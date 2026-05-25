미성년자가 “주인님”… ‘부적절한 관계’ 이어지는 메이드 카페
하녀 복장 종업원 상당수 미성년자
“사적 만남·성매매 창구 됐다” 목격담
일반음식점 분류 관리·감독 ‘사각’
메이드(하녀) 복장을 한 종업원이 손님을 응대하는 이른바 ‘메이드 카페’가 최근 서울 도심 곳곳에 생겨나는 가운데 이곳이 미성년자 상대 사적 만남이나 성매매의 창구로 변질되고 있다는 목격담이 나온다.
메이드 카페는 일본에서 유행한 ‘콘카페’(콘셉트+카페)를 한국에 들여온 것으로, 일본 문화의 ‘서브 컬처’(독자적인 정체성을 가진 하위문화)를 표방한다. 하지만 대부분 일반음식점으로 등록돼 미성년자의 출입·고용 등 제한이 없고, 폐쇄적인 운영 구조 탓에 불법 접객 등에 대한 관계 당국의 단속도 잘 이뤄지지 않는 실정이다.
지난 17일 국민일보가 찾은 서울 마포구 홍익대 인근의 한 메이드 카페 역시 건물 2층 문 앞에 달린 벨을 누르자 잠겨 있던 분홍색 벽문이 열리며 입장하는 구조로 돼 있었다. 손님이 들어가자 짙은 화장을 한 채 메이드복을 입은 종업원들이 “주인님 오셨습니다”라며 맞이했다. 약 26평(85㎡) 규모의 협소한 매장 안에는 남성 손님 9명이 홀로 앉아 있거나 종업원이 동석해 시간을 보내고 있었다. 한 손님이 ‘라이브 쇼’를 주문하자 지목된 종업원이 손님을 무대 앞 소파에 앉힌 뒤 닿을 듯한 거리에서 약 1분간 춤을 췄다.
이 카페 입구와 메뉴판에는 ‘종업원과의 스킨십·사적 접근 금지’ 문구가 적혀 있지만 실제 분위기는 달랐다. 옆 테이블에서는 한 손님이 종업원과 함께 폴라로이드 사진을 찍는 이른바 ‘체키(폴라로이드 사진을 뜻하는 일본 은어) 서비스’를 이용하고 있었다. ‘체키’는 고객이 비용을 지불하고 특정 종업원을 지정하면 개별 응대를 받을 수 있는 서비스다. 이용 금액은 적게는 수만원에서 많게는 수십만원에 달한다.
일부 고객과 종업원이 업소 밖에서 사적 만남을 하는 정황도 감지된다. 한 종업원은 “남성 고객의 DM(다이렉트 메시지)을 받아 따로 연락하는 메이드도 많다”며 “추가 인센티브를 받을 수 있기 때문”이라고 설명했다. 실제로 메이드 카페 관련 온라인 커뮤니티에서는 “○개월 내 졸업하는 메이드 말고는 다 골인(성매매를 암시하는 은어)하더라” 등 성매매 경험을 암시하는 글도 공공연히 올라오고 있다.
문제는 상당수 종업원이 미성년자라는 점이다. 지난해부터 올해 초까지 부산의 메이드 카페 두 곳에서 일했던 A씨(22)는 “함께 일했던 메이드의 절반 정도가 미성년자였다”며 “일반음식점으로 분류돼 있음에도 고객이 ‘최애 메이드’ 이름으로 샴페인을 시키면 미성년자 종업원들이 원치 않아도 함께 마셔야 했다”고 전했다.
현행 식품위생법상 일반음식점은 손님과의 동석 자체가 금지된다. 춤이나 술자리 등 유흥을 돕는 ‘접객 행위’도 불법이다. A씨는 “‘체키’를 하는 과정에서 남성 고객이 종업원과 신체 접촉하는 장면을 목격했다”고 털어놨다. 이날 방문한 메이드 카페의 한 종업원도 “은근슬쩍 팔이나 머리를 쓰다듬는 손님들이 많다”며 “분위기를 모르고 들어왔다가 충격을 받고 1~3개월 만에 그만두는 메이드들이 대다수”라고 전했다. 아동·청소년 인권 전문인 이제호 변호사(법무법인 덕수)는 24일 “청소년이 접객 행위에 동원되지 않게 하려면 관계 당국이 청소년 고용 제한 업종을 보다 세분화하고 관리·감독을 강화해야 한다”고 말했다.
하지만 이러한 업장 대부분은 관리·감독 사각지대에 놓여 있다. 벨을 눌러야 문을 열어주는 등 폐쇄적 운영 구조 탓에 공무원이 접객 행위 등을 단속하기 어려운 데다 대부분 카페가 메이드 관련 내부 사진 촬영을 엄격히 금지하고 있다. 서울 마포구도 지난해 10월 관내 메이드 카페를 전수조사했지만 위법 사항을 적발하지 못했다고 밝혔다.
글·사진=김다연 기자 yan@kmib.co.kr
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