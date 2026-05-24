미-이란 합의 임박… “호르무즈 열고 세부 협상”

트럼프 “대체로 완료… 곧 발표 예정”

이란 “전쟁 종식 MOU 최종 단계”

개전 3개월 앞두고 봉합 국면으로

호르무즈 해협의 컨테이너선. 로이터연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 23일(현지시간) 이란과의 종전 협상에 대해 “대체로 협상안이 완료됐다”며 곧 발표할 예정이라고 밝혔다. 온라인 매체 악시오스도 미국과 이란이 60일간 휴전, 그 기간 통행료 없는 호르무즈 해협 개방을 골자로 하는 양해각서(MOU)에 의견 접근을 이뤘다고 보도했다. 개전 3개월을 앞두고 이란 전쟁이 봉합 국면으로 접어들고 있지만 호르무즈 해협 통제권, 농축 우라늄 처리 문제 등이 불씨가 될 가능성도 여전하다.



트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 사우디아라비아와 아랍에미리트(UAE), 카타르, 파키스탄 등 중동 정상들과 “아주 좋은 통화를 마쳤다”고 밝힌 뒤 “이번 통화는 이란 이슬람공화국, 그리고 평화에 관한 MOU와 관련된 모든 사안에 대한 것이었다”고 밝혔다. 그러면서 “미국과 이란 이슬람공화국 그리고 위에 나열된 여러 국가 간 최종 조율만을 남겨둔 채 합의안 협상이 대체로 완료됐다”고 말했다. 이어 “이스라엘의 비비 네타냐후 총리와도 통화를 마쳤으며 이 역시 매우 잘 진행됐다”고 덧붙였다.



악시오스도 이날 미국 관리를 인용해 양측이 60일간 휴전을 연장하는 MOU 서명을 앞두고 있다고 보도했다. 악시오스에 따르면 이 기간 이란은 호르무즈 해협을 통행료 없이 개방하고 기뢰 제거에 협조한다. 미국도 역(逆)봉쇄를 해제해 이란이 석유를 자유롭게 수출할 수 있도록 제재를 풀어준다. 또 이란이 절대 핵무기를 개발하지 않고, 우라늄 농축 프로그램 중단 및 농축우라늄 처리 협상에 나설 것을 약속하는 내용도 포함돼 있다고 매체는 전했다.



이란 측도 진전이 있다고 밝혔다. 이란 외무부 에스마일 바가이 대변인은 이날 전쟁 종식을 위한 MOU 논의가 최종 단계에 있다고 밝혔다. 이란 국영 TV에 따르면 바가이 대변인은 MOU를 “협상을 위한 틀”이라고 말하며 호르무즈 해협의 점진적 재개방, 미국의 봉쇄 해제, 동결된 이란 자금의 해제 문제 등도 포함될 것이라고 말했다. 이후 세부 협상을 위해 30일 또는 60일간의 기간도 설정할 것이라고 덧붙였다. 이란 파르스통신도 이날 MOU 초안에 미국과 동맹국들이 이란과 그 동맹국들을 공격하지 않는다는 내용이 명시됐다고 보도했다.



최대 걸림돌은 핵 문제다. 악시오스는 “미국은 이란이 핵 협상에 진지하지 않다고 판단할 경우 60일이라는 기간을 채우지 못할 가능성도 있다”고 보도했다. 호르무즈 해협을 둘러싼 이견도 남아 있다. 이란 타스님통신은 이란이 통항 선박 수를 전쟁 이전으로 되돌리는 데 동의했지만, 해협 통제권은 유지한다고 전했다.







GoodNews paper ⓒ 도널드 트럼프 미국 대통령이 23일(현지시간) 이란과의 종전 협상에 대해 “대체로 협상안이 완료됐다”며 곧 발표할 예정이라고 밝혔다. 온라인 매체 악시오스도 미국과 이란이 60일간 휴전, 그 기간 통행료 없는 호르무즈 해협 개방을 골자로 하는 양해각서(MOU)에 의견 접근을 이뤘다고 보도했다. 개전 3개월을 앞두고 이란 전쟁이 봉합 국면으로 접어들고 있지만 호르무즈 해협 통제권, 농축 우라늄 처리 문제 등이 불씨가 될 가능성도 여전하다.트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 사우디아라비아와 아랍에미리트(UAE), 카타르, 파키스탄 등 중동 정상들과 “아주 좋은 통화를 마쳤다”고 밝힌 뒤 “이번 통화는 이란 이슬람공화국, 그리고 평화에 관한 MOU와 관련된 모든 사안에 대한 것이었다”고 밝혔다. 그러면서 “미국과 이란 이슬람공화국 그리고 위에 나열된 여러 국가 간 최종 조율만을 남겨둔 채 합의안 협상이 대체로 완료됐다”고 말했다. 이어 “이스라엘의 비비 네타냐후 총리와도 통화를 마쳤으며 이 역시 매우 잘 진행됐다”고 덧붙였다.악시오스도 이날 미국 관리를 인용해 양측이 60일간 휴전을 연장하는 MOU 서명을 앞두고 있다고 보도했다. 악시오스에 따르면 이 기간 이란은 호르무즈 해협을 통행료 없이 개방하고 기뢰 제거에 협조한다. 미국도 역(逆)봉쇄를 해제해 이란이 석유를 자유롭게 수출할 수 있도록 제재를 풀어준다. 또 이란이 절대 핵무기를 개발하지 않고, 우라늄 농축 프로그램 중단 및 농축우라늄 처리 협상에 나설 것을 약속하는 내용도 포함돼 있다고 매체는 전했다.이란 측도 진전이 있다고 밝혔다. 이란 외무부 에스마일 바가이 대변인은 이날 전쟁 종식을 위한 MOU 논의가 최종 단계에 있다고 밝혔다. 이란 국영 TV에 따르면 바가이 대변인은 MOU를 “협상을 위한 틀”이라고 말하며 호르무즈 해협의 점진적 재개방, 미국의 봉쇄 해제, 동결된 이란 자금의 해제 문제 등도 포함될 것이라고 말했다. 이후 세부 협상을 위해 30일 또는 60일간의 기간도 설정할 것이라고 덧붙였다. 이란 파르스통신도 이날 MOU 초안에 미국과 동맹국들이 이란과 그 동맹국들을 공격하지 않는다는 내용이 명시됐다고 보도했다.최대 걸림돌은 핵 문제다. 악시오스는 “미국은 이란이 핵 협상에 진지하지 않다고 판단할 경우 60일이라는 기간을 채우지 못할 가능성도 있다”고 보도했다. 호르무즈 해협을 둘러싼 이견도 남아 있다. 이란 타스님통신은 이란이 통항 선박 수를 전쟁 이전으로 되돌리는 데 동의했지만, 해협 통제권은 유지한다고 전했다.워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지