤 기자 nuri@kmib.co.kr
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