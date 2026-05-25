스벅 선불충전금, 4200억 규모 이자놀이 논란에도 규제 피한 이유
제3자 전용 가능성 낮다고 판단
규제 사각… “리스크 점검할 것”
스타벅스코리아에 쌓인 선불충전금이 4200억원을 넘어섰다. 수천억원의 고객 돈을 굴리면서 사실상 금융업을 영위하고 있지만 금융 당국의 감시망은 피해 왔다. 전국 매장을 본사 직영으로 운영해 ‘단일 가맹점’으로 분류되면서 현행법상 선불전자지급수단 규제를 받지 않았다. 대기업이 골목상권 수준의 규제를 받고 있다는 점에서 법 자체를 손봐야 한다는 목소리가 커지고 있다.
24일 스타벅스 감사보고서 등에 따르면 지난해 말 기준 스타벅스 선불충전금 잔액은 4275억6311만원으로 집계됐다. 1년 전보다 약 325억원(8.22%) 늘어난 규모다. 스타벅스는 2020년 이후 선불충전금을 예금과 신탁 등 현금성 자산으로 운용해 최소 408억원 이상 이자수익을 얻었다. 자금 운용 내역에 대한 상세 공시 의무는 없다.
수천억원의 돈을 굴리지만 금융 당국으로부터 직접 규제는 받지 않고 있다. 전자금융거래법(전금법)은 발행처와 사용처가 다른 경우에만 선불전자지급수단으로 규정해 금융 당국의 등록·감독 대상으로 분류한다. 스타벅스는 전국 매장을 직영 형태로 운영하고 있다. 법적으로 선불충전금은 현금처럼 쓸 수 있지만 단일 사업장 내부에서만 사용되는 ‘포인트’ 성격으로 해석된다. 스타벅스 선불카드 잔액을 돌려받으려면 잔액의 60% 이상을 사용해야 한다.
대기업이지만 골목상권 수준의 규제를 받는 상황이다 보니 법 개정이 필요하다는 지적이 나온다. 앞서 국회는 2021년 발생한 ‘머지포인트 사태’ 발생 이후 선불업 규제를 강화한 전금법 개정안을 통과시켰다. 당시 대형 직영 기업을 규제망에 포함할지 여부를 논의했으나 제3자의 선불금 사용 가능성이 작다는 점과 멤버십·포인트 등 제도 전반으로 규제가 과도하게 적용될 수 있다는 우려에 규제 대상에서 제외됐다.
선불충전금 환불 움직임이 계속되는 가운데 ‘스타벅스 불매’는 금융권으로도 번졌다. NH농협은행은 스타벅스 논란이 발생한 직후 올원뱅크 앱에서 NC다이노스 경기 승패를 맞히면 지급하던 스타벅스 쿠폰을 다른 업체 사은품으로 바꿨다. 광주은행은 본점 각 부서와 영업점에서 진행하던 스타벅스 제품 관련 행사를 중단했다. 신한카드는 ‘스타벅스 신한카드’ 출시 시점을 미뤘다.
금융 당국은 일단 상황을 지켜보겠다는 분위기다. 금융위원회 관계자는 “현행 전금법상 스타벅스에 대한 금융 당국의 규제 요인은 없다. 다만 이번 사태를 계기로 업권 전반의 선불충전금에 대한 리스크를 점검하고, 모니터링을 강화하는 등 행정적 조치를 하고 있다”고 말했다.
박성영 기자 psy@kmib.co.kr
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