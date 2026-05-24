연쇄 논란에 휘청이는 스벅… 정용진 26일 직접 대국민 사과

5·18 폄훼 이어 세월호 조롱 의혹

정기 이벤트라는 사측 해명에도

소비자들 ‘탈벅’ 움직임 가시화

카톡 선물하기 순위서도 밀려나

서울시내 한 스타벅스 매장에 지난 22일 사과문이 게시돼 있다. 5·18광주민주화운동을 폄훼한 스타벅스는 또 4·16 세월호 참사까지 조롱했다는 의혹이 제기되고 있다. 연이은 논란에 ‘탈벅’ 고객까지 늘어나면서 스타벅스는 창사 이래 최대 위기에 내몰렸다. 연합뉴스

5·18광주민주화운동을 폄훼한 스타벅스가 4·16 세월호 참사까지 조롱했다는 의혹이 제기되고 있다. 일각에서는 아예 스타벅스가 프로모션을 핑계로 왜곡된 정치 이념을 일관되게 표출해 온 것 아니냐는 의구심까지 고개를 든다. 연이은 논란에 ‘탈벅’(스타벅스 탈퇴) 고객이 늘면서 스타벅스는 창사 이래 최대 위기에 내몰렸다. 모기업인 신세계그룹 정용진 회장은 직접 대면 사과를 할 예정이다.



신세계그룹은 정 회장이 26일 오전 서울 강남구 조선팰리스에서 대국민 사과문을 직접 발표한다고 24일 밝혔다. 정 회장은 앞서 대국민 사과문을 발표한 바 있는데, 논란이 확대되자 직접 대면 사과에 나서는 것이다. 신세계그룹은 이와 함께 이번 사태와 관련한 자체 진상조사 결과도 발표할 계획이다.



스타벅스코리아는 4·16 세월호 참사 조롱 논란에 대해 국민일보에 “스타벅스 사이렌은 글로벌 스타벅스의 핵심 브랜드 로고로, 창업 초기부터 많은 제품에 지속적으로 사용돼 왔다”고 말했다. 그동안 활발하게 진행돼 온 사이렌 관련 상품 프로모션이 세월호 참사 10주기 추념일에도 진행된 건 ‘우연’이라는 취지다.



스타벅스코리아는 앞서 2024년 4·16 세월호 참사 10주기에 노래로 배를 침몰시키는 신화 속 괴물 세이렌을 앞세운 ‘사이렌 머그’ 이벤트를 진행했다. 스타벅스 해명대로라면 이 이벤트 시점 역시 시즌 운영 계획과 상품 생산 일정, 물류 및 매장 입고 스케줄 등을 고려해 결정했다는 것이다.



다만 전 국민이 ‘탱크데이’ 사건을 접한 상황에서 ‘우연’이라는 해명을 쉽게 받아들이기 어렵다는 지적도 많다. 실제로 이재명 대통령도 전날 엑스(옛 트위터)에 ‘사이렌 이벤트’에 대해 언급하며 “사건을 연결시켜 보면 이번 5·18 맞이 탱크데이 행사로 광주민주화운동과 박종철 열사를 조롱하고 모욕한 것이 우발적 사건이라 보기 어렵다”고 말했다. 그러면서 “인두겁을 쓰고서는 도저히 할 수 있는 일이 아니다”고 강하게 비판했다.







카카오톡 선물하기 인기 순위(24일 오전 10시 기준)에 따르면 교환권 전체 카테고리에서 배민 상품권 5만원권과 3만원권이 각각 1위, 2위를 차지했다. 반면 스타벅스 상품권은 전체 순위 최상단에서 밀려난 모습이었다.



구성원들도 스타벅스의 위기를 몸소 경험하고 있다. 스타벅스는 지난 22일 전국 매장에 2차 사과문을 올려 “이번 사건은 전적으로 본사 온라인 사업 운영 중 발생한 잘못”이라며 “매장 파트너와는 무관하다. 매 순간 고객 여러분께 최선을 다하는 파트너들을 향한 비난을 자제해 주시기 간곡하게 부탁드린다”고 밝혔다.



