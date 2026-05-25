반도체 ‘턴키’ 강점인데… 성과급 앞에선 분열의 씨앗으로

삼성 DS 사업부 협업하는 구조인데

적자 파운드리, 메모리와 수억 격차

반도체 불황 때 회사 지탱한 DX는

3조 이익 불구 600만원뿐 박탈감

삼성전자 완제품(DX) 부문이 주축인 전국삼성전자노동조합(전삼노) 수원지부와 삼성전자노동조합동행(동행노조) 집행부가 노사 성과급 잠정합의안 조합원 찬반투표가 시작된 지난 22일 경기도 수원시 삼성전자 앞에서 기자회견을 하고 있다. 뉴시스

삼성전자는 메모리와 파운드리(위탁생산), 선단 패키징 역량을 모두 갖춘 세계 유일의 종합반도체기업이다. 설계부터 생산, 조립까지 전 과정을 한 지붕 아래서 해결하는 ‘턴키’ 전략은 인공지능(AI) 칩 시장의 주도권 확보를 위한 강점으로 꼽혔다. 그런데 이런 점이 역설적으로 성과급 배분을 둘러싼 분열의 씨앗으로 작용하고 있다는 분석이다. 성과주의 원칙에 따른 보상 격차가 조직 결속력과 ‘원팀 정신’을 흔드는 상황에 놓인 것이다.



24일 업계에 따르면 삼성전자 노사의 성과급 잠정합의안을 둘러싼 내부 반발은 시간이 지나도 가라앉지 않고 있다. 현재 노조원 찬반투표가 진행 중인 잠정합의안은 사상 최대 실적을 낸 반도체(DS) 부문에 기존 성과인센티브(OPI) 외에 사업성과의 10.5%를 특별경영성과급으로 차등 지급하는 내용이 핵심이다. 이대로라면 메모리 사업부 직원은 OPI 포함 6억원대 성과급을 받는 반면 같은 DS라도 파운드리와 시스템LSI 사업부는 1억원대 중반 수준일 것으로 예상된다.



문제는 DS 부문이 사업부별로 독립돼 있는 것이 아니라 서로 협업하고 보완하며 톱니바퀴처럼 맞물려 돌아가는 구조라는 점이다. 파운드리 사업은 첨단 공정에 대규모 투자금이 필요하고 내부 물량을 생산하느라 글로벌 고객사 확보에 집중하지 못해 실적이 안 좋은 측면이 있다. 당장 드러난 수치만 놓고 적자 사업부라는 꼬리표를 달아 수억원대 보상 격차를 둔 건 수긍할 수 없다는 불만이 터져나오는 이유다. 삼성전자가 2030년까지 시스템반도체를 비롯한 비(非)메모리 사업에서도 글로벌 1위를 달성하겠다며 2019년 발표한 ‘반도체 비전 2030’에 따라 메모리에서 비메모리 사업부로 옮긴 인력도 많다.



올해 1분기 3조원의 영업이익을 냈음에도 성과급은 OPI 외에 600만원 상당의 자사주가 전부인 완제품(DX) 부문의 박탈감은 더 크다. 적자인 파운드리와 시스템LSI가 반도체에 묶여 있다는 이유로 억대 성과급을 받는 것과 비교하면 더욱 납득하기 어렵다는 분위기가 퍼지고 있다. 불과 몇 년 전 반도체 불황 시기 삼성전자를 지탱한 건 스마트폰과 가전 등 DX 부문이 벌어들인 돈이었다는 게 업계 평가다. 2023년 DS 부문이 15조원에 가까운 적자를 냈을 때 DX 부문은 14조원 넘는 영업이익을 기록하며 반도체 적자를 메웠다. 그럼에도 DS 중심으로 진행된 이번 노사 협상 과정에서 DX의 요구사항은 사실상 테이블에 오르지도 못했다.



