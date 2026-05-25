“‘e편한세상’ 대신 ‘아크로’ 달라” 시작… 파국 치닫는 1조 성남 상대원 재개발

DL 해지·GS 선정 놓고 총회 격돌

조합 내홍에 이주비 이자 부담까지

경기도 성남 상대원2구역 재개발 사업지 현장. 뉴시스

경기도 성남의 약 1조원 규모 재개발 사업이 극한 갈등으로 치닫고 있다. 조합 측에서 시공사 측에 고급 브랜드를 요구했다가 거절당한 여파가 눈덩이처럼 커지는 모양새다.



24일 도시정비업계에 따르면 성남 중원구 상대원2구역은 30일 재개발 조합 임시총회를 앞두고 있다. 현 시공사인 DL이앤씨와의 계약을 해지하고 GS건설을 선정할지 여부, 최근 해임된 조합 집행부 재신임 여부를 다룰 예정이다. 업계 관계자는 “현재로선 결과를 예측하기 힘들다”고 말했다.



상대원2구역은 성남 중원구 상대원동 일대에 4885가구 대단지 아파트를 짓는 사업이다. DL이앤씨를 시공사로 선정한 게 2015년으로 약 11년 전이지만 철거가 지지부진하다가 지난해 완료됐다. 조합은 DL이앤씨와 ‘e편한세상’ 브랜드를 적용하는 도급계약을 2021년 맺은 상태였다.



갈등이 표면 위로 떠오른 건 조합 측이 2023년과 지난해 연이어 DL이앤씨에 고급 브랜드인 ‘아크로’를 적용해달라 요구하면서다. 지난해 말 DL이앤씨가 이를 거절하는 대신 신규 독자 브랜드를 제안했으나 조합 측은 이를 거부했다.



이후 조합은 DL이앤씨의 거부를 이유 삼아 GS건설로 시공사 교체를 추진했다. 그러나 지난달 11일 임시총회에서 가결한 DL이앤씨 계약 해지 안건이 법원에서 효력정지 가처분을 인정받아 무효가 되면서 여전히 DL이앤씨가 시공사로 남았다.







조합 측은 법원 결정에도 불구하고 DL이앤씨와 공동명의였던 대출을 단독 명의로 바꿨으나 사업비가 고갈되는 부작용을 맞았다. 현재 조합원들은 금융권 연체를 막기 위해 당장 가구당 평균 70만~80만원 ‘5월분 이주비 이자’를 직접 감당해야 하는 것으로 알려졌다.



업계에 따르면 조합 내부는 기존 집행부 측 ‘GS건설’파와 비상대책위원회 측 ‘DL이앤씨’파로 양분됐다. 지난 22일 비대위가 임시총회에서 조합장 포함 일부 기존 집행부를 해임했지만 앞서 기존 집행부 측이 조합장이 아닌 조합원 발의 형식으로 임시총회를 30일에 개최한다고 ‘선수’를 쳤다. 총회에서 재신임과 시행사 교체를 동시에 성사시킨다는 계획이다.



결과가 어떻든 후폭풍은 거셀 전망이다. 업계 관계자는 “시공사 교체 안건이 총회에서 통과되면 법적 다툼으로 이어질 수밖에 없다”고 말했다. 이어 “본안 소송도 진행 중이라 시공사가 바뀌어도 GS건설 측이 바로 착공하기는 쉽지 않을 것”이라고 봤다.



총회를 앞두고 찬반 양측은 외주 홍보요원 등을 동원해 세 규합에 나서는 양상이다. 앞서 관할 지자체인 중원구청은 해당 총회를 승인하면서 ‘법적 우려가 있으니 신중하게 진행하라’는 취지의 조건을 붙인 걸로 알려졌다.



조효석 기자 promene@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 경기도 성남의 약 1조원 규모 재개발 사업이 극한 갈등으로 치닫고 있다. 조합 측에서 시공사 측에 고급 브랜드를 요구했다가 거절당한 여파가 눈덩이처럼 커지는 모양새다.24일 도시정비업계에 따르면 성남 중원구 상대원2구역은 30일 재개발 조합 임시총회를 앞두고 있다. 현 시공사인 DL이앤씨와의 계약을 해지하고 GS건설을 선정할지 여부, 최근 해임된 조합 집행부 재신임 여부를 다룰 예정이다. 업계 관계자는 “현재로선 결과를 예측하기 힘들다”고 말했다.상대원2구역은 성남 중원구 상대원동 일대에 4885가구 대단지 아파트를 짓는 사업이다. DL이앤씨를 시공사로 선정한 게 2015년으로 약 11년 전이지만 철거가 지지부진하다가 지난해 완료됐다. 조합은 DL이앤씨와 ‘e편한세상’ 브랜드를 적용하는 도급계약을 2021년 맺은 상태였다.갈등이 표면 위로 떠오른 건 조합 측이 2023년과 지난해 연이어 DL이앤씨에 고급 브랜드인 ‘아크로’를 적용해달라 요구하면서다. 지난해 말 DL이앤씨가 이를 거절하는 대신 신규 독자 브랜드를 제안했으나 조합 측은 이를 거부했다.이후 조합은 DL이앤씨의 거부를 이유 삼아 GS건설로 시공사 교체를 추진했다. 그러나 지난달 11일 임시총회에서 가결한 DL이앤씨 계약 해지 안건이 법원에서 효력정지 가처분을 인정받아 무효가 되면서 여전히 DL이앤씨가 시공사로 남았다.한 업계 관계자는 “조합 내에서 ‘(인근) 안양에도 이미 (동안구 아크로베스티뉴 같은) 아크로가 들어서 있는데 성남에선 왜 안되느냐’는 요구가 있었던 것으로 안다”고 설명했다. 다만 업계 일부에선 조합 집행부가 애초 시공사를 교체하는 명분으로 삼으려 고급 브랜드를 요구했다는 해석도 한다.조합 측은 법원 결정에도 불구하고 DL이앤씨와 공동명의였던 대출을 단독 명의로 바꿨으나 사업비가 고갈되는 부작용을 맞았다. 현재 조합원들은 금융권 연체를 막기 위해 당장 가구당 평균 70만~80만원 ‘5월분 이주비 이자’를 직접 감당해야 하는 것으로 알려졌다.업계에 따르면 조합 내부는 기존 집행부 측 ‘GS건설’파와 비상대책위원회 측 ‘DL이앤씨’파로 양분됐다. 지난 22일 비대위가 임시총회에서 조합장 포함 일부 기존 집행부를 해임했지만 앞서 기존 집행부 측이 조합장이 아닌 조합원 발의 형식으로 임시총회를 30일에 개최한다고 ‘선수’를 쳤다. 총회에서 재신임과 시행사 교체를 동시에 성사시킨다는 계획이다.결과가 어떻든 후폭풍은 거셀 전망이다. 업계 관계자는 “시공사 교체 안건이 총회에서 통과되면 법적 다툼으로 이어질 수밖에 없다”고 말했다. 이어 “본안 소송도 진행 중이라 시공사가 바뀌어도 GS건설 측이 바로 착공하기는 쉽지 않을 것”이라고 봤다.총회를 앞두고 찬반 양측은 외주 홍보요원 등을 동원해 세 규합에 나서는 양상이다. 앞서 관할 지자체인 중원구청은 해당 총회를 승인하면서 ‘법적 우려가 있으니 신중하게 진행하라’는 취지의 조건을 붙인 걸로 알려졌다.조효석 기자 promene@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지