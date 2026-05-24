미·이란 합의해도 호르무즈 통제권·핵개발 이견은 ‘불씨’
“이란, 미국과 중대한 이견 존재”
이란, 호르무즈 통제권 ‘배수의 진’
“핵 양보 전달”vs“핵 포함 안돼”
미국과 이란이 3개월에 가까운 전쟁을 끝낼 평화협정 체결에 근접했지만 호르무즈 해협 개방, 핵 협상 등을 놓고선 여전히 이견이 적지 않다. 이란은 경제 제재 및 자산 동결 해제를 후순위로 미루면서도 호르무즈 해협에 대한 자국의 통제권을 강하게 주장하고 있다. 양국 간 최대 쟁점인 이란 내 고농축 우라늄 비축분 해외 반출 및 농축 기간을 놓고서도 진통이 예상된다.
카타르 알자지라방송은 23일(현지시간) “미국과 이란의 평화협정 체결을 위한 양국과 중재국의 노력이 본격화됐지만 이란 당국자들은 여전히 미국과 심각하고 중대한 이견이 존재한다고 보고 있다”고 전했다. 알자지라에 따르면 이란은 호르무즈 해협 통제권 유지와 완전한 종전 합의를 미국과의 협상에서 최우선 순위에 두고 있다. 이란의 한 당국자는 알자지라에 “모든 전선에서 교전을 완전히 멈추는 것이 협상의 선결조건”이라고 말했다.
이란은 특히 호르무즈 해협 통제권을 놓고 ‘배수의 진’을 치고 있다. 이란 준관영 타스님통신은 “미국과 종전을 위한 양해각서(MOU)가 체결돼도 호르무즈 해협 정세는 변하지 않고 선박 통행량만 전쟁 전 수준으로 회복될 것”이라고 강조했다. 이란의 해협 통제권은 유지된다는 것이다. 이란은 개전 초기 호르무즈 해협 봉쇄를 선언한 뒤 일부 비교전국 선주들로부터 배럴당 1달러씩, 200만 배럴을 가득 실은 초대형 원유운반선(VLCC)의 경우 200만 달러(약 30억원)를 받고 통항을 허가한 것으로 알려졌다. 최근에는 ‘페르시아만 해협청’이라는 기관을 신설해 민간 상선에 대한 통항료 징수를 제도화했다. 이란의 해협 통제권은 중동의 새로운 질서이며 통항료 징수는 ‘보안 서비스’ 제공에 따른 정당한 권리라는 것이 이란 정부의 일관된 주장이다.
하지만 이란 역시 미국과의 종전 합의를 앞당기기 위해 요구사항을 조정하고 있는 것으로 관측된다. 알자지라는 “이란이 미국에 요구한 경제 제재 해제는 이제 우선순위에서 밀렸다”고 보도했다. 이란의 한 관리는 “미국에 제시할 우선적 안건은 완전한 종전과 호르무즈 해협 안정, 미국의 역(逆)봉쇄 해제”라고 알자지라에 말했다. 다만 그는 “이란산 원유 금수 조치 및 자산 동결에 대한 (미국의 제재) 해제 역시 우리가 가볍게 다루는 안건이 아니다”고 덧붙였다.
미국과 이란이 휴전 기간을 최대 60일까지 연장하고 세부 협의에 들어가면 핵 협상이 최대 쟁점으로 떠오를 것으로 예상된다. 양국이 MOU 초안을 마련하는 과정에서 이란의 우라늄을 놓고 어느 수준으로 양보했는지는 여전히 불분명하다. 2015년 미국 버락 오바마 행정부와 이란의 핵 협상인 ‘포괄적 공동행동계획’(JCPOA)이 체결되는 데도 2년이 걸린 만큼 최대 60일 안에 최종 합의가 도출되는 것은 더 어렵다는 분석에 힘이 실린다.
도널드 트럼프 미국 대통령은 이란에 고농축 우라늄 비축분 440㎏ 전량을 자국으로 인도하고 향후 20년간 농축 활동을 금지하는 방안을 요구해 온 반면 이란은 ‘반출 불가’ 입장으로 맞서고 있다. 앞서 지난 21일 로이터통신은 이란 측 소식통들을 인용해 “아야톨라 모즈타바 하메네이 최고지도자가 무기급 농축 우라늄을 해외로 반출하지 말라고 지시했다”고 전했다. 미국과 이란의 2차 대면 협상이 추진되던 지난달 20일 트럼프 대통령은 “JCPOA보다 (미국에) 훨씬 나을 것”이라고 공언했지만 당시 양국의 대화는 성사되지도 않았다.
다만 이번 MOU 초안이 마련되는 과정에서 이란의 핵 협상을 둘러싼 태도에서도 미국과 이견이 감지된다. 미국 매체 악시오스는 이날 “이란이 우라늄 농축 중단 기간 및 비축분 포기와 관련해 자국에서 수용이 가능한 수준의 양보 범위를 구두로 미국 측에 전달했다”고 보도했다. 반면 이란 파르스통신은 24일 “MOU 초안에 이란의 핵과 관련한 어떤 내용도 포함되지 않았다”고 주장했다.
모하마드 엘마스리 카타르 도하국제대 교수는 알자지라에 “미국과 이란이 MOU 다음 단계에서 핵 협상에 초점을 맞출 것”이라며 “이란 역시 우라늄 농축 문제에서 ‘레드라인’을 설정했지만 타협할 의사도 내비치고 있다”고 말했다.
김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr
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