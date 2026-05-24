시사 전체기사 [포토] 캐나다 입항한 도산안창호함 입력:2026-05-24 22:02 수정:2026-05-24 22:05 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 해군 3000t급 잠수함 1번함인 도산안창호함(SS-Ⅲ)이 24일 한국·캐나다 해군 연합협력훈련 참가를 위해 캐나다 빅토리아 에스퀴몰트 기지에 입항해 있다.해군 제공 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 김상욱 “울산시장 단일화경선 중단…특정세력 개입 정황” 2 돌아온 ‘선거의 여왕’…박근혜 전 대통령, 대구 칠성시장서 추경호 지원사격 3 “김용남, 대부업체 운영 관여한 적도, 돈 받은 적도 없다” 친동생 밝혀 4 李 ‘스벅 사이렌’ 일침에…장동혁 “4·16엔 간판도 가려야 하나” 5 李대통령, 이번엔 일베 정조준 “폐쇄·징벌배상 공론화 검토 필요” 해당분야별 기사 더보기 1 삼전닉스 ‘6억’ 성과급 줄 때 경쟁사 수십조 투자…괜찮을까 2 “특별성과급, 주총 승인 안받으면 무효”…삼전 주주단체 연이틀 소송 예고 3 삼성전자 노조 투표율 74% 돌파…최승호 “내달 재신임 투표” 4 4월 원화 구매력 17년 만에 최저…환율 1520원 육박 5 [단독] 살려준다더니… 정부도 ‘20년 묵은 빚’ 붙잡고 안 놔줬다 해당분야별 기사 더보기 1 [속보] 전남 해남서 경비행기 추락…교관·교육생 2명 중상 2 정부·공직사회 ‘불매’·‘스벅 인증샷’ 배우 하차…스벅 ‘탱크데이’ 여파 일파만파 3 노무현 동상 옆 ‘일베손가락’ 기념사진…“제정신인가” 4 “장난으로 엉덩이 쳤다” 강제추행 사건, 검찰 재수사요청으로 규명 5 “대전은요?” 박근혜, 25일 이장우 대전시장 후보 캠프 방문 해당분야별 기사 더보기 1 “아저씨는 입지 마세요, 징그러우니까” 도쿄도청 반바지 출근이 소환한 ‘아재혐오’[이세계도쿄] 2 “미-이란, 60일 휴전연장·호르무즈 개방 합의 근접” 3 “우크라이나 수도에 대규모 탄도 미사일 공격” 4 백악관 접근하려던 총격범 제압…트럼프는 무사 5 “트럼프 딸 이방카도 이란 보복암살 표적이었다” 해당분야별 기사 더보기 1 北 내고향, 우승에도 무표정 출국…리유일 감독, ‘북측’ 호칭에 발끈 2 바다와 맞닿은 금잔디 페어웨이…파인비치, 대한민국 최고 대중제 골프장 우뚝 3 ‘군체’ 개봉 첫날 20만 육박…올해 최고 오프닝 스코어 4 칸 황금종려상에 ‘피오르드’…박찬욱 “어쩔 수 없이 상 줘야 한 작품” 5 ‘만세 대신 천세’ 후폭풍… ‘21세기 대군부인’ 결국 팝업도 조기 종료 해당분야별 기사 더보기 1 “떠나고 싶나요? 뇌가 보내는 구조 신호입니다”[여행토크] 2 [영상] “방사능 방류, 할 말 많았다”… ‘입질의추억’ 인터뷰 3 다치고 찢겨도 전진한 영웅들의 쓸쓸한 은퇴 [개st하우스] 4 ‘21세기 무용 천재’ 크리스탈 파이트가 드디어 한국에 온다 5 아이유, ‘대군부인’ 역사왜곡 논란에 사과…“부끄러워” 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 스타벅스 ‘탱크데이’ 후폭풍…국민연금 책임론까지 노사 기울어진 운동장?… N% 성과급에 커지는 ‘고용유연성’ 요구 北 내고향, 우승에도 무표정 출국…리유일 감독, ‘북측’ 호칭에 발끈 李, 盧 17주기 맞아 일부 극우에 경종…“악질 장사치 패륜 행위, 일베 폐쇄 검토” 6·3선거 전선에 ‘탱크벅스’ 부상…야권은 한목소리로 “국가 폭력” 견고한 與 지지세 속 “정치인만 바뀌고 동네는 그대로”…李의 남자 김남준 유세 동행 르포 [단독] ‘계엄사무 우선’ 단편명령 “김명수가 자필 메모로 지시” 특검 진술 확보 “미-이란, 60일 휴전연장·호르무즈 개방 합의 근접” 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요