DX 부문이 주축인 전국삼성전자노동조합(전삼노)과 삼성전자노조동행(동행노조)은 잠정합의안 부결운동에 들어갔다. 동행노조는 이날 협상을 주도한 초기업노조를 겨눠 “DX 부문을 철저히 패싱하고 차별하는 이번 합의안의 실체가 드러났다”고 주장하며 투표 효력정지 가처분신청과 공정대표 의무 위반 제기 등을 위한 법률대리인을 선임했다고 밝혔다.







GoodNews paper ⓒ 삼성전자는 메모리와 파운드리(위탁생산), 선단 패키징 역량을 모두 갖춘 세계 유일의 종합반도체기업이다. 설계부터 생산, 조립까지 전 과정을 한 지붕 아래서 해결하는 ‘턴키’ 전략은 인공지능(AI) 칩 시장의 주도권 확보를 위한 강점으로 꼽혔다. 그런데 이런 점이 역설적으로 성과급 배분을 둘러싼 분열의 씨앗으로 작용하고 있다는 분석이다. 성과주의 원칙에 따른 보상 격차가 조직 결속력과 ‘원팀 정신’을 흔드는 상황에 놓인 것이다.24일 업계에 따르면 삼성전자 노사의 성과급 잠정합의안을 둘러싼 내부 반발은 시간이 지나도 가라앉지 않고 있다. 현재 노조원 찬반투표가 진행 중인 잠정합의안은 사상 최대 실적을 낸 반도체(DS) 부문에 기존 성과인센티브(OPI) 외에 사업성과의 10.5%를 특별경영성과급으로 차등 지급하는 내용이 핵심이다. 이대로라면 메모리 사업부 직원은 OPI 포함 6억원대 성과급을 받는 반면 같은 DS라도 파운드리와 시스템LSI 사업부는 1억원대 중반 수준일 것으로 예상된다.문제는 DS 부문이 사업부별로 독립돼 있는 것이 아니라 서로 협업하고 보완하며 톱니바퀴처럼 맞물려 돌아가는 구조라는 점이다. 파운드리 사업은 첨단 공정에 대규모 투자금이 필요하고 내부 물량을 생산하느라 글로벌 고객사 확보에 집중하지 못해 실적이 안 좋은 측면이 있다. 당장 드러난 수치만 놓고 적자 사업부라는 꼬리표를 달아 수억원대 보상 격차를 둔 건 수긍할 수 없다는 불만이 터져나오는 이유다. 삼성전자가 2030년까지 시스템반도체를 비롯한 비(非)메모리 사업에서도 글로벌 1위를 달성하겠다며 2019년 발표한 ‘반도체 비전 2030’에 따라 메모리에서 비메모리 사업부로 옮긴 인력도 많다.올해 1분기 3조원의 영업이익을 냈음에도 성과급은 OPI 외에 600만원 상당의 자사주가 전부인 완제품(DX) 부문의 박탈감은 더 크다. 적자인 파운드리와 시스템LSI가 반도체에 묶여 있다는 이유로 억대 성과급을 받는 것과 비교하면 더욱 납득하기 어렵다는 분위기가 퍼지고 있다. 불과 몇 년 전 반도체 불황 시기 삼성전자를 지탱한 건 스마트폰과 가전 등 DX 부문이 벌어들인 돈이었다는 게 업계 평가다. 2023년 DS 부문이 15조원에 가까운 적자를 냈을 때 DX 부문은 14조원 넘는 영업이익을 기록하며 반도체 적자를 메웠다. 그럼에도 DS 중심으로 진행된 이번 노사 협상 과정에서 DX의 요구사항은 사실상 테이블에 오르지도 못했다.DX 부문이 주축인 전국삼성전자노동조합(전삼노)과 삼성전자노조동행(동행노조)은 잠정합의안 부결운동에 들어갔다. 동행노조는 이날 협상을 주도한 초기업노조를 겨눠 “DX 부문을 철저히 패싱하고 차별하는 이번 합의안의 실체가 드러났다”고 주장하며 투표 효력정지 가처분신청과 공정대표 의무 위반 제기 등을 위한 법률대리인을 선임했다고 밝혔다.권지혜 기자 jhk@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지