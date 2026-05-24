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[포토] 캐나다 입항한 도산안창호함

입력:2026-05-24 22:02
수정:2026-05-24 22:05
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해군 3000t급 잠수함 1번함인 도산안창호함(SS-Ⅲ)이 24일 한국·캐나다 해군 연합협력훈련 참가를 위해 캐나다 빅토리아 에스퀴몰트 기지에 입항해 있다.

해군 제공

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