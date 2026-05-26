돈 떼일라… 기업 대출보다 주담대 반기는 은행
금융위기 막기 위한 건전성 규제의 역설
한 은행원이 10억원짜리 대출 두 건을 두고 계산기를 두드린다. 한쪽은 집을 사려는 금융 소비자에게 내줄 주택담보대출, 다른 쪽은 설비 투자를 하겠다는 기업에 내줄 돈이다. 금융 당국이 원하는 돈의 행선지는 두 번째다. 기업이 새 기계를 들이고 공장을 넓혀야 일자리와 성장으로 이어질 수 있기 때문이다. 그러나 은행원은 첫 번째에 더 끌린다. 현행 은행 건전성 규제상 주담대가 은행에 훨씬 유리하기 때문이다.
문제는 이런 선택이 가상의 사례에 그치지 않는다는 점이다. 금융 당국은 최근 은행권에 생산적 금융을 확대하라고 주문하고 있다. 가계대출과 부동산에 쏠린 돈을 기업 투자와 혁신 산업으로 돌리겠다는 취지다. 하지만 실제 은행 영업 현장에서는 여전히 주담대가 기업대출보다 유리하게 평가된다.
그 배경에는 현행 규제의 ‘위험가중자산’ 산식이 있다. 위험가중자산이란 은행이 보유한 여러 자산의 부실 위험을 곱해 산출한 가상의 수치다. ‘그 돈을 떼일 확률이 얼마나 높은지’를 기준으로 자산의 가치를 다시 매긴 것이라고 이해하면 쉽다. 위험가중자산 규모가 클수록 회수하지 못할 때를 대비해 자기자본을 많이 쌓아둬야 한다.
같은 10억원을 공급하더라도 주담대는 위험가중자산으로 잡히는 금액이 적다. 반면 기업에 대출을 내주거나 주식에 투자하면 은행의 자기자본 관리 부담이 커진다. 금융위기 이후 도입된 ‘바젤 Ⅲ’ 규제가 은행의 건전성을 최우선으로 고려하도록 설계돼 있기 때문이다. 은행을 안전하게 만들기 위한 규제가 생산적 금융 확대라는 정부 정책 목표와 충돌한다는 우려가 나오는 이유다.
25일 금융권에 따르면 현행 규제상 은행이 대출을 공급할 때 주담대는 20%, 기업대출은 20~150%의 위험가중자산을 쌓아야 한다. 기업대출도 주담대처럼 위험가중자산을 20%만 쌓을 수 있다. 그러려면 돈을 빌리는 기업의 표준 신용등급이 ‘AAA’부터 ‘AA-’ 수준이어야 한다. 현대자동차(AAA)나 삼성물산(AA+), LG전자(AA), 포스코인터내셔널(AA-) 같은 대기업이 여기에 해당한다.
신용등급이 ‘A+’부터 ‘A-’라면 쌓아야 하는 위험가중자산은 50%로 올라간다. ‘BBB+’부터 ‘BBB-’라면 75%가 적용되고 ‘BB-’ 미만이면 150%까지 높아진다. 생산적 금융의 주요 대상이 되는 중견·중소기업은 75~150% 구간에 놓일 가능성이 크다. 100억원을 빌렸을 때 주담대는 위험가중자산이 20억원에 그친다. 반면 중견·중소기업대출은 위험가중자산이 75억~150억원으로 불어난다.
이 차이는 은행의 자기자본 부담으로 이어진다. 현행 규제는 기본적으로 은행이 위험가중자산의 8% 이상을 자기자본으로 보유하도록 하고 있다. 100억원을 중견·중소기업대출로 공급하면 은행은 6억~12억원의 자기자본을 확보해야 한다. 같은 금액을 주담대로 내줄 때 필요한 자기자본 1억6000만원과 비교하면 적게는 3.75배, 많게는 7.5배 많은 돈이 묶이는 셈이다. 은행이 대출이 아니라 기업 주식 투자에 나서면 부담은 더 커진다. 돈을 받는 기업이 비상장사라면 위험가중자산 250%까지 적용된다.
은행으로서는 가볍게 넘기기 어렵다. 기업대출이나 비상장사 투자를 늘릴수록 더 많은 자기자본이 묶이고 이는 배당·자사주 소각 등 주주 환원 여력을 줄인다. 주가 관리 압박을 받는 금융지주 입장에서는 규제 부담이 적은 주담대에 더 무게를 두기 쉬운 구조다. 문제는 이런 계산이 가계부채와 부동산 중심 금융 구조를 고착시킬 수 있다는 점이다. 설비 투자나 신사업을 위해 자금이 필요한 기업에는 돈이 충분히 흘러가지 않을 수 있다.
결국 주담대 위험가중자산 적립률을 추가로 조정해야 한다는 지적이 나온다. 금융권 관계자는 “금융 당국이 주담대 위험가중자산 적립률을 15%에서 20%로 높이고, 비상장사 주식 투자의 위험가중자산 적립률은 400%에서 250%로 낮췄지만 아직 충분하지 않다”고 말했다.
은행권의 자산 포트폴리오를 더 세밀하게 들여다 봐야 한다는 목소리도 있다. 5대 금융지주가 생산적 금융 공급액 같은 총량 지표만 내놓는 방식으로는 실제 돈이 기업 투자와 혁신 산업으로 흘러갔는지 확인하기 어렵다. 다른 금융권 관계자는 “주담대와 기업대출 실행 규모, 주식 출자 현황, 위험가중자산 증가분 등을 구체적으로 공개해야 생산적 금융 확대 효과를 제대로 판단할 수 있을 것”이라고 말했다.
김진욱 기자 reality@kmib.co.kr
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