여름이 최대 고비… 호르무즈 정상화땐 유가 8월부터 진정될 듯
수급 확대… 석유·가스가격 안정화
전기요금 인상 압력도 완화될 듯
호르무즈 해협 정상화 기대감이 커지면서 국제유가와 인플레이션(물가 상승) 향방에 이목이 쏠리고 있다. 호르무즈 해협 통항이 이달 말부터 회복 수순을 밟는다면 ‘글로벌 에너지 보릿고개’ 우려도 진정될 수 있다. 국제유가와 가스 가격도 점차 안정되며 올 하반기 전기요금 인상 압력도 다소 해갈될 것이란 기대감이 나온다.
핵심은 호르무즈 해협 봉쇄가 완전히 해소되는 시점이다. 국제에너지기구(IEA)는 최근 중동 전쟁 장기화와 여름철 여행 성수기 진입이 맞물리며 오는 7월부터 글로벌 석유 시장이 ‘레드존’(Red Zone·극심한 수급난)에 진입할 수 있다고 경고했다. 에너지경제연구원(KEEI)은 다음 달 말 호르무즈 해협 봉쇄 종결을 가정할 때 두바이유가 6월 중 160달러까지 오른 후 8월 이후에야 100달러 밑으로 내려올 거라고 전망했다.
호르무즈 해협의 정상화가 빨라질수록 고유가 진정 시점도 단축될 것으로 보인다. KEEI는 다음 달 말 호르무즈 해협 봉쇄가 종결되면 두바이유는 6월 최고점을 기록한 뒤 8월에 배럴당 95달러, 9월 85달러, 10월 83달러로 차츰 낮아질 것으로 봤다. 해협 정상화가 앞당겨지면 유가 안정화 시점도 빨라질 수 있다.
운송길이 막혔던 중동산 원유 수급도 회복 수순을 밟을 전망이다. 해역 내 기뢰 등 물리적 위험이 제거되는 시점과 3~4주에 이르는 해상 운송 기간 등을 고려하면 오는 7월 전후로 중동산 원유 공급이 본격적으로 재개될 수 있다. 현재 국내 정유사가 7월 말까지 확보한 대체 원유 물량은 평년 대비 90% 수준이다. 중동산 수입이 재개된다면 8월 이후 수급에도 숨통이 트이게 된다.
중동발 에너지 수급 확대가 물가 상승 압력을 완화할지도 관건이다. 미국이 강경 기조를 누그러뜨리고 이란과의 종전 협상에 속도를 낼 수밖에 없는 배경에도 고유가·고물가 국면이 자리한다. 미국은 통상 메모리얼 데이(5월 25일)부터 9월까지 기름 수요가 급증하는 ‘여름 드라이빙 시즌’을 맞이한다. 도널드 트럼프 미 행정부로선 11월 중간선거에 앞서 물가 상승 억제가 절실한 상황이다.
호르무즈 해협 통항 시점이 빠를수록 석유·가스 가격과 맞물린 국내 물가 지표 상승세도 누그러질 수 있다. 앞서 산업통상부는 석유 최고가격제 조정 주기를 기존 2주에서 4주로 확대하며 물가 안정을 최우선 순위에 뒀다. 국제유가와 호르무즈 해협이 모두 안정화될 때까지 최고가격제를 당분간 유지한다는 입장이다.
하반기 전기요금 추이도 관심사다. 국내 발전량의 30%를 차지하는 액화천연가스(LNG)는 약 80%가 장기계약이다. 통상 4~5개월 시차를 두고 현물 가격에 반영된다. 동북아시아 LNG 현물 가격 지표인 JKM은 전쟁 이전과 비교해 MMBtu당 10달러선에서 최근 19달러 선까지 급등한 상태다. 에너지업계 관계자는 “당분간 LNG 가격이 전년 대비 높은 수준을 유지하겠지만 겨울철 난방 확대에 따른 요금 인상 압력은 다소 완화될 수 있을 것”이라고 말했다.
세종=양민철 기자 listen@kmib.co.kr
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