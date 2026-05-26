롯데, 스페인서 ‘브랜드 엑스포’ 개최
[비즈 이슈]
국내 우수 중소기업 50개사 참가
행사장 콘셉트는 ‘서울 미용실’
롯데는 이달 27~29일 스페인 마드리드에서 ‘2026 롯데-대한민국 브랜드 엑스포’를 개최한다고 25일 밝혔다.
브랜드 엑스포는 국내 우수 중소기업의 해외 진출을 돕는 동반성장 프로그램이다. 롯데와 대·중소기업농어업협력재단, 대한무역투자진흥공사(KOTRA)가 공동 주최하고 중소벤처기업부가 후원하는 행사다.
뷰티, 식품, 패션, 라이프스타일 등 다양한 분야의 국내 우수 중소기업 50개사가 참가한다. 참여 기업은 스페인, 영국, 독일 등 유럽 전역에서 초청받은 글로벌사의 바이어 200여명과 1대 1 수출상담회 및 제품 전시회를 통해 유럽 시장 진출 가능성을 타진한다.
롯데는 행사장을 스페인에서 경험하는 K-뷰티 팝업스토어라는 의미의 ‘서울 미용실’ 콘셉트로 꾸몄다. 웰컴 라운지를 시작으로 미용실, 컨설팅 라운지, 컬처 라운지까지 순차적으로 거치며 자연스럽게 제품을 체험하고 수출 상담까지 진행한다는 계획이다.
특히 제품을 체험하는 미용실은 세부 카테고리에 맞춰 에스테틱존, 스타일링존, 테라피존 등으로 구성해 방문객이 제품에 더욱 몰입할 수 있으며, 다채로운 체험 프로그램을 제공한다.
롯데는 한류 콘텐츠 프로그램 및 이벤트도 준비했다. 한류 아티스트 팬미팅을 비롯해 전 세계적으로 유행하고 있는 K-팝 커버댄스 등을 개최할 예정이다.
롯데 관계자는 “앞으로도 유럽을 비롯한 글로벌 시장에서 해외 시장 진출을 적극 지원할 계획”이라고 말했다.
김승연 기자 kite@kmib.co.kr
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