이택현 기자 alley@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 5·18광주민주화운동을 폄훼한 스타벅스가 4·16 세월호 참사까지 조롱했다는 의혹이 제기되고 있다. 일각에서는 아예 스타벅스가 프로모션을 핑계로 왜곡된 정치 이념을 일관되게 표출해 온 것 아니냐는 의구심까지 고개를 든다. 연이은 논란에 ‘탈벅’(스타벅스 탈퇴) 고객이 늘면서 스타벅스는 창사 이래 최대 위기에 내몰렸다. 모기업인 신세계그룹 정용진 회장은 직접 대면 사과를 할 예정이다.신세계그룹은 정 회장이 26일 오전 서울 강남구 조선팰리스에서 대국민 사과문을 직접 발표한다고 24일 밝혔다. 정 회장은 앞서 대국민 사과문을 발표한 바 있는데, 논란이 확대되자 직접 대면 사과에 나서는 것이다. 신세계그룹은 이와 함께 이번 사태와 관련한 자체 진상조사 결과도 발표할 계획이다.스타벅스코리아는 4·16 세월호 참사 조롱 논란에 대해 국민일보에 “스타벅스 사이렌은 글로벌 스타벅스의 핵심 브랜드 로고로, 창업 초기부터 많은 제품에 지속적으로 사용돼 왔다”고 말했다. 그동안 활발하게 진행돼 온 사이렌 관련 상품 프로모션이 세월호 참사 10주기 추념일에도 진행된 건 ‘우연’이라는 취지다.스타벅스코리아는 앞서 2024년 4·16 세월호 참사 10주기에 노래로 배를 침몰시키는 신화 속 괴물 세이렌을 앞세운 ‘사이렌 머그’ 이벤트를 진행했다. 스타벅스 해명대로라면 이 이벤트 시점 역시 시즌 운영 계획과 상품 생산 일정, 물류 및 매장 입고 스케줄 등을 고려해 결정했다는 것이다.다만 전 국민이 ‘탱크데이’ 사건을 접한 상황에서 ‘우연’이라는 해명을 쉽게 받아들이기 어렵다는 지적도 많다. 실제로 이재명 대통령도 전날 엑스(옛 트위터)에 ‘사이렌 이벤트’에 대해 언급하며 “사건을 연결시켜 보면 이번 5·18 맞이 탱크데이 행사로 광주민주화운동과 박종철 열사를 조롱하고 모욕한 것이 우발적 사건이라 보기 어렵다”고 말했다. 그러면서 “인두겁을 쓰고서는 도저히 할 수 있는 일이 아니다”고 강하게 비판했다.이처럼 연이은 논란으로 스타벅스에서 이탈하려는 소비자들이 곳곳에서 감지되고 있다. 특히 호불호를 타지 않는 선물로 사랑받던 스타벅스 교환권 이미지에도 금이 가고 있다. 이날 카카오톡 교환권 선물 기능에는 “이젠 이걸로 끝, 스벅 아웃. 지인들에게도 스벅 보내지 말라고 했다”는 내용의 후기가 상위에 노출됐다.카카오톡 선물하기 인기 순위(24일 오전 10시 기준)에 따르면 교환권 전체 카테고리에서 배민 상품권 5만원권과 3만원권이 각각 1위, 2위를 차지했다. 반면 스타벅스 상품권은 전체 순위 최상단에서 밀려난 모습이었다.구성원들도 스타벅스의 위기를 몸소 경험하고 있다. 스타벅스는 지난 22일 전국 매장에 2차 사과문을 올려 “이번 사건은 전적으로 본사 온라인 사업 운영 중 발생한 잘못”이라며 “매장 파트너와는 무관하다. 매 순간 고객 여러분께 최선을 다하는 파트너들을 향한 비난을 자제해 주시기 간곡하게 부탁드린다”고 밝혔다.이택현 기자 alley@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지