“트럼프, 강조해온 레드라인 지켜야”… 종전 협상 위해선 강경파 설득도 관건
“‘장대한 분노’ 성과 수포로” 우려
“새 공격 시 지옥같은 보복 직면”
미국과 이란의 종전 협상이 급물살을 타는 가운데 양국 모두 강경파를 설득해야 하는 과제를 안고 있다. 미국 일각에선 이란 공격을 재개해야 한다며 목소리를 높였다. 이란 군부도 도널드 트럼프 대통령이 이란 최고지도자로 추정되는 인물 앞에서 무릎을 꿇은 AI 이미지를 게시했다.
트럼프 행정부 1기 국무장관이었던 마이크 폼페이오는 23일(현지시간) 엑스(옛 트위터)에 “이란과 논의 중인 거래는 이슬람혁명수비대(IRGC)에 돈을 지불해 대량살상무기 프로그램을 구축하고 세계를 공포에 몰아넣는 것”이라며 “지역 내 우리 동맹국을 위협할 수 없을 정도로 이란의 역량을 충분히 제거해야 한다”고 적었다. 이후 백악관 공보국장 스티븐 청은 폼페이오의 글과 관련해 “그 멍청한 입은 다물고 진짜 일은 전문가들에게 맡겨라”며 강력히 반발했다.
종전 협상 양해각서(MOU) 체결이 임박했다는 보도가 나온 후에도 강경 대응을 촉구하는 목소리는 이어졌다. 공화당 소속의 로저 위커 상원 군사위원장은 엑스에 “‘장대한 분노’ 작전으로 이뤄낸 모든 성과가 수포로 돌아갈 것”이라며 “추가적 합의 추구는 약해 보이는 인상을 줄 위험이 있다”고 적었다. 같은 당 테드 크루즈 상원의원도 잠재적 합의 가능성 보도에 “깊은 우려”를 표명했다. 그는 이란에 대한 선제공격을 재차 지지하면서 트럼프 대통령을 향해 “자신이 거듭 강조해 온 레드라인을 확실히 지켜야 한다”고 강조했다.
이란도 IRGC 중심의 강경파를 설득해야 하는 처지에 놓였다. 이란 강경파는 협상이 곧 패배라고 주장해 왔다. 지금의 교착 상태가 된 주된 배경에 강경파가 있다는 평가도 나온다. 하탐 알안비야 중앙군사본부의 에브라힘 졸파가리 대변인은 이날 트럼프 대통령이 이란 최고지도자로 추정되는 인물 앞에 무릎 꿇은 AI 이미지를 엑스에 게시하며 기싸움을 이어갔다.
특히 최종 결정권자로 추정되는 아흐마드 바히디 IRGC 총사령관 설득이 관건이다. 그는 그간 협상 무용론을 강조해 왔다. 지난달 25~26일 파키스탄 이슬라마바드에서 개최될 것으로 전망되던 2차 종전 협상이 결렬되자 미국 싱크탱크 전쟁연구소(ISW)는 “아흐마드 바히디 등 협상 거부 강경파들이 정권을 장악한 것으로 보인다”며 “이들이 종전 협상을 어렵게 만들고 있다”고 분석했다.
타스님통신에 따르면 바히디 총사령관은 이날 성명에서도 “이란에 대한 새로운 공격이 이뤄지면 지옥 같은 보복에 직면하게 될 것”이라며 최고 수준의 전투 준비 태세를 갖추고 있다고 강조했다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
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